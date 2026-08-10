Cancillería acusó a exfuncionarios de Gustavo Petro de sabotear a Abelardo de La Espriella en la gestión de ayuda internacional por el terremoto

El expresidente Gustavo Petro se ha negado a reconocer el mandato del actual jefe de Estado, Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

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Con una fuerte misiva en sus canales oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia acusó en la tarde del lunes 10 de agosto de 2026 a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro de protagonizar una serie de maniobras para desacreditar al nuevo gobierno ante organismos internacionales; todo esto en medio de las graves consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que se registró en la presente jornada.

La Cancillería, a cargo de Omar Bulla Escobar, sostuvo que exmiembros de la gestión saliente promovieron acciones para “socavar la decisión del pueblo colombiano” mientras el Ejecutivo organizaba la respuesta humanitaria para atender la emergencia. Una acción que fue expuesta ante el país, aunque no se señalaron nombres de los que harían parte de este entramado de personajes que estarían detrás de estas situaciones.

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Con este comunicado, la Cancillería expresó su preocupación por labores de descrédito de su gestión, según denunció, por parte de exmiembros del Gobierno - crédito @cancilleriacol/X

Lo que sí es claro para el Gobierno actual es que el intento de deslegitimación provino de “sectores de la administración saliente” y siguió “el mismo patrón de alegaciones infundadas que utilizó la oposición para cuestionar los resultados de la última elección”, en la que el presidente Abelardo de la Espriella se proclamó como el ganador, en una contienda en la que venció al senador Iván Cepeda por un 0,96% de diferencia.

Es válido precisar que la Cancillería también expresó su agradecimiento a la comunidad internacional tras los temblores registrados el lunes 10 de agosto. “Agradecemos la solidaridad y el respaldo de los países amigos en estos momentos difíciles para Colombia”, señaló la entidad en una anterior misiva, en la que se mostró lista para coordinar las ayudas que lleguen provenientes del extranjero para socorrer a las víctimas.

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Cancillería pidió sumar esfuerzos para atender la emergencia por el terremoto que sacudió al país

Esta fuerte acusación se conoció en paralelo al llamado del Ejecutivo de aunar esfuerzos políticos y sociales para concentrar la atención en las víctimas del desastre, que tuvo como ejes del desastre a ciudades como Manizales (Caldas), Pereira (Risaralda), Cali (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó), en donde, además de víctimas mortales, se han registrado graves daños a la infraestructura, como se ha divulgado en las redes sociales.

El presidente de la República, desde el Puesto de Mando Unificado se dirigió al país tras la tragedia que enluta a la nación y entregó el primer reporte consolidado de víctimas y heridos - suministrado a Infobae Colombia

Y es que, de acuerdo con el reciente reporte entregado por el jefe de Estado en conferencia, el fuerte movimiento telúrico registrado a las 7:34 a. m. ya deja 111 muertos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud dañados, 52 centros educativos afectados, 17 centros comunitarios averiados y al menos seis aeropuertos sin funcionar.

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En sus declaraciones, el presidente De la Espriella pidió apoyo a la prensa para centralizar reportes de campo. “Queridos medios de comunicación, la ayuda de ustedes es fundamental para que esta información se transmita de la manera adecuada y para que cualquier información que tengan ustedes se reporte también aquí al puesto de mando unificado”, afirmó el jefe de Estado, que se puso al frente de la emergencia.

Una multitud de personas, incluyendo personal de emergencia, adelantó un operativo de rescate en una notaría de Cali - crédito @OrlvndoA / X

Por disposición del primer mandatario, las entidades del Gobierno nacional no emitirán pronunciamientos oficiales. Toda la información sobre la situación será comunicada únicamente por la Presidencia de la República, que será la encargada de entregar a los ciudadanos información referente al avance de las labores de rescate y consolidación de víctimas y de daños, conforme transcurra la jornada en el país.

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La última gran tragedia que había ocurrido en Colombia aconteció el 25 de enero de 1999, cuando un terremoto de 6,2 de magnitud arrasó con gran parte de Armenia (Quindío) y causó graves afectaciones en Pereira (Risaralda) y Manizales (Caldas), con un total de 1.185 muertos; justo cuando los colombianos tomaban la hora del almuerzo, cuando el reloj marcaba la 1:19 p. m.