Terremoto en Colombia obligó a los bancos a cerrar oficinas en varios departamentos: qué opciones hay para retirar dinero

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia a las 7:34 a. m. el lunes 10 de agosto. El epicentro fue San José del Palmar (Chocó) y, por ahora, dejó 111 muertos y 87 heridos. Ante la situación, avanzan revisiones de infraestructura y seguridad y continúan las búsquedas entre edificios colapsados y más de 20 municipios reportan afectaciones.
Tras el evento telúrico, varias entidades financieras se vieron obligadas a cerrar de manera temporal oficinas en zonas afectadas. Banco de Bogotá, Davivienda, Banco de Occidente, BBVA y Banco Popular suspendieron atención presencial en distintas regiones y mantuvieron servicios por cajeros, aplicaciones, portales web y líneas telefónicas. Los cierres alcanzaron departamentos como Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Chocó, con una excepción puntual: la oficina de Unicentro en Cali.
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Qué oficinas cerraron y en qué regiones
Banco de Bogotá informó que sus oficinas en Risaralda, Caldas y Quindío no prestarían servicio durante la jornada. La entidad indicó que activó protocolos de contingencia y evaluación de infraestructura a nivel nacional.
“Como resultado, las oficinas ubicadas en Risaralda, Caldas y Quindío no prestarán servicio durante la jornada”, explicó. En el resto del país, sus oficinas seguirían abiertas.
Otras entidades reportaron lo siguiente:
- Davivienda: amplió el cierre a cinco departamentos: Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas. La entidad vinculó la medida a las zonas más afectadas por el movimiento sísmico.
- Banco de Occidente: comunicó el cierre preventivo de algunas de sus oficinas en Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Cauca. El banco precisó que “algunas de nuestras oficinas en Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Cauca permanecerán temporalmente cerradas al público”.
- BBVA: también suspendió la atención presencial en Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. La entidad explicó que la decisión buscaba proteger a clientes y empleados mientras equipos especializados revisan las estructuras antes de retomar el servicio en oficina.
- Banco Popular: anunció la suspensión preventiva en sus oficinas de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. En Cali mantuvo abierta solo una sede, al señalar que conserva la atención presencial únicamente en su oficina del centro comercial Unicentro.
Cómo seguir operando mientras las sucursales están cerradas
Para los clientes en Risaralda, Caldas y Quindío, el Banco de Bogotá habilitó la línea prioritaria 601 742 8386 y el canal de WhatsApp +57 318 281 4679. También mantuvo en servicio los cajeros automáticos, la banca móvil y la banca virtual para retiros, transferencias, pagos y consultas de saldo.
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Otras entidades explicaron;
- Davivienda: dejó operativa su red de cajeros y anunció una medida adicional para el retiro de efectivo. El banco indicó que sus clientes pueden usar cajeros de otras entidades y que reintegrará los costos asociados a esas operaciones. La entidad también mantuvo disponibles su aplicación y su página web durante 24 horas para transferencias, pagos de servicios y consultas. A la vez, señaló que sus tarjetas débito y crédito funcionan con normalidad.
- Banco de Occidente: pidió a sus clientes acudir a sus canales alternos mientras se mantiene la restricción presencial. Mencionó la App Banco de Occidente, el Portal Bancario Banca Personas, OcciRed, la red de cajeros automáticos y los corresponsales bancarios. El banco agregó dos vías de contacto para información y acompañamiento: la línea 01 8000 514 652 y el WhatsApp 318 671 4836. También ofreció atención directa por medio del gerente de relación.
- Banco Popular: los usuarios pueden retirar efectivo en la Red Aval, con o sin tarjeta, y en corresponsales bancarios instalados en almacenes del Grupo Éxito y supermercados D1. La entidad también remitió a su página web, a la App Banco Popular y a la Línea Verde disponible las 24 horas, los siete días de la semana, en el número (601) 743 4646 en Bogotá y 01 8000 184646 desde el resto del país.
- BBVA: mantuvo disponibles sus canales digitales y habilitó el call center nacional 01 8000 912 227 para dudas u operaciones urgentes. El banco indicó que, fuera de las zonas con cierre preventivo, las sucursales seguirían operando siempre que las instalaciones fueran seguras y no presentaran afectaciones.
Qué condiciones ponen los bancos para reabrir
Los mensajes de las entidades coinciden en un criterio: la atención presencial volverá de forma gradual y solo después de las revisiones técnicas:
- Banco de Bogotá: afirmó que continuará monitoreando la situación e informará cualquier novedad sobre atención al público y disponibilidad de servicios por sus canales oficiales.
- Davivienda: también dijo que seguirá la situación para comunicar cambios en la reapertura de sus sedes físicas.
- Banco Popular: condicionó la continuidad de la atención en cada punto a las verificaciones de seguridad,
- BBVA: vinculó la reapertura al resultado de las inspecciones estructurales.
- Banco de Occidente: la evaluación quedó en manos de equipos especializados y el banco avisó que la habilitación de oficinas será progresiva. La red presencial volverá solo cuando cada sede supere la revisión de seguridad exigida por la entidad.
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