Ideam advierte por ola de calor ‘voraz’ que afectará buena parte de Colombia: incendios forestales y afectaciones de salud podrían elevarse

Las alertas rojas por riesgo de incendio aumentaron en varias regiones de Colombia durante los primeros días de agosto por la ola de calor - crédito imagen Ilustrativa Infobae

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Las alertas rojas por riesgo de incendio han aumentado en varias regiones de Colombia durante los primeros días de agosto, en medio de una ola de calor que afecta gran parte del país.

El Ideam advirtió que, además de las temperaturas excepcionalmente altas, el riesgo para la vegetación y la salud humana crece a medida que se mantienen las condiciones cálidas y secas.

Las ciudades de Valledupar, Cúcuta, Neiva, Riohacha y Montería figuran entre los puntos con los registros de temperatura máxima más elevados para la temporada, con proyecciones de hasta 38 °C en Valledupar. El pronóstico indica que este escenario persistirá e incluso podría intensificarse en los próximos días, sobre todo en las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía.

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Según una recopilación de El Tiempo, durante los primeros ocho días de agosto, el Ideam reportó temperaturas máximas por encima de los valores normales de referencia (1991-2020) en 61 de sus 119 estaciones meteorológicas. Municipios como Santa Marta, Cartagena, Manaure, Soledad, Corozal, Barrancabermeja, Ocaña, Arauca, Paz de Ariporo, Medellín y Tunja, entre otros, experimentaron rachas de calor inusuales.

El organismo detalló que la ola de calor meteorológica se manifiesta con mayor claridad en zonas de Cesar, La Guajira, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Casanare y Tolima. Allí, la duración y magnitud de las anomalías térmicas superan los parámetros ordinarios para el mes de agosto.

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Áreas más expuestas y previsiones para los próximos días

El Ideam señaló que, según los modelos meteorológicos, las temperaturas máximas oscilarán entre 31 °C y 38 °C en las zonas más afectadas. Valledupar, Cúcuta, Neiva, Riohacha y Montería encabezan la lista de ciudades con los valores más altos esperados.

La combinación de altas temperaturas y elevados niveles de humedad incrementa la sensación térmica, lo que puede provocar estrés térmico y aumentar el riesgo de problemas de salud, sobre todo en la población vulnerable. El nivel de alerta en varias zonas oscila entre naranja y roja, advirtiendo sobre la posibilidad de afectaciones mayores durante las horas de la tarde.

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El pronóstico prevé que las condiciones cálidas se mantendrán, con una tendencia al fortalecimiento del calor en el Caribe, partes del Magdalena Medio, la Orinoquía y el sur de la Amazonía. En estas áreas, la persistencia de las temperaturas elevadas podría prolongar los episodios de calor y agravar el riesgo para las comunidades expuestas.

La ola de calor ha coincidido con una escalada en las alertas por incendios en la cobertura vegetal. Al inicio del mes, predominaban las alertas amarillas y naranjas, pero entre el 1 y el 3 de agosto se registró un aumento significativo de municipios en alerta roja, lo que indica el nivel más alto de peligro.

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Entre el 4 y el 6 de agosto hubo una leve disminución en el número de municipios en alerta, aunque las rojas siguieron siendo relevantes. A partir del 7 de agosto, las alertas volvieron a incrementarse, principalmente en las categorías amarilla y naranja, mientras persistieron los municipios en alerta roja.

El Ideam informó que Cesar y La Guajira presentaron los mayores incrementos hacia alerta roja, especialmente en Valledupar, Manaure Balcón del Cesar, Barrancas y Hatonuevo. También se reportaron aumentos en Bolívar (El Guamo), Norte de Santander (La Playa), Sucre (Chalán), Antioquia (Abriaquí, Buriticá y Giraldo), Caldas (Aguadas y Victoria), Santander (Palmar) y Nariño (Guachucal).

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El análisis del Ideam indica que las condiciones meteorológicas favorecieron el secamiento de la vegetación, aumentando la probabilidad de incendios en amplias zonas del Caribe y el nororiente del país. El organismo recomendó mantener la vigilancia y adoptar medidas preventivas frente al riesgo de propagación del fuego en áreas rurales y urbanas.

Condiciones en otras regiones

En la región Andina, la presencia de nubosidad y lluvias ha moderado el aumento de temperaturas. No obstante, los valles interandinos y sectores de menor altitud siguen experimentando episodios de calor, especialmente en los momentos de baja cobertura nubosa.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también fue incluido entre las zonas con registros inusuales de calor, de acuerdo con los datos recopilados en las estaciones meteorológicas del Ideam.

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La persistencia de la ola de calor y la rápida evolución de las alertas de incendio plantean un escenario de riesgo sostenido para la vegetación, la fauna y la salud de la población en Colombia durante la primera quincena de agosto, según el balance preliminar del organismo meteorológico nacional.