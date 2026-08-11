El conmovedor gesto de Luis Díaz y otras figuras de la selección Colombia con las víctimas del terremoto del 10 de agosto

Luis Díaz, Camilo Vargas y otras figuras se pronunciaron en sus plataformas digitales - crédito Simon Fearn/Reuters

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El futbolista Luis Díaz publicó el lunes 10 de agosto de 2026 un mensaje de apoyo a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, una emergencia que dejó más de un centenar de muertos, obligó al Gobierno nacional a declarar desastre nacional y alteró la programación del fútbol profesional en todo el país.

En su cuenta de Instagram, el jugador del Bayern Múnich escribió: “Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis sentimientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre”.

Ese pronunciamiento convirtió a Díaz en una de las figuras más visibles del fútbol colombiano que reaccionaron públicamente tras el movimiento telúrico que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.

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El delantero del Bayern Múnich compartió en Instagram un mensaje para las víctimas del temblor de 7,4 - crédito Luis Díaz / Instagram

Cabe mencionar que la esposa de Luis Díaz, Geraldine Ponce, también utilizó sus plataformas digitales para pronunciarse tras la tragedia, con el fin de hacer que sus redes sociales se convirtieran en un canal de información sobre los canales oficiales de ayuda.

Además, la también creadora de contenido escribió otro mensaje de apoyo para los connacionales: “Pensando mucho en todas las familias afectadas por el temblor de hoy. Oro por cada uno de ustedes, por sus familias y porque todos estén bien. Que Dios los acompañe, los bendiga y los proteja siempre”.

La pareja del jugador también se pronunció en sus plataformas digitales - crédito Luis Díaz / Instagram

Otros jugadores y clubes se sumaron a los mensajes

Al mensaje del delantero se sumaron otros integrantes de la selección Colombia: Camilo Vargas, Johan Mojica, Richard Ríos, Kevin Castaño, Jhon Arias, Luis Javier Suárez y la Federación Colombiana de Fútbol.

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El arquero Camilo Vargas publicó una imagen que decía: “Fuerza Colombia. Hoy más que nunca estamos contigo (...) Unidos en oración, unidos en solidaridad, Dios bendiga a Colombia”.

Por su parte, Mojica escribió: “Oremos por Colombia. Por favor ayudemos en todo lo que podamos. Todos unidos más que nunca”.

Richard Ríos, se sumó a los llamados y publicó el siguiente mensaje: “Mucha fuerza a las familias afectadas”.

Una de las grandes ausencias fue la de James Rodríguez, figura que no se pronunció ante lo ocurrido, aunque el país entero se centró en las víctimas durante toda la jornada.

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En contraste a los silencios destacados de la jornada, también hubo expresiones de respaldo de equipos locales y de clubes internacionales. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del club alemán en el que juega el colombiano Luis Díaz, la mayor figura de la Tricolor actualmente.

Y es que a través de sus redes sociales, difundió un mensaje de solidaridad por las víctimas y por las pérdidas de inmuebles: “Desde el FC Bayern, enviamos toda nuestra fuerza y solidaridad a Colombia y a toda nuestra familia en la región afectada por los sismos de hoy. Estamos con ustedes”.

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El mensaje del club alemán reforzó la unión entre el club y el país de una de sus estrellas - crédito fcbayern / Instagram

El sismo paralizó la jornada del fútbol colombiano

La reprogramación alcanzó a los partidos previstos para lunes y martes en la Liga Colombiana, el Torneo de Ascenso y la Liga Femenina. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) informó que los encuentros del lunes pasarán al martes y los del martes al miércoles, todos en el mismo horario.

Cabe mencionar que la suspensión de la fecha no se limitó a un solo torneo. También afectó los compromisos del ascenso y de la liga femenina, en una decisión adoptada en medio del luto por las víctimas y de los daños reportados en distintas zonas del país.

Del mismo modo, la entidad del fútbol colombiano explicó que el partido entre Junior y Pereira no se jugará el martes y quedó aplazado. Esa modificación se sumó al resto de cambios anunciados para la jornada profesional.

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