Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Congreso hizo ajustes a su agenda tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia: elección del contralor General sigue en firme

El movimiento telúrico, que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar (Chocó), dejó un saldo de víctimas considerable, que ya superó el centenar, además de pérdidas materiales que aún están por determinarse

El Congreso de la República se prepara para la elección del nuevo contralor General, con miras a la vigencia 2026-2030 - crédito REUTERS
El Congreso de la República se prepara para la elección del nuevo contralor General, con miras a la vigencia 2026-2030 - crédito REUTERS
Guardar

El Congreso de la República aplazó parte de su agenda en la presente semana y, por instrucciones de su mesa directiva, canceló las sesiones plenarias previstas para el martes 11 de agosto de 2026. Lo anterior, tras el impacto del terremoto de magnitud 7,4, que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar (Chocó) y que ya deja más de 100 víctimas mortales, además de cuantiosos daños materiales en el país.

El movimiento telúrico, de una profundidad de 96 kilómetros, fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a las 7:34 a. m., en el inicio de la jornada laboral y estudiantil en el país. Frente a esto, la jornada prevista inicialmente en el legislativo fue postergada para el martes 18 de agosto, a partir de las 2:00 p. m., aunque hay una determinación adicional que se confirmó por vía oficial y que resulta clave.

PUBLICIDAD

Programación de la actividad legislativa en el Congreso
En el pronunciamiento del secretario de la Cámara de Representantes quedó confirmada la sesión del miércoles 12 de agosto, en la que se elegirá al nuevo contralor General - crédito suministrada a Infobae Colombia

En efecto, pese a la reprogramación de la plenaria ordinaria, el legislativo mantuvo sin cambios el principal punto político de la semana: la elección del contralor General de la República de cara a la vigencia 2026-2030. “La sesión de Congreso Pleno para elegir al nuevo contralor se mantiene programada para este miércoles 12 de agosto a las 9:00 de la mañana”, se leyó en la comunicación oficial.

Con la modificación, la actividad del legislativo quedó fragmentada, frente a la contingencia que se registra en el país; aunque se mantuvo la convocatoria para decidir cuál será el nuevo titular del órgano de control fiscal y sucesor de Carlos Hernán Rodríguez, que estuvo, en dos etapas, al frente de la entidad, luego de que su primera elección, en agosto de 2022, fuera declarada ilegal por un fallo del Consejo de Estado.

PUBLICIDAD

¿Cómo va la puja por el cargo de contralor general?

El proceso para elegir al nuevo contralor General de la República se encuentra en una etapa decisiva, con el Congreso próximo a votar. Tras el filtro efectuado por la Universidad de Cartagena, la lista de aspirantes quedó reducida a 10 nombres, equitativamente divididos entre hombres y mujeres, y luego de que el Consejo de Estado despejó cualquier obstáculo judicial, permitiendo que el Congreso avance sin trabas legales.

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
La Contraloría General de la República es uno de los tres entes de control en el organigrama del Estado colombiano - crédito Colprensa

En la disputa final destacan tres figuras principales. Son ellas, Jorge Eliécer Laverde Vargas, respaldado por partidos tradicionales, que ha ganado impulso tras captar apoyos que antes favorecían a Carlos Mario Zuluaga, que se desempeñó como vicecontralor en el presente periodo y que perdió fuerza por fracturas internas en su partido, según ha trascendido en la opinión pública, que ha seguido de cerca este proceso.

A él se suma Andrés Castro Franco, con respaldo de sectores de oposición y una sólida trayectoria técnica, que se mantiene como el principal rival de Laverde. Mientras que Luis Enrique Abadía García, con el mejor puntaje en las pruebas de conocimiento, representa la opción técnica e independiente en la disputa del cargo, en una escogencia en la que participarán los 102 senadores y un total de 183 representantes.

Este proceso marca el primer reto institucional del nuevo Congreso bajo un gobierno recién instalado: el oficialismo y el Centro Democrático buscan consolidar una mayoría junto a otros partidos, mientras que el bloque de oposición mantiene su estrategia en reserva; en una puja en la que el presidente Abelardo de la Espriella ha optado, al menos de forma pública, no intervenir en la escogencia que debe hacerse.

La elección del nuevo contralor General se lleva a cabo con la presencia de senadores y representantes a la Cámara - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La elección del nuevo contralor General se lleva a cabo con la presencia de senadores y representantes a la Cámara - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los finalistas en la elección por el cargo de contralor General

  • Luis Enrique Abadía García
  • Andrés Castro Franco
  • Jorge Eliécer Laverde Vargas
  • Ana Elena Monsalvo Herrera
  • Carlos Mario Zuluaga Pardo
  • Julián Mauricio Ruiz Rodríguez
  • Diana Carolina Torres García
  • Amanda Madrid Panesso
  • Karol González Mora
  • Rosalba Jazmín Cabrales Romero

Temas Relacionados

Terremoto en ColombiaCongreso ColombiaSismos en ColombiaElección contralor GeneralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Valle del Cauca declaró calamidad pública por seis meses tras daños ocasionados por el fuerte temblor de magnitud 7,4

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1.03.01-1070 de 2026, tras el aval del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, para agilizar ayudas, activar protocolos y coordinar la respuesta institucional

Valle del Cauca declaró calamidad pública por seis meses tras daños ocasionados por el fuerte temblor de magnitud 7,4

El Ejército Nacional desplegó cinco pelotones especializados para atender la emergencia por el fuerte temblor en Colombia

El Ministerio de Defensa indicó que las unidades del Comando de Ingenieros Militares se desplegaron en Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales y Cali con equipos de extracción, caninos, camillas y apoyo terrestre y aéreo

El Ejército Nacional desplegó cinco pelotones especializados para atender la emergencia por el fuerte temblor en Colombia

Terremoto en Colombia obligó a los bancos a cerrar oficinas en varios departamentos: qué opciones hay para retirar dinero

Miles de usuarios reciben información sobre atención virtual y líneas telefónicas mientras las entidades determinan cuándo será seguro reabrir las sucursales bancarias

Terremoto en Colombia obligó a los bancos a cerrar oficinas en varios departamentos: qué opciones hay para retirar dinero

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Gobierno confirmó fondos para la emergencia en Chocó y lanzó subsidios de arriendo para 1.300 familias afectadas

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y se confirmó el fallecimiento de más de 110 personas

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Gobierno confirmó fondos para la emergencia en Chocó y lanzó subsidios de arriendo para 1.300 familias afectadas

Nueva EPS activa plan de atención tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia y refuerza vigilancia en zonas afectadas

La entidad mantiene bajo monitoreo su red de servicios para detectar posibles interrupciones y pidió a los ciudadanos hacer un uso responsable de las urgencias durante la emergencia

Nueva EPS activa plan de atención tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia y refuerza vigilancia en zonas afectadas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Así vivieron los famosos el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto: “Casi se me sale el bebé”

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Deportes

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

Conmebol aplazó los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por el terremoto en Colombia

América y Atlético Nacional invitaron a sus hinchas a donar para los damnificados por el terremoto en Colombia: así lo puede hacer

Luis Díaz, Real Madrid, Rigoberto Urán y otras personalidades del deporte se solidarizaron con las víctimas del sismo en Colombia

Por sismo de 7.4 que afectó a varias ciudades de Colombia, Dimayor aplazó todos los partidos de la semana del 10 al 14 de agosto: “El fútbol puede esperar”