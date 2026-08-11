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El rey Carlos III envió condolencias a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4: “Nos sentimos profundamente entristecidos”

La embajada británica difundió en X la comunicación del monarca, que expresó su pesar por la tragedia, manifestó apoyo a los damnificados y destacó la labor de los rescatistas en las zonas afectadas

La Embajada Británica difundió la carta del soberano, quien acompañó a las familias afectadas, a quienes esperan noticias y a los rescatistas desplegados en varias ciudades del país - crédito Camilo Rodríguez/REUTERS
La Embajada Británica difundió la carta del soberano, quien acompañó a las familias afectadas, a quienes esperan noticias y a los rescatistas desplegados en varias ciudades del país - crédito Camilo Rodríguez/REUTERS
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El rey Carlos III envió un mensaje de condolencias y solidaridad al pueblo de Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, causando al menos 188 muertes y más de 1.677 personas heridas, según el más reciente balance de las autoridades.

La Embajada Británica en Colombia difundió a través de la red social X el mensaje oficial del monarca, quien expresó su pesar ante la tragedia que atraviesa el país. “Mi esposa y yo nos sentimos profundamente entristecidos al conocer la noticia del devastador terremoto que ha azotado su país, así como de la trágica pérdida de vidas y el sufrimiento que ha ocasionado”, manifestó el rey Carlos III en su comunicación dirigida a los colombianos.

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El monarca subrayó su solidaridad con las familias en duelo, los heridos y aquellos que esperan noticias de sus seres queridos, así como con los equipos de emergencia que permanecen en labores de búsqueda y rescate.

En estos momentos tan difíciles, nuestros pensamientos están especialmente con las familias en duelo y los heridos, con quienes aguardan noticias de sus seres queridos y con los equipos de emergencia que trabajan incansablemente para ayudar a los damnificados”, señaló.

El monarca británico expresó sus condolencias tras el sismo de 7,4 que dejó al menos 234 muertos y más de 900 heridos mientras siguen las labores de búsqueda - crédito @UKinColombia/X
El monarca británico expresó sus condolencias tras el sismo de 7,4 que dejó al menos 234 muertos y más de 900 heridos mientras siguen las labores de búsqueda - crédito @UKinColombia/X

Solidaridad internacional y reconocimiento a la resiliencia

El mensaje de Carlos III incluyó un reconocimiento a la fortaleza mostrada por los colombianos ante la adversidad. “Admiramos enormemente la resiliencia y la fortaleza del pueblo colombiano, y expresamos nuestra más profunda solidaridad y nuestras sinceras condolencias durante este periodo tan desafiante y doloroso”, concluyó el monarca.

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La comunicación difundida por la Embajada Británica se suma a las expresiones de solidaridad internacional recibidas por Colombia tras el terremoto. Diferentes gobiernos y organismos han manifestado su apoyo y disposición para colaborar en las tareas de ayuda humanitaria y reconstrucción.

El país continúa en máxima alerta, con operativos de rescate en marcha y un balance que sigue actualizándose. Las autoridades locales y nacionales reiteran el llamado a la calma, la solidaridad y la colaboración ciudadana para enfrentar conjuntamente la emergencia y apoyar a quienes han resultado afectados por el sismo.

Rescate y balance de daños en las regiones afectadas

Las consecuencias del terremoto han sido especialmente severas en Pereira, donde el colapso de edificaciones ha extendido las operaciones de búsqueda y rescate durante toda la noche. En Cali, Manizales, Armenia y Quibdó, autoridades y organismos de emergencia reportan daños en viviendas, infraestructura y numerosas personas afectadas.

Los equipos de rescate cortan entre los escombros mientras buscan sobrevivientes al día siguiente del terremoto que azotó Cali, Colombia, el martes 11 de agosto de 2026. (AP Foto/Iván Valencia)
Los equipos de rescate cortan entre los escombros mientras buscan sobrevivientes al día siguiente del terremoto que azotó Cali, Colombia, el martes 11 de agosto de 2026. (AP Foto/Iván Valencia)

El número de víctimas podría variar a medida que avanzan las labores de localización y atención a los damnificados, mientras los equipos especializados continúan desplegados en las zonas impactadas. La emergencia mantiene en alerta a las entidades de gestión del riesgo, que han pedido a la población acatar las recomendaciones de seguridad y colaborar con los organismos oficiales.

Los Reyes Felipe VI y Letizia ofrecen cooperación de España para la recuperación en Colombia

Asimismo, la Casa Real española expresó su profunda solidaridad y apoyo al pueblo de Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el lunes 10 de agosto, dejando al menos 234 personas fallecidas, más de 900 heridas y centenares de desaparecidos, incluidos 164 ciudadanos españoles.

Los Reyes Felipe VI y Letizia difundieron un mensaje de condolencias y acompañamiento a través de canales institucionales y redes sociales, en el que subrayaron su cercanía con las víctimas y sus familias. En su pronunciamiento, los monarcas señalaron:

“Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes”, enfatizaron Felipe VI y Letizia en su mensaje público.

La historia de Instagram de la Casa Real
La Casa Real española expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 del lunes 10 de agosto - crédito @casareal.es/Instagram

El comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey fue difundido de inmediato tras conocerse el balance preliminar de la emergencia, que continúa evolucionando a medida que avanzan las operaciones de búsqueda y rescate. Los Reyes hicieron llegar “a los familiares de las víctimas, al pueblo y a las autoridades de Colombia nuestras más sinceras y sentidas condolencias y el deseo de una pronta y total recuperación de los heridos”.

Felipe VI y Letizia también han ofrecido el apoyo del Gobierno y las instituciones españolas para colaborar en las labores de rehabilitación de las zonas más afectadas, y remarcaron su disposición a mantener abiertos los canales de cooperación bilateral durante la emergencia y el proceso de recuperación posterior

Cabe señalar que, la Casa Real española ha mantenido comunicación directa con autoridades colombianas y españolas para dar seguimiento a la situación de los ciudadanos ibéricos aún sin localizar.

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