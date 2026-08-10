Terremoto en Colombia: imágenes de las labores de rescate para salvar a decenas de personas atrapadas bajo los escombros

El video documenta operaciones de rescate en un área urbana afectada por el colapso de edificaciones. Múltiples personas, incluyendo agentes de policía uniformados y voluntarios, trabajan para extraer a los individuos de entre los escombros - crédito @PMT67 / X

Guardar

Tras el terremoto que azotó a Colombia en la mañana del 10 de agosto de 2026, los equipos de rescate continúan con la búsqueda de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros de sus viviendas, pues a través de las redes sociales se tiene el reporte de diferentes situaciones que requieren atención inmediata.

Y es que el sismo de magnitud 7,4 dejó una escena de desolación en todo el territorio nacional y en los primeros balances, las autoridades confirmaron que aún había personas sin rescatar bajo los escombros y que los organismos de socorro trabajaban para sacarlas con vida.

Equipos de emergencia realizaron el rescate de una persona adulta y un bebé de pocos meses de edad entre los escombros en Cali - crédito @ColombiaOscura / X

Durante la jornada, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la tarea de rescate es la prioridad de la respuesta oficial después del fuerte movimiento telúrico que causó pánico en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

El mandatario de los colombianos aseguró en su balance del mediodía que había un saldo de 111 muertos y decenas de damnificados, por lo que las autoridades empezaron a movilizarse a las zonas afectadas.

“A las 12:30 del mediodía teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1575 viviendas averiadas, 37 viviendas destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos averiados, 18 vías afectadas, seis aeropuertos con daños en su infraestructura y sin operación para vuelos comerciales”, explicó De la Espriella.

Los vecinos rebuscan entre los escombros para encontrar personas con vida - crédito Juan Pablo Arbelaez/REUTERS

La búsqueda avanza con apoyo de los familiares

En videos difundidos a través de las redes sociales se observa a los ciudadanos remover entre los escombros con las manos para intentar rescatar a sus seres queridos. Y es que tanto los rescatistas como los ciudadanos tienen claro que la búsqueda avanza contra el tiempo ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

PUBLICIDAD

La confirmación del primer rescate se dio en Pereira (Risaralda) y reforzó ese escenario de urgencia en las labores de los uniformados y voluntarios que adelantaban las tareas de rescate. En esa situación, las autoridades indicaron que la mujer permaneció atrapada durante varias horas antes de que lograran sacarla.

Colombia padeció un fuerte terremoto durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito AFP

El Gobierno aseguró que el rescate es una prioridad

Abelardo de La Espriella envió un mensaje a las familias afectadas: “A las familias afectadas les enviamos un mensaje: no los vamos a dejar solos. Están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión”.

El mandatario también fijó la prioridad de la respuesta estatal: “He dado una orden perentoria como jefe de Estado y jefe de Gobierno. Lo primero: el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo los escombros”.

PUBLICIDAD

Una multitud de personas, incluyendo personal de emergencia, adelantó un operativo de rescate en una notaría de Cali - crédito @OrlvndoA / X

Daños en varias regiones

Las mayores afectaciones se reportaron en zonas del Chocó, que fue epicentro de la tragedia, así como en ciudades como Pereira, Armenia, Manizales y Cali. Según los primeros reportes, el temblor se extendió por varios minutos, por lo que se está trabajando por en determinar la magnitud de los daños.

Cabe mencionar que hasta el momento se han reportado daños en edificaciones de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia. En ciudades como Medellín e Ibagué, las autoridades registraron desprendimiento de fachadas, daños en estructuras y evacuaciones preventivas en varios puntos.

Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que se sintió con fuerza en Cali - crédito Camilo Rodríguez/REUTERS

Mientras avanzan las revisiones en las zonas afectadas, la respuesta oficial continúa centrada en llegar primero a quienes continuaban atrapados bajo los escombros, por lo que los organismos de socorro realizan barridos en las zonas afectadas durante la emergencia.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que la comunicación en las zonas afectadas está prácticamente colapsada, por lo que es aún más complicado encontrar a las personas que están luchando por su vida mientras están atrapadas bajo los escombros. Así que los equipos de emergencia trabajan con varios factores en contra como el tiempo, entre otros.

El personal de emergencias atiende a una mujer herida tras el derrumbe de un edificio a raíz del terremoto que afectó a Manizales - crédito Andrés Camilo Valencia/REUTERS