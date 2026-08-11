Ejército Nacional habilitó su red de emisoras para la búsqueda de desaparecidos tras el terremoto en Colombia

Luego del sismo de 7,4 grados registrado el lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia, la Red de Emisoras del Ejército Nacional activó un sistema de comunicación que busca facilitar el reencuentro de familias en medio de la emergencia.
Según informó la propia institución castrense, sus emisoras reciben mensajes, datos y notas de voz con información de personas cuyo paradero se desconoce en las zonas más afectadas.
La autoridad militar explicó que los canales de las emisoras, incluidas frecuencias radiales y líneas de WhatsApp, se encuentran abiertos para que familiares, amigos y conocidos reporten casos de desaparición, compartiendo información esencial que ayude a ubicar a quienes siguen sin aparecer tras la catástrofe. Esta estrategia permite que los datos circulen rápidamente entre comunidades, principalmente donde las redes convencionales de comunicación presentan fallas.
PUBLICIDAD
El sistema opera a través de la recepción de mensajes y notas de voz, que pueden ser difundidos en la programación habitual de las emisoras militares, con el objetivo de que la información llegue a la mayor cantidad posible de personas. La Red de Emisoras del Ejército Nacional mantendrá estos canales activos durante todo el periodo de emergencia.
¿Cómo funciona el mecanismo de búsqueda?
Las emisoras reciben reportes y los transmiten en sus espacios de radio, especialmente en los municipios más afectados por el terremoto. El Ejército recomendó que los ciudadanos incluyan en sus mensajes:
- Nombre completo de la persona buscada
- Edad aproximada
- Municipio, vereda o sector donde fue vista por última vez
- Hora aproximada del último contacto
- Características o información adicional para identificarla
- Nombre y número telefónico de un familiar o contacto
- Nota de voz breve con los datos esenciales del caso
Esta información puede enviarse mediante mensajes de texto o notas de voz a las líneas de WhatsApp habilitadas por las emisoras en cada localidad. Según detalló la institución, la difusión de estos reportes en la radio tiene como fin ampliar el alcance de la búsqueda y recibir posibles datos de ciudadanos que hayan visto o tengan información sobre las personas reportadas.
PUBLICIDAD
Líneas de WhatsApp habilitadas
La lista de contactos incluye números en varias regiones del país, entre ellas:
- Bogotá: 3332453445
- Palmira: 3205430804
- Cúcuta: 3132403190
- Bucaramanga: 3209871191
- Barrancabermeja: 3134516234
- Ocaña: 3228578704
- Pamplona: 3217225730
- Tibú: 3209669829
- San Vicente de Chucurí: 3233060975
- Convención: 3104950068
- El Tarra: 3202661722
- Segovia: 3114426487
- El Bagre: 3206417807
- Quibdó: 3137669361
- Ituango: 3225040471
- Puerto Berrío: 3147842380
- Carepa: 3214477616
- Dabeiba: 3102818366
- Tarazá: 3113917707
- Argelia: 3225181912
- Caucasia: 3225181912
- Yarumal: 3229564864
- Urrao: 3116026781
- San Luis: 3232312363
- Andes, Antioquia: 3104626044
- Montería: 3102383978
- Tierralta: 3124847105
Alcance y relevancia de la estrategia
Las emisoras militares y sus canales de WhatsApp ya comenzaron a recibir reportes de personas desaparecidas, mientras los equipos de búsqueda y rescate continúan sus operaciones en terreno.
El Ejército Nacional subrayó que este mecanismo permite identificar rápidamente si una persona está incomunicada o si realmente se encuentra desaparecida, dado que en situaciones de desastre las fallas en las comunicaciones pueden dificultar la localización de los afectados.
La Red de Emisoras del Ejército Nacional enfatizó en su comunicado que “cada información puede ser determinante para establecer el paradero de una persona y facilitar el reencuentro con sus familiares”.
PUBLICIDAD
Además, la institución aseguró que continuará apoyando a las autoridades y organismos de atención de emergencias en la búsqueda, rescate y atención de las comunidades impactadas por el sismo.
Un esfuerzo conjunto para conectar familias
El Ejército Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que utilice estos canales de comunicación y aporte datos que puedan resultar útiles en la localización de personas desaparecidas.
Las emisoras, tradicionalmente empleadas para la difusión de información institucional y territorial, cumplen en esta emergencia una función adicional: poner sus micrófonos y plataformas tecnológicas al servicio de la búsqueda y localización de colombianos, en especial en las regiones donde el acceso a otros medios resulta limitado.
PUBLICIDAD
“La Red de Emisoras del Ejército Nacional mantendrá abiertos estos canales para recibir información de las comunidades y contribuir, desde sus capacidades de comunicación, a conectar a las familias en medio de la emergencia”, afirmó la institución en su comunicado oficial.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD