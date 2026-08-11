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Terremoto en Colombia: Petro insistió en supuesta falla sobre Hidroituango que habría ocasionado el terremoto y causó fuertes reacciones

Frente a este suceso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, desmintió la existencia de alertas sobre la central y llamó a la ciudadanía a informarse solo a través de canales oficiales

Gustavo Petro - Hidroituango
El expresidente Gustavo Petro volvió a causar polémica en las redes sociales, esta vez por sus inquietudes frente a la situación de Hidroituango tras el terremoto - crédito Luisa González/REUTERS - EPM
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Con comentarios que causaron fuerte controversia en las redes sociales, el expresidente de Colombia Gustavo Petro pidió el lunes 10 de agosto que se divulguen reportes sobre la estabilidad de Hidroituango al afirmar que el terremoto que sacudió al país se relaciona, según reveló, con una falla geológica en la zona: apreciación que causó fuertes reacciones en las plataformas digitales, desde diferentes sectores de la sociedad.

Según el exjefe de Estado, que sigue sin reconocer el triunfo del mandatario Abelardo de la Espriella, lo acontecido en el territorio nacional tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 está relacionado con el terreno en el que se construyó la represa. “Es la misma falla que pasa debajo de la represa de Hidroituango; favor de hacer públicos los informes sobre su estabilidad”, destacó el primer mandatario a través de sus redes.

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Gustavo Petro y sus comentarios sobre el terremoto
Con esta clase de comentarios, el expresidente Gustavo Petro causó polémica en las redes sociales, al relacionar Hidroituango con esta tragedia - crédito @petrogustavo/X

El sismo ocurrió a las 7:34 a. m. con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El balance preliminar reportado por el propio jefe de Estado incluye 111 fallecidos, 87 heridos, 37 viviendas destruidas y 61 edificios colapsados; en una emergencia que puso a prueba de arranque a la nueva administración, a cuatro días de asumir el poder.

Horas antes, Petro ya había dirigido su reclamo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sobre las inspecciones que, según él, debían hacerse en el megaproyecto ubicado en Ituango (Antioquia). “Que los funcionarios de la Ungrd digan qué pasa en Hidroituango, ese es el riesgo principal”, remarcó el expresidente en sus redes sciales, en medio de la controversia.

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¿Qué se sabe sobre la condición de Hidroituango?

Desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón sostuvo que no había alertas sobre la central, contrario a lo que insinuó en su momento el expresidente. “Antioqueños, no hay reporte de ningún riesgo en Hidroituango. Continuamos en el Puesto de Mando Unificado, atentos a la situación en todo el departamento. Hasta el momento, los municipios no reportan pérdida de vidas ni personas heridas”, dijo.

Andrés Julián Rendón entregó reporte sobre Hidroituango
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó un completo reporte sobre Hidroituango y con ello desmintió al expresidente Gustavo Petro - crédito @AndresJRendonC/X

En su declaración, Rendón pidió seguir la información institucional y advirtió sobre la imposibilidad de anticipar nuevos eventos. “Es importante mantener la calma y actuar con responsabilidad. No hay forma de anticipar una réplica. Informémonos únicamente a través de los canales oficiales y sigamos las recomendaciones de las autoridades”, remarcó el mandatario seccional frente a lo acontecido.

Asimismo, en su mensaje, el gobernador anunció medidas preventivas en el sistema educativo departamental. “En los municipios donde la Gobernación de Antioquia tiene a cargo el servicio educativo, autorizamos que los niños y jóvenes permanezcan hoy en sus hogares como medida preventiva”, destacó Rendón, que señaló coordinación regional para atender la emergencia que se registra en el país.

También señaló coordinación regional para responder a la emergencia. “Además, hemos establecido comunicación con otros gobernadores. Antioquia ha dispuesto toda su capacidad institucional para colaborar con los departamentos que requieran apoyo, especialmente Risaralda, Caldas y Chocó”, complementó Rendón, que con ello se sumó a las voces de solidaridad frente a lo ocurrido en estas regiones del país.

Fuertes reacciones a los mensajes de Gustavo Petro

En paralelo a la discusión pública por Hidroituango, la publicación de Petro recibió críticas de dirigentes y periodistas, como pudo verse tras el comentario de la exrepresentante a la Cámara Luz Pastrana. “Yo dije que no le contestaba más a este ‘señor’, ¡pero tiene uno que ser muy miserable para utilizar una tragedia como este terremoto para politiquería barata! ¡Cómo le gusta ver a Colombia mal! Usted es un ser despreciable”.

Luz Pastrana y su respuesta a Gustavo Petro
La excongresista Luz Pastrana le respondió con dureza al expresidente Gustavo Petro por sus hipótesis, que causaron una fuerte reacción en redes - crédito @luzpastrana/X

A estos señalamientos se sumó la concejala de Bogotá Sandra Forero, que también cuestionó el planteo del mandatario. “¡Irresponsable! Deje de politiquear con las desgracias de los colombianos”, acotó la cabildante, que no ocultó su indignación frente a los apuntes del expresidente, que causaron una fuerte controversia.

Entretanto, la periodista Salud Hernández reaccionó en redes con otra crítica al presidente. “Qué suerte que ya sea solo uno de tantos tóxicos que hay en las redes…”, indicó la comunicadora, reconocida por su férrea oposición a la pasada administración y, en especial, a la figura de Petro, que a cuatro días de haber dejado el poder está en el ojo del huracán por sus pronunciamientos frente a lo ocurrido con la tragedia.

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