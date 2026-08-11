Colombia
Agregar Infobae enGoogle

El Festival Petronio Álvarez 2026 fue suspendido por el terremoto en Colombia: así lo informó la Alcaldía de Cali

La edición número 30 de esta celebración estaba programada para realizarse entre el 12 y el 17 de agosto de este año

Festivales como Mercedes Montaño y Petronio Álvarez se han consolidado como plataformas culturales clave para la visibilización de la cultura afro - crédito Alcaldía de Cali
El Festival Petronio Álvarez 2026, que se iba a desarrollar el 15 y 17 de agosto en Cali, fue suspendido - crédito Alcaldía de Cali
Guardar

La Alcaldía de Santiago de Cali informó la suspensión de la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que estaba programada para realizarse entre el 12 y el 17 de agosto de 2026. La decisión fue tomada después del sismo de magnitud 7,4 registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto y que generó afectaciones en diferentes regiones del país.

La Administración distrital señaló que la determinación responde a una situación de fuerza mayor y que la prioridad, en medio de la emergencia, es garantizar la vida y la seguridad de la ciudadanía. El anuncio se conoció mientras las autoridades locales y los organismos de socorro avanzan en la evaluación de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Cali expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas y convocó a los caleños a sumarse a los esfuerzos institucionales y humanitarios destinados a atender la emergencia.

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez nació el 6 de agosto de 1997 en Cali como un homenaje al compositor Petronio Álvarez, creador de la famosa canción "Mi Buenaventura" - crédito @FonturCol/X
El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez nació el 6 de agosto de 1997 en Cali como un homenaje al compositor Petronio Álvarez, creador de la famosa canción "Mi Buenaventura" - crédito @FonturCol/X

La decisión la tomó el alcalde Alejandro Eder

“El alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder, ha determinado suspender la realización de la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez”, indicó la Alcaldía en el documento, en el que también aclaró que las actividades artísticas, académicas, culturales y sociales previstas para el evento quedan sujetas a la evaluación que adelanten las autoridades y los organismos de socorro.

PUBLICIDAD

El festival tenía previsto reunir en Cali a artistas, agrupaciones, delegaciones y representantes de las comunidades del Pacífico colombiano, además de desarrollar una programación relacionada con la música, las tradiciones, la gastronomía y las expresiones culturales de esta región.

El secretario de Cultura de Cali, Julián Arteaga, explicó que la decisión fue adoptada siguiendo las instrucciones del alcalde Alejandro Eder y ante la situación que atraviesa la ciudad y el país.

“Frente a la emergencia nacional que ha afectado a las familias caleñas, nuestra prioridad es y será siempre la salud y la vida de todos. Por eso, siguiendo las instrucciones directas del alcalde Alejandro Eder y en concordancia con el sentimiento de la ciudad, anunciamos la suspensión de la edición número 30 del Festival Petronio Álvarez, que iba a iniciar este 12 de agosto”, señaló Arteaga.

El funcionario también explicó que cualquier determinación relacionada con una eventual reprogramación del evento dependerá de la evolución de la emergencia y de las evaluaciones realizadas por las autoridades competentes.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, declaró alerta roja hospitalaria en la ciudad - crédito AFP
Alejandro Eder, alcalde de Cali, declaró alerta roja hospitalaria en la ciudad - crédito AFP

¿Para cuándo quedó programado el Festival Petronio Álvarez 2026?

Cualquier decisión sobre una posible reprogramación quedará sujeta a la evaluación continua de los organismos de socorro sobre el desarrollo de esta emergencia”, agregó el secretario de Cultura.

Uno de los puntos centrales de la decisión es la situación de los artistas y delegaciones que ya se encontraban en Cali para participar en el festival. De acuerdo con la Alcaldía, la Secretaría de Cultura puso en marcha acciones operativas y logísticas para garantizar su bienestar y acompañamiento durante la emergencia.

