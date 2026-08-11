Secretaría de Educación abrió inscripciones para matrículas 2027 en colegios oficiales de Bogotá: fechas y requisitos principales

La Secretaría de Educación de Bogotá informó que los traslados, cambios de sede y denuncias por cobros irregulares tienen fechas y canales específicos dentro del proceso de matrícula - crédito @Educacionbogota / X

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La Secretaría de Educación del Distrito inició el proceso de matrículas 2027 para los colegios oficiales de Bogotá, que se desarrollará en dos fases y de manera completamente virtual, gratuita y sin intermediarios.

Desde el 10 de agosto y hasta el 11 de septiembre de 2026, las familias interesadas podrán realizar la solicitud de cupo a través de la plataforma oficial www.matriculas.educacionbogota.edu.co, según lo establece la Resolución 0921 de agosto de 2026. El objetivo es garantizar que ningún niño, niña, joven o adulto quede fuera del sistema educativo de la capital.

La primera fase de matrículas está dirigida a poblaciones priorizadas, quienes tendrán la oportunidad de acceder a cupos en los grados de preescolar, primaria, secundaria, media, ciclos lectivos especiales integrados y modelos flexibles de educación.

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Las poblaciones priorizadas incluyen estudiantes de nivel preescolar, estudiantes que tengan hermanos ya matriculados en el mismo establecimiento, personas con discapacidad o trastornos del aprendizaje y del comportamiento, estudiantes pertenecientes a comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, estudiantes en gestación o lactancia y aquellos en condición de pobreza de acuerdo con el Sisbén (grupos A y B).

El registro estará abierto del 10 de agosto al 11 de septiembre de 2026 y los resultados de asignación se publicarán desde el 30 de septiembre - crédito Secretaría Distrital de Eduación

Para iniciar el proceso, los acudientes deben tener a mano los documentos de identidad del estudiante y del responsable, un recibo de servicio público del lugar de residencia, así como un número de celular y correo electrónico actualizados. Estos canales serán utilizados para notificar el avance del trámite y el resultado de la asignación de cupo.

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Fases, fechas y grupos priorizados

La primera fase del proceso, del 10 de agosto al 11 de septiembre de 2026, recibe solicitudes exclusivamente de las poblaciones priorizadas. Una vez diligenciado el formulario en línea, los resultados de la asignación estarán disponibles a partir del 30 de septiembre en la misma plataforma.

Posteriormente, entre el 13 de octubre y el cierre del proceso, los acudientes deberán formalizar la matrícula de manera virtual o presencial en el colegio asignado, presentando la documentación exigida. Es importante recordar que, si no se formaliza la matrícula en el plazo indicado, el cupo será liberado y asignado a otro solicitante.

La segunda fase se desarrollará entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre de 2026, y estará abierta a la población general. Durante este periodo, las familias podrán elegir entre los cupos escolares disponibles en tiempo real y deberán formalizar la matrícula virtualmente o de manera presencial, presentando los documentos requeridos. El proceso es sencillo y no implica ningún costo.

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La asignación de cupos de la primera fase estará disponible desde el 30 de septiembre y la formalización de la matrícula comenzará el 13 de octubre - crédito Alcaldía de Bogotá

Oferta educativa y requisitos

El sistema educativo oficial de Bogotá ofrece desde grados de primera infancia (prejardín, jardín y transición) para niños y niñas entre tres y cinco años, hasta educación básica y media (de 1º a 11º), así como educación para jóvenes y adultos a través de ciclos integrados y modelos flexibles. Los modelos flexibles incluyen procesos básicos, secundaria acelerada y aceleración del aprendizaje, adaptándose a las necesidades de diferentes poblaciones.

Durante la inscripción, es fundamental que la información registrada en el formulario sea correcta y coincida con los documentos oficiales. Para casos especiales, como estudiantes con discapacidad o con hermanos en el mismo colegio, se debe cargar el diagnóstico médico o la copia del documento de identidad del hermano, respectivamente. Estos documentos respaldan la información suministrada y facilitan el proceso de asignación.

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Traslados, cambios de sede y jornada

Los estudiantes antiguos que deseen realizar un traslado entre colegios oficiales deben diligenciar el formulario correspondiente entre el 1 y el 15 de septiembre de 2025. La validación y formalización del traslado se realizará entre el 2 y el 12 de diciembre de 2025, y estará sujeta a la aprobación del grado actual y la disponibilidad de cupo.

Para cambios de sede o jornada dentro del mismo colegio, la solicitud se debe realizar presencialmente en la institución entre el 2 y el 12 de diciembre de 2025, cumpliendo los mismos requisitos.

La segunda fase de matrículas para colegios oficiales de Bogotá irá del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026 y estará abierta a la población general - crédito @Educacionbogota / X

La educación en los colegios oficiales de Bogotá es totalmente gratuita. El proceso de matrícula no tiene costo y no requiere de intermediarios. La Secretaría de Educación del Distrito invita a denunciar cualquier cobro irregular o intento de intermediación a través del correo defensordelciudadano@educacionbogota.gov.co.

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Recomendaciones finales

Las autoridades educativas de la ciudad reiteran el llamado a las familias para que consulten las fechas clave del proceso y utilicen únicamente los canales oficiales de información. La Secretaría Distrital de Educación recomendó ingresar a la página web de la Secretaría de Educación para resolver dudas y conocer todos los detalles del proceso.