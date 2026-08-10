Si su casa queda afectada por un temblor en Colombia, estas son las grietas que generan alerta y que se deben revisar

Las grietas en muros deben revisarse según su forma, ubicación y tamaño para determinar si representan un riesgo -crédito Santiago Saldarriaga/ AP Foto

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Una grieta en la pared puede parecer un daño menor después de un sismo o terremoto, pero su ubicación, forma y evolución pueden ofrecer señales sobre el estado actual de una vivienda. Por eso, después de un movimiento fuerte, no basta con mirar si hay daños visibles: es necesario revisar qué partes de la casa fueron afectadas.

La guía elaborada por la Universidad Nacional plantea una revisión de los principales puntos de una vivienda después de un sismo. El recorrido comienza por los muros, tanto en el interior como en el exterior, y continúa por techos, losas, vigas, columnas, uniones, escaleras, barandales y muros de contención o bardas.

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También recomienda comprobar las instalaciones de gas, agua y electricidad y tomar fotografías para documentar cualquier afectación. Uno de los primeros aspectos que se deben identificar son las grietas. La guía advierte que no todas tienen el mismo nivel de riesgo. Las fisuras muy finas, parecidas a una línea de cabello, que aparecen en pintura, estuco o acabados suelen representar un riesgo bajo cuando no afectan la estructura.

La Universidad Nacional recomienda fotografiar los daños y utilizar una referencia de tamaño para hacer seguimiento a las grietas -crédito @UNALOficial/X

Las grietas verticales pueden estar relacionadas con retracción o pequeños movimientos. Deben observarse y revisarse si aumentan. Las horizontales, que aparecen paralelas al piso, pueden indicar empujes o deformaciones y requieren atención.

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La forma diagonal requiere mayor atención. Las grietas cercanas a 45 grados pueden estar asociadas con movimientos o asentamientos y representan un riesgo alto. Algo similar ocurre con las grietas en escalera, que siguen las juntas de ladrillos o bloques y pueden estar relacionadas con asentamientos.

También hay que mirar los alrededores de puertas y ventanas. Las grietas diagonales que parten de sus esquinas pueden indicar concentración de esfuerzos o falta de refuerzo. En las uniones entre un muro y una columna, una grieta vertical puede reflejar un comportamiento diferente entre ambos elementos. Otro punto señalado en la guía son las separaciones entre muros y losas o vigas. Una grieta horizontal en la parte superior de un muro puede indicar una posible deflexión de la losa o de la viga y debe ser revisada.

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El nivel de alerta aumenta cuando las fisuras aparecen directamente en vigas, columnas o nudos de concreto. Pueden existir señales de daño estructural. Las grietas acompañadas de óxido, concreto desprendido o acero expuesto tienen un riesgo todavía mayor y requieren atención inmediata.

Las fisuras diagonales cercanas a 45 grados pueden ser una señal de alerta y requieren una evaluación profesional - crédito AFP

Hay señales que obligan a extremar las precauciones. La guía identifica como alertas las grietas que atraviesan muros completos o forman una “X”, aquellas que están creciendo, las puertas o ventanas que repentinamente dejan de abrir o cerrar, los pisos desnivelados o hundidos y los muros o columnas inclinados o deformados.

Si aparece alguno de estos daños, la recomendación es no permanecer en el lugar y solicitar una evaluación estructural urgente. No se debe ingresar si hay olor a gas, fugas, cables dañados o elementos inestables. La documentación permite seguir la evolución de los daños. La guía aconseja tomar fotografías con una referencia de tamaño, como una moneda o una regla, y fecharlas. Compararlas con imágenes anteriores permite establecer si una grieta ya existía o apareció después del terremoto.

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Estas recomendaciones cobran especial importancia tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar y fue percibido en diferentes zonas del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar las afectaciones en las distintas regiones afectadas.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella lidera las gestiones por el terremoto en Colombia, ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A las 12:30 p. m., el presidente Abelardo de la Espriella informó que el número de fallecidos llegó a 111 y señaló que miles de viviendas resultaron destruidas. El Gobierno declaró desastre nacional para facilitar la movilización de recursos y la atención de las regiones afectadas. Los reportes preliminares ubicaron a Chocó entre los departamentos más golpeados, con daños en nueve municipios, seguido de Caldas, con ocho, mientras Valle del Cauca registró afectaciones en dos. Risaralda y Quindío también reportaron daños en al menos dos municipios cada uno.

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En una emergencia de esta magnitud, revisar una vivienda exige prudencia. Las fisuras superficiales pueden vigilarse, pero las señales relacionadas con elementos estructurales deben ser evaluadas por profesionales. La prioridad es evitar que una inspección doméstica exponga a las personas a un riesgo mayor.