Ejército Nacional habilitó su red de emisoras para la búsqueda de desaparecidos tras el terremoto en Colombia

El Ejército Nacional activó la Red de Emisoras tras el sismo de 7,4 grados en Colombia para facilitar el reencuentro de familias - crédito Ejército Nacional

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Luego del sismo de 7,4 grados registrado el lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia, la Red de Emisoras del Ejército Nacional activó un sistema de comunicación que busca facilitar el reencuentro de familias en medio de la emergencia.

Según informó la propia institución castrense, sus emisoras reciben mensajes, datos y notas de voz con información de personas cuyo paradero se desconoce en las zonas más afectadas.

La autoridad militar explicó que los canales de las emisoras, incluidas frecuencias radiales y líneas de WhatsApp, se encuentran abiertos para que familiares, amigos y conocidos reporten casos de desaparición, compartiendo información esencial que ayude a ubicar a quienes siguen sin aparecer tras la catástrofe. Esta estrategia permite que los datos circulen rápidamente entre comunidades, principalmente donde las redes convencionales de comunicación presentan fallas.

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El sistema opera a través de la recepción de mensajes y notas de voz, que pueden ser difundidos en la programación habitual de las emisoras militares, con el objetivo de que la información llegue a la mayor cantidad posible de personas. La Red de Emisoras del Ejército Nacional mantendrá estos canales activos durante todo el periodo de emergencia.

Las emisoras militares reciben mensajes, datos y notas de voz sobre personas desaparecidas en las zonas más afectadas por el terremoto - crédito Ejército Nacional

¿Cómo funciona el mecanismo de búsqueda?

Las emisoras reciben reportes y los transmiten en sus espacios de radio, especialmente en los municipios más afectados por el terremoto. El Ejército recomendó que los ciudadanos incluyan en sus mensajes:

Nombre completo de la persona buscada

Edad aproximada

Municipio, vereda o sector donde fue vista por última vez

Hora aproximada del último contacto

Características o información adicional para identificarla

Nombre y número telefónico de un familiar o contacto

Nota de voz breve con los datos esenciales del caso

Esta información puede enviarse mediante mensajes de texto o notas de voz a las líneas de WhatsApp habilitadas por las emisoras en cada localidad. Según detalló la institución, la difusión de estos reportes en la radio tiene como fin ampliar el alcance de la búsqueda y recibir posibles datos de ciudadanos que hayan visto o tengan información sobre las personas reportadas.

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Líneas de WhatsApp habilitadas

La lista de contactos incluye números en varias regiones del país, entre ellas:

La Red de Emisoras del Ejército abrió frecuencias radiales y líneas de WhatsApp para reportar casos de desaparición durante la emergencia - crédito Ejército Nacional

Bogotá: 3332453445

Palmira: 3205430804

Cúcuta: 3132403190

Bucaramanga: 3209871191

Barrancabermeja: 3134516234

Ocaña: 3228578704

Pamplona: 3217225730

Tibú: 3209669829

San Vicente de Chucurí: 3233060975

Convención: 3104950068

El Tarra: 3202661722

Segovia: 3114426487

El Bagre: 3206417807

Quibdó: 3137669361

Ituango: 3225040471

Puerto Berrío: 3147842380

Carepa: 3214477616

Dabeiba: 3102818366

Tarazá: 3113917707

Argelia: 3225181912

Caucasia: 3225181912

Yarumal: 3229564864

Urrao: 3116026781

San Luis: 3232312363

Andes, Antioquia: 3104626044

Montería: 3102383978

Tierralta: 3124847105

Alcance y relevancia de la estrategia

Las emisoras militares y sus canales de WhatsApp ya comenzaron a recibir reportes de personas desaparecidas, mientras los equipos de búsqueda y rescate continúan sus operaciones en terreno.

El Ejército sostuvo que este mecanismo permite distinguir si una persona está incomunicada o desaparecida tras las fallas de comunicación por el sismo - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional subrayó que este mecanismo permite identificar rápidamente si una persona está incomunicada o si realmente se encuentra desaparecida, dado que en situaciones de desastre las fallas en las comunicaciones pueden dificultar la localización de los afectados.

La Red de Emisoras del Ejército Nacional enfatizó en su comunicado que “cada información puede ser determinante para establecer el paradero de una persona y facilitar el reencuentro con sus familiares”.

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Además, la institución aseguró que continuará apoyando a las autoridades y organismos de atención de emergencias en la búsqueda, rescate y atención de las comunidades impactadas por el sismo.

Un esfuerzo conjunto para conectar familias

El Ejército Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que utilice estos canales de comunicación y aporte datos que puedan resultar útiles en la localización de personas desaparecidas.

Las emisoras, tradicionalmente empleadas para la difusión de información institucional y territorial, cumplen en esta emergencia una función adicional: poner sus micrófonos y plataformas tecnológicas al servicio de la búsqueda y localización de colombianos, en especial en las regiones donde el acceso a otros medios resulta limitado.

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“La Red de Emisoras del Ejército Nacional mantendrá abiertos estos canales para recibir información de las comunidades y contribuir, desde sus capacidades de comunicación, a conectar a las familias en medio de la emergencia”, afirmó la institución en su comunicado oficial.