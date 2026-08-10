Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Terremoto en Colombia: imágenes de las labores de rescate para salvar a decenas de personas atrapadas bajo los escombros

Familiares y organismos de socorro actúan contrarreloj, pues con sus propias manos escarban entre las ruinas y el polvo para sacar con vida a las personas que quedaron atascadas tras el devastador sismo de magnitud 7,4

El video documenta operaciones de rescate en un área urbana afectada por el colapso de edificaciones. Múltiples personas, incluyendo agentes de policía uniformados y voluntarios, trabajan para extraer a los individuos de entre los escombros - crédito @PMT67 / X
Guardar

Tras el terremoto que azotó a Colombia en la mañana del 10 de agosto de 2026, los equipos de rescate continúan con la búsqueda de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros de sus viviendas, pues a través de las redes sociales se tiene el reporte de diferentes situaciones que requieren atención inmediata.

Y es que el sismo de magnitud 7,4 dejó una escena de desolación en todo el territorio nacional y en los primeros balances, las autoridades confirmaron que aún había personas sin rescatar bajo los escombros y que los organismos de socorro trabajaban para sacarlas con vida.

Equipos de emergencia realizaron el rescate de una persona adulta y un bebé de pocos meses de edad entre los escombros en Cali - crédito @ColombiaOscura / X

Durante la jornada, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la tarea de rescate es la prioridad de la respuesta oficial después del fuerte movimiento telúrico que causó pánico en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

El mandatario de los colombianos aseguró en su balance del mediodía que había un saldo de 111 muertos y decenas de damnificados, por lo que las autoridades empezaron a movilizarse a las zonas afectadas.

A las 12:30 del mediodía teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1575 viviendas averiadas, 37 viviendas destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos averiados, 18 vías afectadas, seis aeropuertos con daños en su infraestructura y sin operación para vuelos comerciales”, explicó De la Espriella.

Los vecinos rebuscan entre los escombros para encontrar personas con vida - crédito Juan Pablo Arbelaez/REUTERS
Los vecinos rebuscan entre los escombros para encontrar personas con vida - crédito Juan Pablo Arbelaez/REUTERS

La búsqueda avanza con apoyo de los familiares

En videos difundidos a través de las redes sociales se observa a los ciudadanos remover entre los escombros con las manos para intentar rescatar a sus seres queridos. Y es que tanto los rescatistas como los ciudadanos tienen claro que la búsqueda avanza contra el tiempo ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

PUBLICIDAD

La confirmación del primer rescate se dio en Pereira (Risaralda) y reforzó ese escenario de urgencia en las labores de los uniformados y voluntarios que adelantaban las tareas de rescate. En esa situación, las autoridades indicaron que la mujer permaneció atrapada durante varias horas antes de que lograran sacarla.

Colombia padeció un fuerte terremoto durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 - crédito AFP
Colombia padeció un fuerte terremoto durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito AFP

El Gobierno aseguró que el rescate es una prioridad

Abelardo de La Espriella envió un mensaje a las familias afectadas: “A las familias afectadas les enviamos un mensaje: no los vamos a dejar solos. Están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión”.

El mandatario también fijó la prioridad de la respuesta estatal: “He dado una orden perentoria como jefe de Estado y jefe de Gobierno. Lo primero: el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo los escombros”.

Una multitud de personas, incluyendo personal de emergencia, adelantó un operativo de rescate en una notaría de Cali - crédito @OrlvndoA / X

Daños en varias regiones

Las mayores afectaciones se reportaron en zonas del Chocó, que fue epicentro de la tragedia, así como en ciudades como Pereira, Armenia, Manizales y Cali. Según los primeros reportes, el temblor se extendió por varios minutos, por lo que se está trabajando por en determinar la magnitud de los daños.

Cabe mencionar que hasta el momento se han reportado daños en edificaciones de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia. En ciudades como Medellín e Ibagué, las autoridades registraron desprendimiento de fachadas, daños en estructuras y evacuaciones preventivas en varios puntos.

Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que se sintió con fuerza en Cali - crédito Camilo Rodríguez/REUTERS
Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que se sintió con fuerza en Cali - crédito Camilo Rodríguez/REUTERS

Mientras avanzan las revisiones en las zonas afectadas, la respuesta oficial continúa centrada en llegar primero a quienes continuaban atrapados bajo los escombros, por lo que los organismos de socorro realizan barridos en las zonas afectadas durante la emergencia.

Cabe mencionar que la comunicación en las zonas afectadas está prácticamente colapsada, por lo que es aún más complicado encontrar a las personas que están luchando por su vida mientras están atrapadas bajo los escombros. Así que los equipos de emergencia trabajan con varios factores en contra como el tiempo, entre otros.

El personal de emergencias atiende a una mujer herida tras el derrumbe de un edificio a raíz del terremoto que afectó a Manizales - crédito Andrés Camilo Valencia/REUTERS
El personal de emergencias atiende a una mujer herida tras el derrumbe de un edificio a raíz del terremoto que afectó a Manizales - crédito Andrés Camilo Valencia/REUTERS

Temas Relacionados

Terremoto en ColombiaPereiraTemblorTemblor hoyColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Gobierno confirmó fondos para la emergencia en Chocó y lanzó subsidios de arriendo para 1.300 familias afectadas

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y se confirmó el fallecimiento de más de 110 personas

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Gobierno confirmó fondos para la emergencia en Chocó y lanzó subsidios de arriendo para 1.300 familias afectadas

Congreso hizo ajustes a su agenda tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia: elección del contralor General sigue en firme

El movimiento telúrico, que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar (Chocó), dejó un saldo de víctimas considerable, que ya superó el centenar, además de pérdidas materiales que aún están por determinarse

Congreso hizo ajustes a su agenda tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia: elección del contralor General sigue en firme

Sinuano Día resultados de hoy lunes 10 de agosto: ganadores del último sorteo

Como todos los lunes, este tradicional sorteo colombiano, dio a conocer la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy lunes 10 de agosto: ganadores del último sorteo

Estados Unidos anunció una ayuda de USD 15,5 millones a Colombia para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4

Los fondos serán utilizados para proporcionar refugio, alimentos y protección a las personas afectadas, además de financiar evaluaciones sobre los daños provocados por el sismo

Estados Unidos anunció una ayuda de USD 15,5 millones a Colombia para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, informó que 26 edificaciones habían sido gravemente afectadas después del fuerte sismo en el país

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Así vivieron los famosos el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto: “Casi se me sale el bebé”

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Deportes

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

Conmebol aplazó los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por el terremoto en Colombia

América y Atlético Nacional invitaron a sus hinchas a donar para los damnificados por el terremoto en Colombia: así lo puede hacer

Luis Díaz, Real Madrid, Rigoberto Urán y otras personalidades del deporte se solidarizaron con las víctimas del sismo en Colombia

Por sismo de 7.4 que afectó a varias ciudades de Colombia, Dimayor aplazó todos los partidos de la semana del 10 al 14 de agosto: “El fútbol puede esperar”