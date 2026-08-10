Lideres internaciones reaccionaron al temblor de magnitud 7,4 en Colombia: “Nuestras oraciones están con las familias”

Temblor en Colombia llevó a que varios mandatarios de diferentes países se pronunciaran en sus canales oficiales - crédito Jose Cabezas/Aris Martínez/REUTERS/Mario GuzmánEFE

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A las 7:34 a. m. del 10 de agosto de 2026, se registró un temblor de magnitud 7,4 con epicentro en el departamento de Chocó, Colombia, que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), constituye el sismo de mayor magnitud reportado en el país durante la última década.

Por este motivo, presidentes de diferentes países han enviado mensajes de solidaridad a Colombia y han puesto a disposición equipos de rescate en caso de ser necesario.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, comunicó en su cuenta oficial de X que está monitoreando de cerca la situación. Asimismo, envió un mensaje de solidaridad con las personas que resultaron afectadas por el fuerte temblor.

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“Estamos siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana a Colombia. Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles (sic)”, afirmó.

El mandatario de El Salvador precisó que espera que Colombia pueda superar la emergencia; sin embargo puso a disposición los equipos de rescate de El Salvador en caso de ser necesitados.

“Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas, y confiamos en su capacidad para responder ante esta emergencia. Sin embargo, desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria”, indicó Bukele.

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Nayib Bukele puso a disposición los equipos de rescate de El Salvador en caso de ser necesitados - crédito @nayibbukele/X

María Corina Machado, líder de oposición al régimen en Venezuela, también envió un mensaje de solidaridad a Colombia y recordó los recientes sismos que se presentaron en Venezuela

“Nuestra solidaridad y oraciones están con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que ha afectado a varias zonas de nuestro vecino país. Los venezolanos, que hemos sufrido el impacto devastador de los sismos, acompañamos de corazón a las familias afectadas. Conocemos de primera mano lo vital que resulta la solidaridad internacional ante una tragedia de esta magnitud (sic)”, expresó.

María Corina Machado, líder de oposición al régimen en Venezuela, también envió un mensaje de solidaridad a Colombia - crédito @MariaCorinaYA/X

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje de fuerza al presidente Abelardo de la Espriella y a su equipo de Gobierno.

“Venezuela, que ha recibido tanto cariño y respaldo de Colombia en sus horas más oscuras, hoy está más unida que nunca al pueblo colombiano (sic)”, expresó María Corina Machado.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, confirmó en su cuenta oficial de X que se comunicó con el canciller de Colombia, Omar Bula, a quien le expresó que su país está dispuesto a brindar ayuda en caso de ser necesario.

“Seguimos con preocupación las noticias sobre el terremoto que ha sacudido Colombia. He ofrecido a mi homólogo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula,, toda la asistencia que Israel pueda brindar. Israel está preparado para ayudar a Colombia en todo lo que sea necesario. Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo colombiano en estos difíciles momentos (sic)”, afirmó.

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Gideon Sa'ar confirmó en su cuenta oficial de X que se comunicó con el canciller de Colombia, Omar Bula, a quien le expresó que su país está dispuesto a brindar ayuda en caso de ser necesario - crédito @gidonsaar/X

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de solidaridad a Colombia tras el temblor de magnitud 7,4.

“Por supuesto, todo el apoyo que requiera el pueblo de Colombia; ahí vamos a estar”, indicó la mandataria de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de solidaridad a Colombia tras el temblor de magnitud 7,4 - crédito @Claudiashein/X

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, envió un mensaje de solidaridad a Colombia, expresando que están dispuestos a colaborar en caso de ser necesario.

“Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos (sic)”, indicó.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, envió un mensaje de solidaridad a Colombia, expresando que están dispuestos a colaborar en caso de ser necesario

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, envió un mensaje de solidaridad con las personas que resultaron afectados tras el sismo de magnitud 7,4, que tuvo grandes afectaciones en el Eje Cafetero y el departamento del Chocó.

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“Noticias terribles sobre el terremoto en el occidente de Colombia, que también afectó al vecino Ecuador. Hasta ahora, se han reportado al menos 25 personas fallecidas, y hay personas atrapadas bajo los escombros. Nuestras condolencias a las familias de quienes perdieron la vida y a todos los afectados. Cualquier pérdida de vida es trágica. Nos mantenemos en pleno apoyo y solidaridad con el pueblo de Colombia y todos los que han sido afectados por este desastre. Hacemos un llamado a todos en el mundo que puedan apoyar a las personas y países afectados en este momento para que den un paso al frente y ayuden (sic), indicó Zelenskyy.

Volodymyr Zelenskyy envió un mensaje de solidaridad con las personas que resultaron afectados tras el sismo de magnitud 7,4 - crédito @ZelenskyyUa-/X

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó que Ecuador está con Colombia, colocando a disposición sus equipos de rescate para operar con total autonomía durante 7 días.

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“Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana. Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días. Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran (sic)”, señaló Novoa.

Daniel Noboa indicó que Ecuador está con Colombia, colocando a disposición sus equipos de rescate para operar con total autonomía durante 7 días. - crédito @DanielNoboaOk/X

Finalmente, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, envió un mensaje de solidaridad con Colombia.

“Expreso mi solidaridad con Colombia ante el fuerte sismo registrado este lunes. Desde Honduras elevamos nuestras oraciones por las familias afectadas y por quienes hoy enfrentan momentos de angustia y dolor. Nuestra solidaridad y fraternidad con Colombia en esta difícil situación (sic), aseveró

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Nasry Asfura envió un mensaje de solidaridad con Colombia. - crédito @TitoAsfuraPHN/X