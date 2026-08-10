Congreso hizo ajustes a su agenda tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia: elección del contralor General sigue en firme

El Congreso de la República se prepara para la elección del nuevo contralor General, con miras a la vigencia 2026-2030 - crédito REUTERS

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El Congreso de la República aplazó parte de su agenda en la presente semana y, por instrucciones de su mesa directiva, canceló las sesiones plenarias previstas para el martes 11 de agosto de 2026. Lo anterior, tras el impacto del terremoto de magnitud 7,4, que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar (Chocó) y que ya deja más de 100 víctimas mortales, además de cuantiosos daños materiales en el país.

El movimiento telúrico, de una profundidad de 96 kilómetros, fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a las 7:34 a. m., en el inicio de la jornada laboral y estudiantil en el país. Frente a esto, la jornada prevista inicialmente en el legislativo fue postergada para el martes 18 de agosto, a partir de las 2:00 p. m., aunque hay una determinación adicional que se confirmó por vía oficial y que resulta clave.

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En el pronunciamiento del secretario de la Cámara de Representantes quedó confirmada la sesión del miércoles 12 de agosto, en la que se elegirá al nuevo contralor General - crédito suministrada a Infobae Colombia

En efecto, pese a la reprogramación de la plenaria ordinaria, el legislativo mantuvo sin cambios el principal punto político de la semana: la elección del contralor General de la República de cara a la vigencia 2026-2030. “La sesión de Congreso Pleno para elegir al nuevo contralor se mantiene programada para este miércoles 12 de agosto a las 9:00 de la mañana”, se leyó en la comunicación oficial.

Con la modificación, la actividad del legislativo quedó fragmentada, frente a la contingencia que se registra en el país; aunque se mantuvo la convocatoria para decidir cuál será el nuevo titular del órgano de control fiscal y sucesor de Carlos Hernán Rodríguez, que estuvo, en dos etapas, al frente de la entidad, luego de que su primera elección, en agosto de 2022, fuera declarada ilegal por un fallo del Consejo de Estado.

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¿Cómo va la puja por el cargo de contralor general?

El proceso para elegir al nuevo contralor General de la República se encuentra en una etapa decisiva, con el Congreso próximo a votar. Tras el filtro efectuado por la Universidad de Cartagena, la lista de aspirantes quedó reducida a 10 nombres, equitativamente divididos entre hombres y mujeres, y luego de que el Consejo de Estado despejó cualquier obstáculo judicial, permitiendo que el Congreso avance sin trabas legales.

La Contraloría General de la República es uno de los tres entes de control en el organigrama del Estado colombiano - crédito Colprensa

En la disputa final destacan tres figuras principales. Son ellas, Jorge Eliécer Laverde Vargas, respaldado por partidos tradicionales, que ha ganado impulso tras captar apoyos que antes favorecían a Carlos Mario Zuluaga, que se desempeñó como vicecontralor en el presente periodo y que perdió fuerza por fracturas internas en su partido, según ha trascendido en la opinión pública, que ha seguido de cerca este proceso.

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A él se suma Andrés Castro Franco, con respaldo de sectores de oposición y una sólida trayectoria técnica, que se mantiene como el principal rival de Laverde. Mientras que Luis Enrique Abadía García, con el mejor puntaje en las pruebas de conocimiento, representa la opción técnica e independiente en la disputa del cargo, en una escogencia en la que participarán los 102 senadores y un total de 183 representantes.

Este proceso marca el primer reto institucional del nuevo Congreso bajo un gobierno recién instalado: el oficialismo y el Centro Democrático buscan consolidar una mayoría junto a otros partidos, mientras que el bloque de oposición mantiene su estrategia en reserva; en una puja en la que el presidente Abelardo de la Espriella ha optado, al menos de forma pública, no intervenir en la escogencia que debe hacerse.

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La elección del nuevo contralor General se lleva a cabo con la presencia de senadores y representantes a la Cámara - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los finalistas en la elección por el cargo de contralor General

Luis Enrique Abadía García

Andrés Castro Franco

Jorge Eliécer Laverde Vargas

Ana Elena Monsalvo Herrera

Carlos Mario Zuluaga Pardo

Julián Mauricio Ruiz Rodríguez

Diana Carolina Torres García

Amanda Madrid Panesso

Karol González Mora

Rosalba Jazmín Cabrales Romero