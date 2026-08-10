Salario mínimo de 2027: así de alta le dejó Gustavo Petro la inflación a Abelardo de la Espriella, dato clave para próximo aumento de sueldo

La inflación redujo el poder adquisitivo de los colombianos durante 2026 - crédito Colprensa

Guardar

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer, el 7 de julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de julio de este año, clave para el próximo aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia, ya que es el piso de la negociación que tendrán trabajadores y empresarios para concertar la subida. De acuerdo con la entidad, la cifra anual se ubicó en 6,03% y aumentó 1,13% frente al mismo mes de 2025 (4,90%). La misma precisó que esta cerró en 4,94% en lo que va del año, es decir, una subida de 0,92% frente al 4,02% del mismo lapso del año pasado.

En cuanto a la variación mensual, esta fue de 0,17%, menor al 0,28% de junio de 2025. Dicha cifra estuvo algo cerca de lo que esperaba el mercado. Los resultados de la Encuesta de Expectativas del Banco de la República mostraron que se esperaba un promedio de 0,27%.

PUBLICIDAD

Lejos de la meta del Banco de la República

De esta manera, la cifra sigue lejos de la meta del Emisor, entre 2% y 4%, lo que haría que la Junta Directiva del banco central decida reducir la tasa de interés (actualmente en 12%), que es lo que cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto.

En julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,03% - crédito Dane

Comportamiento mensual del IPC en julio de 2026

Durante julio de 2026, la variación mensual del IPC total fue de 0,17% respecto a junio del mismo año. Este comportamiento respondió principalmente a los cambios registrados en las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como en Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones mensuales se observaron en Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento de 0,55%, y en Salud, con una variación de 0,38%.

PUBLICIDAD

La división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la que más contribuyó al alza mensual, destacando incrementos en:

Servicios relacionados con la copropiedad: 2,86%.

Electricidad: 2,29%.

Gas: 0,36%.

El mayor descenso se registró en la recogida de basuras, con una caída de 0,28%.

Por su parte, la división Salud presentó la segunda mayor variación mensual, con un alza de 0,38%. Dentro de esta división, los productos farmacéuticos y dermatológicos subieron 0,50%, los servicios odontológicos con odontólogos particulares 0,26% y los servicios médicos auxiliares no hospitalarios 0,25%. El único descenso significativo se observó en los servicios para particulares en centros de rayos X, con una baja de 0,08%.

Alojamiento, agua, electricidad y gas fue la división de gasto con mayor aporte a la inflación de julio de 2026 - crédito Dane

El rubro Transporte fue el único que registró una variación negativa destacada, con una disminución mensual de 0,24%. Las mayores bajas dentro de esta división se dieron en:

PUBLICIDAD

Transporte de pasajeros y equipaje en avión: -4,95%.

Transporte intermunicipal, interveredal e internacional: -1,84%.

Vehículo particular nuevo o usado: -0,68%.

En contraste, experimentaron alzas:

Piezas para bicicleta: 1,33%.

Compra y cambio de aceite: 0,80%.

Aditivos, valvulinas, líquidos para frenos, refrigerantes, agua para batería, entre otros: 0,53%.

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, la variación mensual fue de -0,13%, la segunda más baja entre todos los grupos. Se observaron descensos notables en:

Plátanos: -6,82%.

Zanahoria: -4,95%.

Tomate: -3,89%.

Por el contrario, los que registraron los mayores aumentos fueron:

Cebolla: 5,33%.

Arracacha, ñame y otros tubérculos: 4,00%.

Naranjas: 3,69%.

Las principales contribuciones positivas a la variación mensual del IPC total provinieron de la electricidad (0,08 puntos porcentuales - pp -), servicios relacionados con la copropiedad (0,04 pp) y arriendo imputado (0,03 pp). En sentido opuesto, plátanos (-0,03 pp), frutas frescas (-0,02 pp) y vehículo particular nuevo o usado (-0,02 pp) representaron las menores contribuciones.

Variación acumulada del IPC (enero-julio de 2026)

Entre enero y julio de 2026, el IPC total acumuló una variación de 4,94%, cifra superior en 0,92 pp a la registrada en el mismo periodo de 2025 (4,02%). El comportamiento acumulado respondió principalmente a los cambios en Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y en Alimentos y bebidas no alcohólicas.

