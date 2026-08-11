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Alerta en San Pedro de Urabá por la erupción de un volcán de lodo: las autoridades dieron recomendaciones ante la emergencia

La activación del fenómeno en la vereda Molinillo generó preocupación entre los pobladores. Hay animales atrapados y vigilancia permanente de los organismos de socorro en la región

La emergencia en la vereda Molinillo movilizó a las autoridades de Antioquia, que emitieron recomendaciones urgentes a la comunidad ante el riesgo de nuevos eventos y el impacto sobre animales y cultivos - crédito @El_verseador / X

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Organismos de emergencia y la Alcaldía de San Pedro de Urabá confirmaron la activación de un volcán de lodo en la mañana del martes 11 de agosto de 2026. Este fenómeno generó alarma en la comunidad rural de la vereda Molinillo, ubicada en el corregimiento Santa Catalina, a unos 40 minutos del casco urbano.

La Dirección de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) y el Cuerpo de Bombero local establecieron un protocolo de monitoreo y prevención ante la posibilidad de nuevos episodios. Según reportó la Administración municipal, no se han registrado personas lesionadas ni viviendas destruidas, aunque videos ciudadanos muestran animales, principalmente ganado, atrapados en el lodo y zonas agrícolas afectadas.

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“Se recomienda a las familias ubicadas en zonas cercanas mantenerse atentas ante cualquier cambio o nueva manifestación de actividad en este y otros diapiros del municipio, adoptar medidas preventivas y seguir las indicaciones de las autoridades”, indica el comunicado difundido por la Alcaldía de San Pedro de Urabá.

El fenómeno natural sorprendió a habitantes y autoridades, quienes mantienen medidas preventivas y monitoreo constante en la zona rural afectada para evitar daños mayores y salvaguardar la vida de los residentes - crédito @El_verseador / X

El fenómeno llevó a la evacuación preventiva de familias en sectores aledaños y a la restricción del acceso al área del volcán, una medida que busca proteger la integridad de los habitantes mientras persista la inestabilidad del terreno.

La directora del Dagran de Antioquia, Vanessa Paredes Zúñiga, anunció la coordinación de acciones con las autoridades de Turbo y San Pedro de Urabá para reforzar el monitoreo de los diapiros activos y adoptar nuevas acciones preventivas.

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Impacto en la comunidad y antecedentes del fenómeno

En los primeros minutos tras la erupción, la preocupación se reflejó en los testimonios de habitantes y en imágenes divulgadas en redes sociales, en las que se observa la fuerza del lodo desplazándose por el terreno y animales atrapados en la corriente.

“Mira, mono, mira, allá hay ganado atrapado, allá hay una vaca; el problema es que uno no se mete porque mira el lodo cómo se va yendo, se lo va llevando a la quebrada; allá hay dos vacas atrapadas”, relató un lugareño en uno de los videos difundidos.

La Alcaldía de San Pedro de Urabá, el Dagran y los bomberos locales activaron un protocolo de monitoreo y prevención por nuevos episodios del volcán de lodo - crédito Alcaldía San Pedro de Urabá / Facebook
La Alcaldía de San Pedro de Urabá, el Dagran y los bomberos locales activaron un protocolo de monitoreo y prevención por nuevos episodios del volcán de lodo - crédito Alcaldía San Pedro de Urabá / Facebook

La emergencia se produce en un contexto de alta vulnerabilidad en la región, que además enfrenta la atención por el reciente terremoto del 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Las autoridades no descartan que la actividad sísmica haya influido en la activación del volcán de lodo, aunque esta hipótesis aún se encuentra bajo evaluación técnica.

El antecedente más grave de este tipo de fenómenos en la zona remonta al 18 de octubre de 1992, cuando una erupción similar dejó víctimas fatales y cuantiosas pérdidas en animales y cultivos. Más recientemente, en febrero de 2026, el volcán de lodo en San Juan de Urabá provocó flujos que interrumpieron vías y afectaron servicios básicos.

Explicación científica y recomendaciones oficiales

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó que el fenómeno, conocido como diapirismo de lodos, se origina por la presencia subterránea de material arcilloso y gases en alta presión, que ascienden por fracturas de la superficie, generando levantamientos, expulsión de lodo y fracturamiento del terreno. La erupción registrada en San Pedro de Urabá encaja en este patrón y representa un riesgo de quemaduras y atrapamientos para personas y animales.

La activación de un volcán de lodo en San Pedro de Urabá generó alarma en la vereda Molinillo del corregimiento Santa Catalina - crédito @El_verseador / X
La activación de un volcán de lodo en San Pedro de Urabá generó alarma en la vereda Molinillo del corregimiento Santa Catalina - crédito @El_verseador / X

La Administración municipal y los organismos de emergencia reiteraron a la ciudadanía la importancia de no acercarse a la zona del volcán, preparar una mochila de emergencia y reportar cualquier cambio en la actividad a los números habilitados: 318 209 5974 y 324 790 8930.

La Alcaldía de San Pedro de Urabá también solicitó a la comunidad mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios hacia la zona rural.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro de Urabá, bajo el mando del capitán Iván Cancino, se mantiene en la zona junto a la Oficina de Gestión del Riesgo y la comunidad, evaluando el alcance de la emergencia y la magnitud de los daños. Hasta el momento, las principales pérdidas corresponden a cultivos y ganado, aunque no se descartan afectaciones adicionales conforme avancen las labores de inspección.

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