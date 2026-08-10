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Estas son las probabilidades de que en Colombia haya un tsunami tras sismo de 7.4: Dimar explicó la situación del Pacífico

La autoridad marítima informó que, tras revisar los datos del movimiento telúrico, no hay peligro para la costa occidental y pidió a la población mantener la calma y atender solo reportes oficiales

Tsunami - crédito Colprensa/@UNGRD/X
El terremoto reactivó la alerta en el Pacífico colombiano por el temor de los habitantes a un posible tsunami - crédito Colprensa/@UNGRD/X
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El sismo registrado a las 7:34 a. m. a 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó, Y que se percibió en amplias zonas del territorio colombiano, incluyendo las ciudadese de Cali, Bogotá, Pereira y Manizales despertó una nueva alerta en el Pacífico colombiano.

Y es que la magnitud del fenómeno causó inquietud entre los habitantes, especialmente en las regiones donde el movimiento se sintió con mayor fuerza y que colindan con el océano Pacífico por el temor a otra catástrofe ante un posible tsunami. Ante esta situación, las autoridades activaron todos los protocolos de emergencia y los equipos destinados a la atención de desastres comenzaron a trabajar de inmediato.

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De hecho, la Dirección General Marítima (Dimar), encargada de vigilar y monitorear los fenómenos marítimos en el país, emitió un comunicado para informar a la población sobre el posible riesgo de tsunami en la costa pacífica tras el terremoto.

En su mensaje, la entidad señaló que, tras el análisis de la información sísmica, no existe una amenaza latente para la región costera. La institución recomendó mantener la calma y estar atentos únicamente a los anuncios de fuentes oficiales, descartando así cualquier alarma innecesaria.

La Ungrd descartó cualquier riesgo de Tsunami en el pacífico colombiano tras fuerte sismo - crédito X
La Ungrd descartó cualquier riesgo de Tsunami en el pacífico colombiano tras fuerte sismo - crédito X

El temor a un tsunami suele surgir luego de sismos de gran magnitud, especialmente cuando su epicentro se localiza cerca de zonas costeras o en el lecho marino. Según el datos publicados por Pacific Tsunami Museum y recopilados por la revista Semana, el 72 % de estos fenómenos tienen origen en terremotos, lo que explica la preocupación inmediata cada vez que ocurre un evento telúrico de este tipo. No obstante, la información técnica recolectada por la Dimar permite descartar, por el momento, una amenaza para las costas colombianas.

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Mientras tanto, las autoridades y organismos de emergencia continúan realizando inspecciones en diferentes puntos del país con el objetivo de verificar posibles afectaciones en la infraestructura. Este proceso busca identificar daños en edificaciones o instalaciones que puedan representar un riesgo para la ciudadanía y así tomar decisiones oportunas sobre evacuaciones o restricciones de acceso.

La vigilancia tampoco se limita a los efectos inmediatos del sismo. Las entidades oficiales mantienen el monitoreo de la actividad sísmica, conscientes de que tras un movimiento de tal magnitud pueden producirse réplicas. Por esta razón, la recomendación reiterada es mantener la calma, evitar la difusión de rumores y seguir únicamente la información proporcionada por canales oficiales.

Gobierno decretó desastre nacional tras sismo de 7.4

El presidente Abelardo De la Espriella decretó desastre nacional tras el sismo de 7,4 que sacudió al país y dejó daños severos y muertes en varias regiones, una decisión adoptada para acelerar la coordinación estatal, movilizar recursos de emergencia y ampliar la ayuda a la población afectada en todo el territorio.

El Gobierno de Colombia declara el "desastre nacional" tras el seísmo de magnitud 7,4 - crédito Europa Press
El Gobierno de Colombia declara el "desastre nacional" tras el seísmo de magnitud 7,4 - crédito Europa Press

La medida fue aprobada por unanimidad junto con el Comité Nacional para el Manejo de Desastres y el gabinete ministerial. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la declaratoria habilita acciones en todos los niveles del Estado y permite acceder con mayor rapidez a fondos y mecanismos especiales de atención.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, deberá presentar un informe actualizado sobre la magnitud de los daños. Ese documento servirá de base técnica para la elaboración del decreto presidencial y para definir las prioridades de atención y reconstrucción.

“La UNGRD, como Secretaría Técnica de la instancia de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, elaborará el informe situacional actualizado que permitirá determinar las afectaciones y servirá como insumo técnico para la elaboración del proyecto de decreto”, explicó la entidad.

El ministro del Interior Rodrigo Lara informó que el Gobierno atiende la emergencia desde la sede de la Ungrd y mantiene contacto directo con gobernadores y alcaldes de los departamentos más golpeados por el terremoto.

La respuesta oficial incluye la activación de grupos de rescate y de atención de desastres. El objetivo inmediato es asistir a la población damnificada, asegurar la atención prioritaria de las víctimas y restablecer los servicios básicos en las zonas impactadas.

El epicentro del terremoto fue localizado en San José del Palmar, un dato que elevó la preocupación por el alcance de las consecuencias en esa zona. Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades planifican la distribución de recursos y equipos de rescate.

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