Desde la Secretaría de Cultura estamos desarrollando un plan de contingencia inmediato con los artistas y delegaciones que ya están en Cali. Les garantizamos nuestro acompañamiento”, manifestó Arteaga.

El Festival Petronio Álvarez tiene un importante componente gastronómico con más de 200 stands - crédito @FonturCol/X
El Festival Petronio Álvarez tiene un importante componente gastronómico con más de 200 stands - crédito @FonturCol/X

La dependencia también mantiene comunicación con colectivos artísticos, portadores de tradición y líderes del Pacífico, además de proveedores y aliados estratégicos vinculados con la organización del Petronio Álvarez. El objetivo es definir conjuntamente los pasos que deberán seguirse mientras las autoridades determinan la evolución de la situación.

La suspensión representa un cambio en el calendario de uno de los principales encuentros culturales de Cali, que este año llegaba a su edición número 30. Sin embargo, la Alcaldía insistió en que la decisión responde a las circunstancias derivadas del terremoto y que cualquier modificación futura dependerá de las condiciones de seguridad.

Finalmente, la Administración Distrital reiteró su solidaridad con las comunidades del Litoral Pacífico afectadas por la emergencia y destacó los vínculos históricos entre Cali y esta región del país. “Los lazos de hermandad que nos unen son más fuertes que nunca”, concluyó Arteaga.

Temas Relacionados

Festival PetronioCaliSe suspendioFechaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Miguel Palacios, jugador del Deportivo Pereira, está desaparecido tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: salió de entrenar y nadie sabe de él

Arturo Reyes, entrenador del equipo, fue el encargado de hacer el anuncio. Nadie sabe de él, después del entreno de la mañana de este 10 de agosto de 2026

Miguel Palacios, jugador del Deportivo Pereira, está desaparecido tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: salió de entrenar y nadie sabe de él

Así puede donar desde $20.000 a los afectados por el terremoto usando Rappi

La opción está disponible en todo el país y permite canalizar los aportes a través del Banco de Alimentos de Bogotá, que administrará y distribuirá los recursos entre las comunidades que necesiten ayuda

Así puede donar desde $20.000 a los afectados por el terremoto usando Rappi

Hijo del alcalde de Bahía Solano murió tras el sismo de magnitud 7,4 en Chocó: tenía 6 años de edad

El pequeño falleció por causa del desplome del edificio de su colegio en Quibdó, una de las ciudades más afectadas por el terremoto

Hijo del alcalde de Bahía Solano murió tras el sismo de magnitud 7,4 en Chocó: tenía 6 años de edad

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Gobierno confirmó fondos para la emergencia en Chocó y lanzó subsidios de arriendo para 1.300 familias afectadas

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y se confirmó el fallecimiento de más de 110 personas

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Gobierno confirmó fondos para la emergencia en Chocó y lanzó subsidios de arriendo para 1.300 familias afectadas

José Manuel Restrepo entregó reporte de estragos del terremoto en Manizales y confirmó respaldo económico de organismos multilaterales

El Gobierno ya solicitó apoyo técnico a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para la revisión estructural de edificios públicos, viviendas e infraestructura, y gestionó maquinaria y recursos con los ministerios de Transporte y Vivienda

José Manuel Restrepo entregó reporte de estragos del terremoto en Manizales y confirmó respaldo económico de organismos multilaterales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Así vivieron los famosos el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto: “Casi se me sale el bebé”

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Deportes

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

Conmebol aplazó los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por el terremoto en Colombia

América y Atlético Nacional invitaron a sus hinchas a donar para los damnificados por el terremoto en Colombia: así lo puede hacer

Luis Díaz, Real Madrid, Rigoberto Urán y otras personalidades del deporte se solidarizaron con las víctimas del sismo en Colombia

Por sismo de 7.4 que afectó a varias ciudades de Colombia, Dimayor aplazó todos los partidos de la semana del 10 al 14 de agosto: “El fútbol puede esperar”