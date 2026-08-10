Así quedó la red eléctrica de Colombia luego del temblor del 10 de agosto: esto reportaron el Gobierno y las empresas del servicio de energía

El terremoto del 10 de agosto fue de magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, según reportó el Servicio Geológico Colombiano - crédito Santiago Saldarriaga/AP

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El fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, además de más de 100 personas fallecidas, también dejó interrupciones en el servicio de energía, con afectaciones concentradas sobre todo en el suroccidente del país por problemas en activos de los Sistemas de Transmisión Regional y los Sistemas de Distribución Local.

En las primeras horas tras el movimiento, cerca del 18% de la demanda eléctrica del país no estaba atendida y, durante la mañana, el sistema recuperó el 99% del nivel previo al evento, de acuerdo con XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista.

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Las afectaciones alcanzaron a Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. El impacto, según XM, obedeció a la indisponibilidad de algunos activos de transmisión regional y distribución local.

Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía inició la revisión de la infraestructura después del sismo. La ministra María Noemí Arboleda dijo que “estamos verificando el estado de la infraestructura eléctrica, evaluando las alternativas para restablecer el servicio de forma segura, priorizando la protección de las personas”.

La demanda de energía de Colombia se redujo 18% - crédito Ministerio de MInas y Energía

El balance inicial mostró que la afectación no correspondía a una caída general de la generación eléctrica, sino a daños en parte de la red que transporta y distribuye la energía hasta los usuarios. Esa diferencia explica que el sistema recuperara con rapidez buena parte de la demanda atendida mientras seguían las revisiones técnicas.

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Cómo avanzó la recuperación del sistema eléctrico

XM informó que, luego de las maniobras coordinadas con el ministerio y los agentes del mercado, la demanda del SIN ya estaba en el 99% de la condición previa al sismo. La recuperación se concentró en restablecer el servicio sin comprometer la seguridad y la confiabilidad de la red.

“En coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y los agentes del Mercado, se adelantan las maniobras necesarias para lograr una recuperación segura y confiable”, indicó XM.

El operador también señaló que mantendrá el seguimiento técnico de la situación y la coordinación de las acciones necesarias para preservar la confiabilidad del sistema. Con ese avance, la interrupción inicial quedó reducida a puntos específicos de la infraestructura afectada.

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El comportamiento de la demanda durante la mañana reflejó la diferencia entre el golpe inicial del sismo y la capacidad de respuesta del sistema. La información disponible ubica los principales problemas en redes regionales y locales, no en una falla extendida de todo el sistema interconectado.

XM informó que "continuará realizando el seguimiento técnico correspondiente" - crédito XM

Panorama por regiones y empresas del sector

Enel Colombia reportó que la infraestructura eléctrica y las redes de Bogotá y Cundinamarca fueron reportadas como estables ante el terremoto de la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. La compañía señaló que, aunque hubo interrupciones puntuales por daños en líneas y circuitos, la operación se mantenía con normalidad.

La atención de esas fallas se apoyó en maniobras telecontroladas y en monitoreo permanente. La empresa además pidió a la ciudadanía no manipular postes, transformadores, cables o instalaciones dañadas y reportar riesgos al Fonoservicio, en el 601 5115115, o al chat virtual Elena, en el 316 8906003, disponibles las 24 horas.

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EPM informó que sus instalaciones de generación, acueducto, alcantarillado, gas y transmisión fueron revisadas y están en buenas condiciones. La inspección incluyó a Hidroituango, central que responde por alrededor del 10% de la demanda nacional de electricidad. La compañía también reportó el buen estado de la infraestructura de las centrales de generación del Grupo EPM en el Eje Cafetero, como EDEQ, en Quindío, y Chec, en Caldas. Aun así, indicó que persistían afectaciones del servicio en sectores de Caldas y Risaralda.

“Por el momento, solo se tienen reportes de afectaciones del servicio de energía en sectores de los departamentos de Caldas y Risaralda, que actualmente son atendidas por técnicos”, informó EPM.

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EPM dice que "operamos con normalidad" - crédito EPM

La situación más crítica se concentró en Chocó. Dispac informó que el sismo causó daños en su infraestructura eléctrica y dejó sin servicio a Quibdó y otros 16 municipios del departamento atendidos por la empresa.

Los equipos técnicos y operativos de la distribuidora revisaban las redes de transmisión y distribución para determinar la magnitud de los daños y definir las labores necesarias para recuperar el suministro. La empresa activó un plan de contingencia, pero todavía no entregaba una hora estimada para el regreso del servicio.

“Con base en esta evaluación, Dispac ha activado un plan de contingencia orientado a avanzar en la recuperación y normalización del servicio en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad de las comunidades y de nuestros equipos de trabajo”, señaló Dispac.

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Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, dice que el gremio está atento para canalizar ayudas - crédito @Alejo_Castan/X

La generación térmica opera sin afectaciones

En el frente de generación térmica no se reportaban daños. El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, indicó que las plantas térmicas operaban con normalidad.

“La generación térmica, particularmente en el Valle, Termocali y Termovalle, no tiene afectaciones. Sus operarios y familias están bien. Seguimos generando sin inconvenientes”, afirmó Castañeda.

Hasta el momento, los reportes disponibles apuntan a que el sismo no causó una interrupción generalizada de la generación eléctrica. Las principales afectaciones siguen localizadas en redes de transmisión y distribución en varias zonas del país.