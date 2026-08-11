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Terremoto en Colombia: estos son los puntos críticos que mantienen vías restringidas

El movimiento telúrico dejó deslizamientos, caída de material vegetal y daños en distintos corredores del centro y occidente del país. Mientras avanzan las labores de atención, varios tramos operan a un solo carril y otros permanecen cerrados

La obra del puente Perales busca reducir riesgos de inestabilidad y mejorar la conectividad entre Quindío y Tolima - crédito Google Maps
Las autoridades mantienen atención sobre los corredores donde se registraron deslizamientos tras el terremoto - crédito Google Maps
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La movilidad en varios corredores del centro y occidente del país permanece condicionada después del terremoto registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026. Aunque en algunos sectores el paso ya fue restablecido, persisten puntos donde los vehículos deben circular por un solo carril o donde las labores de atención continúan.

Las autoridades mantienen seguimiento sobre las carreteras comprometidas y adelantan trabajos para recuperar la circulación. La prioridad, de acuerdo con la información entregada por el Gobierno nacional, es facilitar el tránsito y mantener disponibles los corredores necesarios para el traslado de asistencia hacia las zonas que resultados más afectadas.

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Más de 3 millones de vehículos circularon por las principales vías nacionales durante el puente festivo, según el balance oficial - crédito Ministerio de Transporte
En varios puntos de las carreteras afectadas se habilitó el tránsito por un solo carril - crédito Ministerio de Transporte

En ese despliegue también participan organizaciones de asistencia, que permanecen activas para apoyar el transporte de camiones con ayudas. El gobierno de Abelardo de la Espriella señaló además que se espera la ejecución de ayuda internacional, mientras fuerzas de rescate provenientes de ciudades que no registraron afectaciones se suman a las labores.

Uno de los departamentos con varios puntos reportados es Quindío. En la ruta 4003A, entre Calarcá y Cajamarca, fueron identificados tres sectores comprometidos: los PR 17+0000 – 17+0050, 27+0000 – 27+0050 y 31+0000 – 31+0050. En los tres casos la afectación inicial fue parcial y actualmente el tránsito está habilitado por un carril.

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También en Quindío, la ruta 2901B, que comunica Armenia, Montenegro y Alcalá, presenta dos situaciones. En el PR 4+0800 – 4+0850 se reportó caída de material vegetal y el paso funciona por un carril. En el PR 5+0700 – 5+0750 se registró un deslizamiento traslacional y ese punto permanece en atención. La ruta 25VL07, entre Cartago y Alcalá, tiene otro punto comprometido.

En el PR 1+0450 – 1+0500 ocurrió un deslizamiento traslacional que produjo una afectación total. Las labores de atención continúan en ese sector.

En el corredor de la ruta 5006, entre Puente La Libertad y Fresno, fueron registrados cuatro puntos con afectaciones. El primero está ubicado en el PR 36+0000 – 36+0050 y presenta afectación total; permanece en atención. En el PR 47+0400 – 47+0450 también se reportó afectación total, aunque el paso ya fue habilitado por un carril.

Los equipos de emergencia trabajan para recuperar la movilidad en los sectores con afectaciones totales - crédito Odinsa Vías
Los equipos de emergencia trabajan para recuperar la movilidad en los sectores con afectaciones totales - crédito Odinsa Vías

La misma condición se registra en el PR 43+0200 – 43+0250, donde la afectación fue total y actualmente hay circulación por un carril. El cuarto punto corresponde al PR 33+0000 – 33+0050. Allí se reportó afectación total, pero el tránsito también fue habilitado por un carril. En Valle del Cauca, el reporte incluye la ruta 1901, entre Cali y el cruce con la ruta 40, en el sector de Loboguerrero, Dagua. Allí, específicamente en el PR 55+0000 – 55+0100, un deslizamiento traslacional ocasionó una afectación total. El punto permanece en atención.

Otro caso aparece en la conexión entre Cauyá y La Felisa, correspondiente a la ruta 2508, en Quinchía, entre Caldas y Risaralda. En el PR 17+0740 – 17+0750 se presentó un deslizamiento traslacional con afectación total. De acuerdo con el reporte, este tramo quedó habilitado totalmente. Risaralda tiene además un punto identificado en la ruta 5003, entre Santa Cecilia y Asia, en jurisdicción de Pueblo Rico. En el PR 21+0100 – 21+0120 se registró un deslizamiento traslacional que generó una afectación total. El sitio continúa en atención por parte de las autoridades.

El panorama vial refleja que los efectos del movimiento telúrico todavía requieren intervención en diferentes corredores. Mientras avanzan las labores para recuperar los pasos afectados, las autoridades mantienen el monitoreo de las rutas y coordinan el traslado de ayudas hacia las poblaciones que requieren asistencia.

El Gobierno coordina el traslado de ayudas hacia las regiones que requieren asistencia después del movimiento telúrico -crédito REUTERS
El Gobierno coordina el traslado de ayudas hacia las regiones que requieren asistencia después del movimiento telúrico -crédito REUTERS

La respuesta incluye el apoyo de organismos y equipos de rescate, además de la expectativa por la llegada de cooperación internacional. El Gobierno informó que estas acciones buscan sostener la atención de las regiones afectadas y avanzar en la recuperación de la movilidad en los sectores donde el tránsito continúa restringido.

Las restricciones no son uniformes: algunos puntos ya permiten circulación controlada, mientras otros siguen bajo intervención. Por ahora, el llamado de las autoridades es mantener la coordinación de las labores y priorizar los corredores que permiten movilizar recursos, equipos y ayudas hacia las zonas que más los necesitan durante esta emergencia en territorio.

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