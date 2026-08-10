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Temblor en Colombia: Pereira decretó toque de queda y suspendió las clases tras el fuerte sismo

Mauricio Salazar, alcalde de la ciudad, declaró que el objetivo de estas medidas es que los equipos de emergencia no tengan obstáculo alguno en el tránsito a las zonas afectadas

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, declaró toque de queda en la ciudad por el terremoto en Colombia - crédito Alcaldía de Pereira
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Pereira enfrenta una de las mayores emergencias de su historia reciente después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro de Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

El alcalde de la capital de Risaralda, Mauricio Salazar, anunció una serie de medidas para facilitar las labores de rescate y atención de las personas afectadas, entre ellas un toque de queda y la suspensión de las clases en todas las instituciones educativas.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), las autoridades entregaron un balance preliminar que reporta 40 personas fallecidas en Pereira y el municipio de La Virginia. De ese total, 37 víctimas corresponden a la capital risaraldense y tres al municipio vecino. El número de víctimas podría aumentar mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

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Colombia padeció un fuerte terremoto durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 - crédito AFP
Colombia padeció un fuerte terremoto durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 - crédito AFP

Además, las autoridades municipales declararon el estado de desastre público y la emergencia manifiesta, decisiones que buscan facilitar la movilización de recursos y la respuesta institucional frente a la magnitud de la emergencia.

El alcalde Salazar hizo un llamado a los habitantes para que eviten desplazamientos innecesarios y permitan que los organismos de socorro puedan movilizarse por la ciudad.

Toque de queda y suspensión de clases en Pereira

Una de las principales medidas anunciadas por el mandatario local fue la declaración de un toque de queda, con el objetivo de reducir el tránsito de personas y vehículos y garantizar que las vías permanezcan disponibles para ambulancias, bomberos, Policía y demás equipos de emergencia.

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Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas. Dejemos que fluya el tránsito para los organismos de socorro y para las autoridades. Necesitamos acudir a la atención de esta emergencia. A partir de este momento declaro el estado excepcional de toque de queda”, afirmó Salazar durante su intervención pública.

Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio que se ha derrumbado parcialmente tras un terremoto, en Pereira (Colombia), el 10 de agosto de 2026 - crédito Stringer/Reuters
Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio que se ha derrumbado parcialmente tras un terremoto, en Pereira (Colombia), el 10 de agosto de 2026 - crédito Stringer/Reuters

El alcalde también pidió a los ciudadanos permanecer en sus viviendas siempre que estas no presenten daños estructurales. La recomendación tiene como propósito descongestionar las calles y evitar que los equipos de emergencia encuentren obstáculos durante los operativos.

Otra de las decisiones anunciadas fue la suspensión de las clases en todas las instituciones educativas de Pereira. La medida se suma a las acciones preventivas adoptadas mientras las autoridades realizan inspecciones en diferentes sectores de la ciudad para determinar el estado de las edificaciones.

Edificaciones colapsadas y presión sobre los hospitales

La emergencia ha dejado, de acuerdo con el reporte entregado por el alcalde, 65 edificaciones colapsadas en el área metropolitana. En 15 de esas estructuras existirían posibles personas atrapadas, por lo que los organismos de socorro concentran sus esfuerzos en labores de búsqueda, incluyendo técnicas especializadas de escucha para detectar sobrevivientes.

El sistema de salud también enfrenta una situación crítica. La Clínica Los Nevados, el Hospital Universitario San Jorge y Comfamiliar llegaron al límite de su capacidad, mientras que la Clínica Noé tuvo que ser evacuada debido a los daños estructurales registrados en sus instalaciones.

Por esta razón, las autoridades solicitaron a la ciudadanía no acudir a estos centros médicos si no existe una situación que requiera atención urgente, con el propósito de mantener disponibles los servicios para los heridos que dejó el terremoto.

Edificios derrumbados en Pereira tras el terremoto que ha sacudido Colombia - crédito Reuters
Edificios derrumbados en Pereira tras el terremoto que ha sacudido Colombia - crédito Reuters

El Aeropuerto Internacional Matecaña también resultó afectado. Aunque la pista permanece en condiciones para operar, daños registrados en las instalaciones internas llevaron al cierre temporal del terminal. En el lugar también fueron reportadas víctimas mortales.

A esto se suma la situación del sistema Megacable, donde algunas personas quedaron atrapadas en las góndolas. Según el alcalde, sus vidas no estarían en peligro inmediato, pero el rescate fue pospuesto debido a que la prioridad de los equipos de socorro continúa siendo la búsqueda de personas entre los escombros.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos reportar personas desaparecidas mediante los canales oficiales y organismos de socorro. La información sobre la emergencia continuará siendo coordinada desde el PMU, mientras avanzan las labores de rescate y evaluación de daños en Pereira y La Virginia.

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