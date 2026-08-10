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Terremoto en Colombia obligó a los bancos a cerrar oficinas en varios departamentos: qué opciones hay para retirar dinero

Miles de usuarios reciben información sobre atención virtual y líneas telefónicas mientras las entidades determinan cuándo será seguro reabrir las sucursales bancarias

Luego de quedarse con las tarjetas el taxista se dirigía a cajeros automáticos en donde retiraba cuantiosas sumas de efectivo - crédito archivo Colprensa / Juan Páez
En Colombia existen aproximadamente 13.042 a 13.204 cajeros automáticos en operación, según los reportes de la Superintendencia Financiera - crédito Juan Páez/Colprensa
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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia a las 7:34 a. m. el lunes 10 de agosto. El epicentro fue San José del Palmar (Chocó) y, por ahora, dejó 111 muertos y 87 heridos. Ante la situación, avanzan revisiones de infraestructura y seguridad y continúan las búsquedas entre edificios colapsados y más de 20 municipios reportan afectaciones.

Tras el evento telúrico, varias entidades financieras se vieron obligadas a cerrar de manera temporal oficinas en zonas afectadas. Banco de Bogotá, Davivienda, Banco de Occidente, BBVA y Banco Popular suspendieron atención presencial en distintas regiones y mantuvieron servicios por cajeros, aplicaciones, portales web y líneas telefónicas. Los cierres alcanzaron departamentos como Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Chocó, con una excepción puntual: la oficina de Unicentro en Cali.

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Qué oficinas cerraron y en qué regiones

Banco de Bogotá informó que sus oficinas en Risaralda, Caldas y Quindío no prestarían servicio durante la jornada. La entidad indicó que activó protocolos de contingencia y evaluación de infraestructura a nivel nacional.

El terremoto del 10 de agosto en Colombia fue de 7,4 de magnitud - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE
El terremoto del 10 de agosto en Colombia fue de 7,4 de magnitud - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE

“Como resultado, las oficinas ubicadas en Risaralda, Caldas y Quindío no prestarán servicio durante la jornada”, explicó. En el resto del país, sus oficinas seguirían abiertas.

Otras entidades reportaron lo siguiente:

  • Davivienda: amplió el cierre a cinco departamentos: Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas. La entidad vinculó la medida a las zonas más afectadas por el movimiento sísmico.
  • Banco de Occidente: comunicó el cierre preventivo de algunas de sus oficinas en Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Cauca. El banco precisó que “algunas de nuestras oficinas en Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Cauca permanecerán temporalmente cerradas al público”.
  • BBVA: también suspendió la atención presencial en Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. La entidad explicó que la decisión buscaba proteger a clientes y empleados mientras equipos especializados revisan las estructuras antes de retomar el servicio en oficina.
  • Banco Popular: anunció la suspensión preventiva en sus oficinas de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. En Cali mantuvo abierta solo una sede, al señalar que conserva la atención presencial únicamente en su oficina del centro comercial Unicentro.
Davivienda recomendó a sus usuarios que estén pendiente de los canales digitales para tener información actualizada - crédito Davivienda
Davivienda recomendó a sus usuarios que estén pendiente de los canales digitales para tener información actualizada - crédito Davivienda

Cómo seguir operando mientras las sucursales están cerradas

Para los clientes en Risaralda, Caldas y Quindío, el Banco de Bogotá habilitó la línea prioritaria 601 742 8386 y el canal de WhatsApp +57 318 281 4679. También mantuvo en servicio los cajeros automáticos, la banca móvil y la banca virtual para retiros, transferencias, pagos y consultas de saldo.

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Otras entidades explicaron;

  • Davivienda: dejó operativa su red de cajeros y anunció una medida adicional para el retiro de efectivo. El banco indicó que sus clientes pueden usar cajeros de otras entidades y que reintegrará los costos asociados a esas operaciones. La entidad también mantuvo disponibles su aplicación y su página web durante 24 horas para transferencias, pagos de servicios y consultas. A la vez, señaló que sus tarjetas débito y crédito funcionan con normalidad.
  • Banco de Occidente: pidió a sus clientes acudir a sus canales alternos mientras se mantiene la restricción presencial. Mencionó la App Banco de Occidente, el Portal Bancario Banca Personas, OcciRed, la red de cajeros automáticos y los corresponsales bancarios. El banco agregó dos vías de contacto para información y acompañamiento: la línea 01 8000 514 652 y el WhatsApp 318 671 4836. También ofreció atención directa por medio del gerente de relación.
  • Banco Popular: los usuarios pueden retirar efectivo en la Red Aval, con o sin tarjeta, y en corresponsales bancarios instalados en almacenes del Grupo Éxito y supermercados D1. La entidad también remitió a su página web, a la App Banco Popular y a la Línea Verde disponible las 24 horas, los siete días de la semana, en el número (601) 743 4646 en Bogotá y 01 8000 184646 desde el resto del país.
  • BBVA: mantuvo disponibles sus canales digitales y habilitó el call center nacional 01 8000 912 227 para dudas u operaciones urgentes. El banco indicó que, fuera de las zonas con cierre preventivo, las sucursales seguirían operando siempre que las instalaciones fueran seguras y no presentaran afectaciones.
El Banco de Bogotá informó que las oficinas ubicadas en Risaralda, Caldas y Quindío no prestarán servicio durante la jornada - crédito Banco de Bogotá
El Banco de Bogotá informó que las oficinas ubicadas en Risaralda, Caldas y Quindío no prestarán servicio durante la jornada - crédito Banco de Bogotá

Qué condiciones ponen los bancos para reabrir

Los mensajes de las entidades coinciden en un criterio: la atención presencial volverá de forma gradual y solo después de las revisiones técnicas:

  • Banco de Bogotá: afirmó que continuará monitoreando la situación e informará cualquier novedad sobre atención al público y disponibilidad de servicios por sus canales oficiales.
  • Davivienda: también dijo que seguirá la situación para comunicar cambios en la reapertura de sus sedes físicas.
  • Banco Popular: condicionó la continuidad de la atención en cada punto a las verificaciones de seguridad,
  • BBVA: vinculó la reapertura al resultado de las inspecciones estructurales.
  • Banco de Occidente: la evaluación quedó en manos de equipos especializados y el banco avisó que la habilitación de oficinas será progresiva. La red presencial volverá solo cuando cada sede supere la revisión de seguridad exigida por la entidad.

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