PUBLICIDAD

Restaurantes y hoteles es la división de gasto con mayor aporte a la inflación en Colombia en lo corrido del años - crédito Dane

La mayor variación acumulada correspondió a Restaurantes y hoteles, con un alza de 6,75%. Los mayores incrementos de precio en este rubro se dieron en:

Gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas: 7,21%.

Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio: 7,08%.

Bebidas calientes como café, chocolate, té y similares: 6,90%.

Los incrementos menores se observaron en:

Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles: 1,34%.

Pago por alimentación en comedores: 4,69%.

Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato: 6,18%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación acumulada de 6,41%. Los mayores incrementos se presentaron en:

Tomate de árbol: 51,68%.

Papas: 49,85%.

Arracacha, ñame y otros tubérculos: 39,52%.

Las principales bajas correspondieron a dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos y cocadas para consumo en el hogar (-18,44%), plátanos (-11,91%) y legumbres secas (-7,60%).

Prendas de vestir y calzado tuvo la menor variación acumulada, con 2,71%. Destacaron los incrementos:

Lavado y planchado de ropa: 7,49%.

Uniformes: 4,92%.

Prendas de vestir para hombre: 2,66%.

Los incrementos más bajos se dieron en prendas de vestir para bebés (1,03%), calzado para niño y niña (1,23%) y calzado para hombre (2,08%).

Las mayores contribuciones a la variación acumulada del IPC total provinieron de comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,54 pp), transporte urbano (0,50) y arriendo imputado (0,41 pp). Las menores contribuciones correspondieron a vehículo particular nuevo o usado y plátanos (-0,05 pp cada uno), y dulces, confites y similares (-0,03 pp).

PUBLICIDAD

Restaurantes y hoteles y fue la división de gasto que más aportó a la inflación anual en Colombia en julio de 2026 - crédito Dane

Variación anual del IPC (julio 2025-julio 2026)

La variación anual del IPC a julio de 2026 fue de 6,03%. El resultado se explicó principalmente por el comportamiento de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, junto con Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Restaurantes y hoteles mostró la mayor variación anual, con un 9,53%. Se registraron aumentos en:

Bebidas calientes para consumo inmediato: 10,01%.

Gaseosas y refrescos en establecimientos: 10,00%.

Comidas servidas en mesa y autoservicio: 9,72%.

Los aumentos menores estuvieron en servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (6,31%), pago por alimentación en comedores (7,76%) y gastos en discotecas, bares y establecimientos similares (8,61%).

La división Salud registró una variación anual de 8,37%. Los mayores incrementos se presentaron en:

Consulta médica general con médico particular: 10,85%.

Servicios odontológicos con odontólogos particulares: 10,61%.

Consulta médica con médico especialista particular: 9,48%.

Los menores incrementos se dieron en:

Servicios médicos menores: 4,53%.

Elementos implementos médicos: 5,46%.

Artefactos y equipo terapéutico y su reparación: 6,69%.

Prendas de vestir y calzado presentó una variación anual de 3,38%, la menor entre todas las divisiones. Las subclases con mayores incrementos fueron lavado y planchado de ropa (9,38%), uniformes (6,04%) y prendas de vestir para hombre (4,05%). Las menores alzas se observaron en prendas de vestir para bebés (1,72%), calzado para hombre (2,02%) y calzado para niño y niña (2,34%).

PUBLICIDAD

En cuanto a las contribuciones, las principales a la variación anual provinieron de:

Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio : 0,73 pp.

Arriendo imputado: 0,61 pp.

Transporte urbano: 0,51 pp.

Las menores contribuciones correspondieron a:

Arroz: -0,06 pp.

Tomate: -0,05 pp.

Vehículo particular nuevo o usado: -0,04 pp.

De este modo, el comportamiento del IPC en julio de 2026 reflejó una dinámica de precios marcada por incrementos en algunos servicios básicos, alimentos y el sector de la restauración, con descensos o aumentos más moderados en bienes de consumo como prendas de vestir y algunos alimentos frescos.