El Festival Petronio Álvarez 2026 fue suspendido por el terremoto en Colombia: así lo informó la Alcaldía de Cali

El Festival Petronio Álvarez 2026, que se iba a desarrollar el 15 y 17 de agosto en Cali, fue suspendido - crédito Alcaldía de Cali

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La Alcaldía de Santiago de Cali informó la suspensión de la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que estaba programada para realizarse entre el 12 y el 17 de agosto de 2026. La decisión fue tomada después del sismo de magnitud 7,4 registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto y que generó afectaciones en diferentes regiones del país.

La Administración distrital señaló que la determinación responde a una situación de fuerza mayor y que la prioridad, en medio de la emergencia, es garantizar la vida y la seguridad de la ciudadanía. El anuncio se conoció mientras las autoridades locales y los organismos de socorro avanzan en la evaluación de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

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A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Cali expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas y convocó a los caleños a sumarse a los esfuerzos institucionales y humanitarios destinados a atender la emergencia.

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez nació el 6 de agosto de 1997 en Cali como un homenaje al compositor Petronio Álvarez, creador de la famosa canción "Mi Buenaventura" - crédito @FonturCol/X

La decisión la tomó el alcalde Alejandro Eder

“El alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder, ha determinado suspender la realización de la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez”, indicó la Alcaldía en el documento, en el que también aclaró que las actividades artísticas, académicas, culturales y sociales previstas para el evento quedan sujetas a la evaluación que adelanten las autoridades y los organismos de socorro.

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El festival tenía previsto reunir en Cali a artistas, agrupaciones, delegaciones y representantes de las comunidades del Pacífico colombiano, además de desarrollar una programación relacionada con la música, las tradiciones, la gastronomía y las expresiones culturales de esta región.

El secretario de Cultura de Cali, Julián Arteaga, explicó que la decisión fue adoptada siguiendo las instrucciones del alcalde Alejandro Eder y ante la situación que atraviesa la ciudad y el país.

“Frente a la emergencia nacional que ha afectado a las familias caleñas, nuestra prioridad es y será siempre la salud y la vida de todos. Por eso, siguiendo las instrucciones directas del alcalde Alejandro Eder y en concordancia con el sentimiento de la ciudad, anunciamos la suspensión de la edición número 30 del Festival Petronio Álvarez, que iba a iniciar este 12 de agosto”, señaló Arteaga.

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El funcionario también explicó que cualquier determinación relacionada con una eventual reprogramación del evento dependerá de la evolución de la emergencia y de las evaluaciones realizadas por las autoridades competentes.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, declaró alerta roja hospitalaria en la ciudad - crédito AFP

¿Para cuándo quedó programado el Festival Petronio Álvarez 2026?

“Cualquier decisión sobre una posible reprogramación quedará sujeta a la evaluación continua de los organismos de socorro sobre el desarrollo de esta emergencia”, agregó el secretario de Cultura.

Uno de los puntos centrales de la decisión es la situación de los artistas y delegaciones que ya se encontraban en Cali para participar en el festival. De acuerdo con la Alcaldía, la Secretaría de Cultura puso en marcha acciones operativas y logísticas para garantizar su bienestar y acompañamiento durante la emergencia.

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“Desde la Secretaría de Cultura estamos desarrollando un plan de contingencia inmediato con los artistas y delegaciones que ya están en Cali. Les garantizamos nuestro acompañamiento”, manifestó Arteaga.

El Festival Petronio Álvarez tiene un importante componente gastronómico con más de 200 stands - crédito @FonturCol/X

La dependencia también mantiene comunicación con colectivos artísticos, portadores de tradición y líderes del Pacífico, además de proveedores y aliados estratégicos vinculados con la organización del Petronio Álvarez. El objetivo es definir conjuntamente los pasos que deberán seguirse mientras las autoridades determinan la evolución de la situación.

La suspensión representa un cambio en el calendario de uno de los principales encuentros culturales de Cali, que este año llegaba a su edición número 30. Sin embargo, la Alcaldía insistió en que la decisión responde a las circunstancias derivadas del terremoto y que cualquier modificación futura dependerá de las condiciones de seguridad.

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Finalmente, la Administración Distrital reiteró su solidaridad con las comunidades del Litoral Pacífico afectadas por la emergencia y destacó los vínculos históricos entre Cali y esta región del país. “Los lazos de hermandad que nos unen son más fuertes que nunca”, concluyó Arteaga.