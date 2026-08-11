Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ejército Nacional habilitó su red de emisoras para la búsqueda de desaparecidos tras el terremoto en Colombia

La institución militar puso a disposición de la ciudadanía sus frecuencias y canales de WhatsApp para recibir reportes que ayuden a localizar a personas desaparecidas tras el sismo que sacudió al país

El Ejército Nacional activó la Red de Emisoras tras el sismo de 7,4 grados en Colombia para facilitar el reencuentro de familias - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional activó la Red de Emisoras tras el sismo de 7,4 grados en Colombia para facilitar el reencuentro de familias - crédito Ejército Nacional
Guardar

Luego del sismo de 7,4 grados registrado el lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia, la Red de Emisoras del Ejército Nacional activó un sistema de comunicación que busca facilitar el reencuentro de familias en medio de la emergencia.

Según informó la propia institución castrense, sus emisoras reciben mensajes, datos y notas de voz con información de personas cuyo paradero se desconoce en las zonas más afectadas.

La autoridad militar explicó que los canales de las emisoras, incluidas frecuencias radiales y líneas de WhatsApp, se encuentran abiertos para que familiares, amigos y conocidos reporten casos de desaparición, compartiendo información esencial que ayude a ubicar a quienes siguen sin aparecer tras la catástrofe. Esta estrategia permite que los datos circulen rápidamente entre comunidades, principalmente donde las redes convencionales de comunicación presentan fallas.

PUBLICIDAD

El sistema opera a través de la recepción de mensajes y notas de voz, que pueden ser difundidos en la programación habitual de las emisoras militares, con el objetivo de que la información llegue a la mayor cantidad posible de personas. La Red de Emisoras del Ejército Nacional mantendrá estos canales activos durante todo el periodo de emergencia.

Las emisoras militares reciben mensajes, datos y notas de voz sobre personas desaparecidas en las zonas más afectadas por el terremoto - crédito Ejército Nacional
Las emisoras militares reciben mensajes, datos y notas de voz sobre personas desaparecidas en las zonas más afectadas por el terremoto - crédito Ejército Nacional

¿Cómo funciona el mecanismo de búsqueda?

Las emisoras reciben reportes y los transmiten en sus espacios de radio, especialmente en los municipios más afectados por el terremoto. El Ejército recomendó que los ciudadanos incluyan en sus mensajes:

  • Nombre completo de la persona buscada
  • Edad aproximada
  • Municipio, vereda o sector donde fue vista por última vez
  • Hora aproximada del último contacto
  • Características o información adicional para identificarla
  • Nombre y número telefónico de un familiar o contacto
  • Nota de voz breve con los datos esenciales del caso

Esta información puede enviarse mediante mensajes de texto o notas de voz a las líneas de WhatsApp habilitadas por las emisoras en cada localidad. Según detalló la institución, la difusión de estos reportes en la radio tiene como fin ampliar el alcance de la búsqueda y recibir posibles datos de ciudadanos que hayan visto o tengan información sobre las personas reportadas.

PUBLICIDAD

Líneas de WhatsApp habilitadas

La lista de contactos incluye números en varias regiones del país, entre ellas:

La Red de Emisoras del Ejército abrió frecuencias radiales y líneas de WhatsApp para reportar casos de desaparición durante la emergencia - crédito Ejército Nacional
La Red de Emisoras del Ejército abrió frecuencias radiales y líneas de WhatsApp para reportar casos de desaparición durante la emergencia - crédito Ejército Nacional
  • Bogotá: 3332453445
  • Palmira: 3205430804
  • Cúcuta: 3132403190
  • Bucaramanga: 3209871191
  • Barrancabermeja: 3134516234
  • Ocaña: 3228578704
  • Pamplona: 3217225730
  • Tibú: 3209669829
  • San Vicente de Chucurí: 3233060975
  • Convención: 3104950068
  • El Tarra: 3202661722
  • Segovia: 3114426487
  • El Bagre: 3206417807
  • Quibdó: 3137669361
  • Ituango: 3225040471
  • Puerto Berrío: 3147842380
  • Carepa: 3214477616
  • Dabeiba: 3102818366
  • Tarazá: 3113917707
  • Argelia: 3225181912
  • Caucasia: 3225181912
  • Yarumal: 3229564864
  • Urrao: 3116026781
  • San Luis: 3232312363
  • Andes, Antioquia: 3104626044
  • Montería: 3102383978
  • Tierralta: 3124847105

Alcance y relevancia de la estrategia

Las emisoras militares y sus canales de WhatsApp ya comenzaron a recibir reportes de personas desaparecidas, mientras los equipos de búsqueda y rescate continúan sus operaciones en terreno.

