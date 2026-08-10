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El Ejército Nacional desplegó cinco pelotones especializados para atender la emergencia por el fuerte temblor en Colombia

El Ministerio de Defensa indicó que las unidades del Comando de Ingenieros Militares se desplegaron en Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales y Cali con equipos de extracción, caninos, camillas y apoyo terrestre y aéreo

Un contingente militar con equipos de rescate y tecnología avanzada fue enviado a las zonas más afectadas, mientras autoridades coordinan la respuesta ante el mayor sismo registrado en la última década - crédito @mindefensa / X
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El Ejército Nacional de Colombia movilizó cinco pelotones con capacidades especializadas para apoyar la atención de emergencias en Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales y Cali tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado la mañana del lunes 10 de agosto.

La decisión responde a la magnitud de los daños y a la urgencia de fortalecer las labores de búsqueda, rescate y recuperación en las zonas más afectadas, según informó el Ministerio de Defensa Nacional.

Movilización inmediata de Fuerzas Militares

De acuerdo con la cartera de Defensa, los pelotones pertenecen al Comando de Ingenieros Militares del Ejército Nacional y cuentan con equipos entrenados en rescate de personas, tecnología de precisión y binomios caninos especializados.

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El mayor Yasser Penagos Obando, oficial de Operaciones de la Brigada de Ingenieros del Ejército, explicó que los equipos se encuentran preparados para intervenir en estructuras colapsadas y buscar sobrevivientes bajo los escombros.

El Ejército Nacional de Colombia movilizó cinco pelotones especializados para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales y Cali - crédito MinDefensa
El Ejército Nacional de Colombia movilizó cinco pelotones especializados para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales y Cali - crédito MinDefensa

“Vamos a desplegar todas nuestras capacidades diferenciales en búsqueda y rescate, guías con binomios caninos, aeronaves no tripuladas como drones para la búsqueda y rescate y sistemas tecnológicos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Quiero decirle al pueblo colombiano que su Ejército está con ustedes”, declaró el oficial.

El Ministerio de Defensa aseguró que los equipos se movilizan para atender las necesidades que se presenten en cada territorio y apoyar las labores de búsqueda, rescate y recuperación, de acuerdo con los requerimientos de las autoridades. Según la cartera, se mantendrá el acompañamiento a las comunidades hasta que la emergencia esté superada.

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Las unidades cuentan con camillas, equipos de extracción, plantas eléctricas y transporte terrestre y aéreo para desplazarse a los puntos de mayor impacto. “Mantenemos dispuestas nuestras capacidades para responder de manera oportuna y proteger la vida de los colombianos”, informaron oficialmente desde el Comando de las Fuerzas Militares.

Un sismo sin precedentes en la última década

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el epicentro del temblor se ubicó en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y que se trata del “sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”.

El Ministerio de Defensa Nacional indicó que el despliegue refuerza las labores de búsqueda, rescate y recuperación en las zonas más afectadas por el sismo en Colombia - crédito MinDefensa
El Ministerio de Defensa Nacional indicó que el despliegue refuerza las labores de búsqueda, rescate y recuperación en las zonas más afectadas por el sismo en Colombia - crédito MinDefensa

El movimiento telúrico se sintió en diversas regiones del país y en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. Hasta las 9:00 a. m. se registraron dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha mantenido comunicación constante con las alcaldías de las zonas afectadas. El organismo reportó graves daños estructurales en el Eje Cafetero y confirmó la activación de cuatro equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (Usar) procedentes de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín.

Impacto y afectaciones en las ciudades

En Pereira, el alcalde Mauricio Salazar informó que las comunicaciones colapsaron, lo que ha dificultado la centralización de datos. Salazar reportó oficialmente 18 personas fallecidas y daños severos en infraestructuras clave, incluido el aeropuerto de Matecaña, donde se registraron tres muertes.

En los municipios de Risaralda y Caldas se instalaron Puestos de Mando Unificado (PMU) debido a las afectaciones en Pereira y Dosquebradas. El reporte departamental es de 14 personas muertas.

Los pelotones del Comando de Ingenieros Militares cuentan con binomios caninos, drones y tecnología de precisión para buscar sobrevivientes en estructuras colapsadas - crédito MinDefensa
Los pelotones del Comando de Ingenieros Militares cuentan con binomios caninos, drones y tecnología de precisión para buscar sobrevivientes en estructuras colapsadas - crédito MinDefensa

En Manizales, el alcalde Jorge Eduardo Rojas confirmó la muerte de dos personas y el colapso de 12 edificios y 20 viviendas. Mientras tanto, en Cali, el mandatario local Alejandro Eder comunicó la existencia de al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas.

Eder solicitó apoyo a las alcaldías de Bogotá y Medellín para contar con refuerzos en las labores de rescate. Los organismos de socorro de la ciudad permanecen activos para atender las zonas más críticas y evaluar la magnitud de los daños.

En Quibdó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba reportó heridos y daños graves en edificaciones.

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