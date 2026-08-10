Volcán Puracé emitió cenizas y gases tras fuerte terremoto: el aeropuerto de Popayán suspendió las operaciones

Una nueva expulsión de material volcánico agravó la emergencia en el suroccidente colombiano, donde la actividad del Puracé y los efectos del terremoto afectan tanto la movilidad aérea como la vida rural - crédito @PopayanCO / X

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Una nueva emisión de ceniza y gases del volcán Puracé, registrada poco después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, elevó la alerta y llevó a la suspensión de operaciones en el aeropuerto de Popayán, según informaron el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Aeronáutica Civil.

El evento intensificó la preocupación en el Cauca, donde la cadena volcánica Los Coconucos mantiene una marcada inestabilidad y la amenaza de una erupción mayor permanece latente.

Puracé: incremento de actividad y riesgo volcánico

El volcán Puracé, ubicado a 27 kilómetros de Popayán, figura entre los más activos de la cadena Los Coconucos y permanece en alerta naranja desde el 1 de agosto.

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El SGC confirmó que los indicadores instrumentales del volcán, como la sismicidad y la emisión de gases, superaron ampliamente los valores considerados normales para este sistema volcánico. “Hemos registrado tres emisiones de ceniza en menos de 24 horas, con alturas que alcanzan los 300 metros sobre el cráter”, detalló el organismo.

Las recientes emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y el incremento de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo evidencian una dinámica interna acelerada. Según el SGC, los parámetros de actividad permanecen por encima de las líneas base históricas, lo que mantiene activa la vigilancia técnica y la coordinación con los organismos de gestión del riesgo.

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Impacto regional: suspensión de vuelos y afectaciones rurales

La simultaneidad de fenómenos naturales obligó al cierre del aeropuerto de Popayán y causa afectaciones en cultivos, mientras autoridades intensifican la vigilancia sobre la cadena volcánica Los Coconucos

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) ordenó la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán debido a la presencia de ceniza, situación que se suma al cierre de otras siete terminales aéreas afectadas por el sismo en el occidente colombiano.

“Las operaciones aéreas en el aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano”, informó la entidad a través de un comunicado.

Habitantes de zonas cercanas, como la vereda Cristales y Cobaló, así como de la localidad de Coconuco, reportaron caída de ceniza y afectaciones en la visibilidad. El material particulado se extendió hasta sectores urbanos de Popayán, generando molestias en la población y complicaciones logísticas en la movilidad regional.

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Consecuencias económicas: daños al sector agropecuario

La continua caída de ceniza y la dispersión de gases ocasionó daños directos en cultivos, pastizales y fuentes de agua en la zona rural del municipio de Puracé.

Las autoridades locales advierten que la contaminación de insumos agrícolas y recursos hídricos afecta la productividad y la salud del ganado, comprometiendo la economía de familias campesinas.

El monitoreo técnico continúa desde el 1 de agosto, con aumentos de SO₂ y CO₂ detectados en el área, mientras los equipos de vigilancia coordinan con gestores del riesgo ante la posibilidad de cambios súbitos - crédito @sgcol / X

El llamado institucional apunta a fortalecer la capacidad de respuesta regional, disponer de refugios temporales y asegurar el abastecimiento de insumos alimentarios y sanitarios. Además, las rutas de evacuación requieren mantenimiento permanente para facilitar una eventual movilización masiva si la alerta escala a nivel rojo.

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Sismo histórico y crisis en la infraestructura

El terremoto de magnitud 7.4, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), se convirtió en el mayor registrado en Colombia durante la última década, según el Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico provocó daños estructurales en aeropuertos, viviendas y edificios de ciudades como Manizales, Pereira, Quibdó, Cali, Armenia, Cartago y Buenaventura. De acuerdo con los reportes , la avenida Santander de Manizales presenta más de diez edificios colapsados y al menos 20 viviendas caídas, con víctimas mortales confirmadas.

La coincidencia temporal entre el sismo y la emisión de ceniza del Puracé generó preocupación en la población. No obstante, tanto el SGC como el Cuerpo de Bomberos de Popayán fueron enfáticos en descartar una relación causal entre ambos eventos. “Se trata de procesos geológicos independientes”, explicó el comandante Francisco Arboleda.

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Una nueva emisión de ceniza y gases del volcán Puracé elevó la alerta en Cauca tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia - crédito X

Medidas de prevención y monitoreo permanente

El SGC reiteró la necesidad de que la población evite acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga ante el riesgo de nuevas emisiones repentinas de ceniza o gases.

Las autoridades recomiendan mantener activos los planes de evacuación, conservar botiquines de emergencia y consultar únicamente los reportes oficiales para evitar la circulación de información falsa en redes sociales.

El monitoreo técnico se mantiene en nivel naranja, con vigilancia permanente sobre los niveles sísmicos, la composición de los gases y la temperatura de las emisiones. Un eventual descenso de la actividad no implicará el regreso inmediato a la estabilidad, advirtió el SGC, por lo que se prolongará la observación antes de considerar un cambio a alerta amarilla.

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La cadena volcánica de Los Coconucos, integrada por 15 centros volcánicos, sigue bajo especial atención de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que coordina la respuesta institucional frente a las afectaciones en el Cauca y en el resto del suroccidente colombiano.