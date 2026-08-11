Exreina de belleza reveló los estragos que dejó en su familia el terremoto en Chocó: “Perdimos nuestra casa”

La exreina compartió su reacción tras la destrucción de la vivienda de su familia en Quibdó y mostró que la vivienda quedó con daños estructurales - crédito yuri_copete / Instagram

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 dejó un escenario de destrucción en diferentes regiones. Sin embargo, en el Chocó, donde ocurrió el epicentro, miles de familias quedaron afectadas y sus casas reducidas a escombros.

Una de las afectadas fue la exreina Yuri Copete que confirmó a través de sus redes sociales que su familia está a salvo, pero que su casa en se derrumbó por completo. El anuncio fue realizado a través de un video en el que se le ve notablemente conmovida por lo ocurrido en su departamento y en todo el país.

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El sismo, registrado a las 7:34 a. m., dejó al menos 188 fallecidos y más de 600 heridos, además de decenas de edificios colapsados. El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó, y las principales ciudades amanecieron con operativos de búsqueda entre escombros.

En ese contexto, Yuri Copete, recordada porque fue Miss Universe Chocó 2020, contó en sus redes sociales que se encuentra fuera de Colombia y que desde el exterior intenta obtener noticias de personas cercanas que siguen en áreas afectadas. Su testimonio demuestra un efecto inmediato de la emergencia relacionado con la interrupción de las comunicaciones en una de las regiones golpeadas por el terremoto.

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El terremoto de 7,4 dejó varias regiones afectadas en Colombia - crédito Carlos Ortega / EFE

La falta de internet y energía impide conocer la situación de muchos afectados

En su video difundido en Instagram, la modelo y actriz explicó que no quería hablar públicamente al principio, pero que decidió hacerlo después de recibir mensajes de allegados que le pedían información sobre su familia y formas de ayudar.

Copete agregó en su mensaje que pudo confirmar el estado de sus padres, sus hermanas, su novio, la familia de él y algunos amigos. A la vez, describió el aislamiento que enfrenta el departamento que la vio nacer tras el movimiento telúrico: “En estos momentos el Chocó está incomunicado, no hay Internet, no hay energía. No sabemos entonces de mucha gente y muchas personas desaparecidas, sepultadas”.

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La popular modelo sorprendió al mostrar el estado en el que quedó su vivienda - crédito Yuri Copete / Instagram

Yuri Copete también demostró el alcance de la tragedia más allá de su caso personal y reiteró en su diálogo que su preocupación no se limita a la pérdida de la vivienda familiar, sino a la incertidumbre sobre lo ocurrido con los habitantes del lugar y otras personas afectadas en distintas regiones de Colombia.

“No sabemos entonces de mucha gente y muchas personas desaparecidas, sepultadas. De solo saber cómo están todos mis coterráneos, mi gente del Chocó, de toda Colombia, porque el evento también fue en Cali, en Armenia. Yo solo le pido a Dios que tenga misericordia con todas las familias”, agregó.

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La famosa continúa desempeñándose en el mundo de los reinados y publicó detalles del dolor que sentía por lo ocurrido en su pueblo - crédito yuri_copete / Instagram

Yuri Copete dijo que otras familias “lo perdieron todo” tras el sismo

Junto al video, la exreina publicó un texto en el que agradeció que su familia, amistades y conocidos estén con vida, y confirmó otra vez la destrucción total de la vivienda.

En la misma publicación, expresó el impacto que le produce la dimensión humana y material del desastre: “Mi corazón está destrozado por familias que lo perdieron todo hoy, cosas materiales, algunos sus familiares o amistades, que Dios me les dé mucha fortaleza”.

La famosa duró horas sin tener noticias de sus allegados en la incertidumbre de lo que les pudo pasar - crédito yuri_copete / Instagram

La exreina también indicó que varias personas le han escrito para preguntar cómo apoyarla a ella y a otras familias que quedaron en la misma situación. En ese mensaje agradeció esas muestras de solidaridad y las vinculó con la necesidad de ayuda para quienes deberán volver a empezar después del terremoto.

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Según relató la propia modelo, la decisión de hablar surgió por la insistencia de personas cercanas que le recordaron que su familia y su hijo necesitaban visibilidad en medio de la emergencia. En su video, además de describir la destrucción de su casa, pidió mantener la oración por las familias afectadas y por quienes siguen sin poder comunicarse tras el colapso de servicios básicos en la región.