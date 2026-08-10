Nueva EPS activa plan de atención tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia y refuerza vigilancia en zonas afectadas

Nueva EPS mantiene seguimiento permanente sobre su red de servicios en los territorios que podrían presentar afectaciones - crédito Nueva EPS

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La atención médica se convirtió en una de las prioridades tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia este lunes 10 de agosto de 2026. En medio de la emergencia, Nueva EPS informó que mantiene activa su capacidad de respuesta para atender a los usuarios y evitar interrupciones en los servicios de salud.

La entidad señaló que su red está bajo seguimiento permanente, con especial atención en los territorios que pudieron resultar afectados por el movimiento telúrico. El propósito es detectar rápidamente cualquier dificultad en hospitales, centros de atención u otros puntos de su red y tomar decisiones que permitan mantener la atención.

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La entidad aseguró que está preparada para atender a las personas que requieran servicios médicos como consecuencia de la emergencia -crédito Santiago Saldarriaga/ AP

El monitoreo busca anticiparse a posibles interrupciones. De acuerdo con la información entregada por Nueva EPS, los equipos encargados de la respuesta permanecen atentos al comportamiento de los servicios para identificar situaciones que puedan comprometer el acceso de los usuarios y actuar de manera oportuna.

La EPS manifestó además su solidaridad con las personas afectadas por la emergencia, incluidos sus afiliados, trabajadores y sus familias. La entidad aseguró que tiene disposición para acompañar a quienes necesiten atención médica como consecuencia del terremoto.

La respuesta contempla la coordinación con las autoridades, las instituciones prestadoras de servicios de salud y los organismos responsables de la gestión del riesgo. Nueva EPS aseguró que está preparada para brindar atención a quienes lo requieran, sin importar el régimen de afiliación. En las regiones donde puedan presentarse afectaciones, la entidad mantiene una vigilancia constante sobre el funcionamiento de su red. Esta labor pretende identificar cualquier cambio que pueda poner en riesgo la prestación de los servicios y facilitar la adopción de medidas para garantizar su continuidad.

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La entidad también pidió a la ciudadanía mantener la calma y utilizar de manera responsable los servicios de urgencias. El llamado apunta a que estos espacios sean utilizados principalmente por personas que realmente necesiten atención inmediata, de manera que los equipos médicos puedan concentrarse en los pacientes con condiciones más críticas.

Nueva EPS pidió a los ciudadanos acudir a los servicios de urgencias únicamente cuando la condición de salud realmente lo requiera - crédito Camila Díaz/Colprensa

La recomendación cobra especial importancia durante una emergencia, cuando la demanda de atención puede aumentar y los servicios hospitalarios deben responder a diferentes necesidades al mismo tiempo. Por ello, Nueva EPS insistió en la importancia de acudir a urgencias únicamente cuando la situación lo requiera.

El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, destacó la disposición de la entidad para responder ante la emergencia y acompañar a los colombianos que necesiten atención médica. “En momentos como este, nuestra prioridad es la vida. Nueva EPS está presente y tiene toda la disposición para acompañar a los colombianos que requieran atención como consecuencia de esta emergencia, trabajando de manera articulada con las autoridades y los actores del sistema de salud”.

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El mensaje de la entidad se produce mientras las autoridades avanzan en la evaluación de las consecuencias del terremoto, que llevó al Gobierno a activar mecanismos de respuesta frente a la emergencia. En este escenario, la continuidad de los servicios médicos es uno de los aspectos que requiere seguimiento en las zonas que puedan registrar daños.

Jorge Iván Ospina Gómez, agente interventor de Nueva EPS, destacó la coordinación con autoridades y actores del sistema de salud - crédito Nueva EPS

Nueva EPS reiteró que continuará con los mecanismos de monitoreo y coordinación para responder a las necesidades que puedan surgir en los territorios afectados. La entidad indicó que estas acciones permitirán identificar oportunamente eventuales dificultades en su red y adoptar las medidas necesarias para mantener la atención de sus usuarios.

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La EPS mantiene así su operación de seguimiento mientras continúa la contingencia. El objetivo, según lo informado, es que las personas que necesiten atención médica puedan acceder a los servicios disponibles y que cualquier eventual afectación de la red sea identificada con rapidez. Para los usuarios, la recomendación central es conservar la calma y utilizar los canales y servicios de salud de acuerdo con la necesidad médica. En caso de requerir atención urgente, los servicios correspondientes permanecen dentro de la respuesta que la entidad asegura mantener activa durante la emergencia nacional.