El Ejército sostuvo que este mecanismo permite distinguir si una persona está incomunicada o desaparecida tras las fallas de comunicación por el sismo - crédito Ejército Nacional
El Ejército sostuvo que este mecanismo permite distinguir si una persona está incomunicada o desaparecida tras las fallas de comunicación por el sismo - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional subrayó que este mecanismo permite identificar rápidamente si una persona está incomunicada o si realmente se encuentra desaparecida, dado que en situaciones de desastre las fallas en las comunicaciones pueden dificultar la localización de los afectados.

La Red de Emisoras del Ejército Nacional enfatizó en su comunicado que “cada información puede ser determinante para establecer el paradero de una persona y facilitar el reencuentro con sus familiares”.

Además, la institución aseguró que continuará apoyando a las autoridades y organismos de atención de emergencias en la búsqueda, rescate y atención de las comunidades impactadas por el sismo.

Un esfuerzo conjunto para conectar familias

El Ejército Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que utilice estos canales de comunicación y aporte datos que puedan resultar útiles en la localización de personas desaparecidas.

Las emisoras, tradicionalmente empleadas para la difusión de información institucional y territorial, cumplen en esta emergencia una función adicional: poner sus micrófonos y plataformas tecnológicas al servicio de la búsqueda y localización de colombianos, en especial en las regiones donde el acceso a otros medios resulta limitado.

“La Red de Emisoras del Ejército Nacional mantendrá abiertos estos canales para recibir información de las comunidades y contribuir, desde sus capacidades de comunicación, a conectar a las familias en medio de la emergencia”, afirmó la institución en su comunicado oficial.

Temas Relacionados

Colombia estéreoTerremoto en ColombiaSismos en ColombiaEmisoras del Ejército NacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: siguen las actividades de rescate; hay 132 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y se confirmó el fallecimiento de más de 130 personas

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: siguen las actividades de rescate; hay 132 muertos

Judicatura suspende términos judiciales por terremoto en Colombia hasta el 14 de agosto

El Consejo Superior de la Judicatura tomó la medida para revisar sedes afectadas y proteger a funcionarios tras el sismo del 10 de agosto

Judicatura suspende términos judiciales por terremoto en Colombia hasta el 14 de agosto

Resultado Sinuano Noche hoy 10 de agosto

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 10 de agosto

Terremoto en Antioquia deja casi 700 viviendas afectadas y activa ayudas desde Medellín

Las autoridades reportaron daños en colegios, hospitales, iglesias y sedes administrativas. También hay 12 heridos y un fallecido en Támesis

Terremoto en Antioquia deja casi 700 viviendas afectadas y activa ayudas desde Medellín

Barranquilla enviará 45 rescatistas y abrirá centro de acopio por terremoto en Colombia

Alejandro Char instaló un PMU en Puerta de Oro y puso a disposición capacidad hospitalaria e ingenieros estructurales para apoyar regiones afectadas

Barranquilla enviará 45 rescatistas y abrirá centro de acopio por terremoto en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Así vivieron los famosos el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto: “Casi se me sale el bebé”

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Deportes

Chapecoense, equipo del fútbol brasileño, se solidarizó con el pueblo colombiano tras el terremoto que sacudió al país

Chapecoense, equipo del fútbol brasileño, se solidarizó con el pueblo colombiano tras el terremoto que sacudió al país

Miguel Palacios, jugador del Deportivo Pereira, está desaparecido tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: salió de entrenar y nadie sabe de él

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

Conmebol aplazó los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por el terremoto en Colombia

América y Atlético Nacional invitaron a sus hinchas a donar para los damnificados por el terremoto en Colombia: así lo puede hacer