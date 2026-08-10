Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Actriz mexicana contó cómo vivió el fuerte sismo en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá: “Aquí no hay protocolos para evacuar”

El temblor ocurrió en la mañana del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejando por el momento 111 fallecidos, según reporte oficial

Residents dig through the debris of a collapsed building after an earthquake, in Cali, Colombia August 10, 2026. REUTERS/Camilo Rodriguez
Residents dig through the debris of a collapsed building after an earthquake, in Cali, Colombia August 10, 2026. REUTERS/Camilo Rodriguez
Guardar

El recuento oficial tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana del lunes 10 de agosto revela un escenario de daños severos y víctimas en diferentes regiones del país.

Las autoridades confirmaron que más de 12.000 personas reportaron haber sentido el temblor, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y también fue percibido en Panamá y Venezuela, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Además, el presidente Abelardo De La Espriella ofreció un primer balance de la emergencia: 111 fallecidos, 87 heridos y 1.575 viviendas averiadas se contabilizan entre los daños más relevantes. Además, se reportaron 37 viviendas completamente destruidas y el colapso de 61 edificios.

PUBLICIDAD

Los efectos en la infraestructura incluyeron 18 centros de salud, 52 centros educativos y 17 centros comunitarios afectados, así como 18 vías y 6 aeropuertos inhabilitados para vuelos comerciales, además de otra terminal con daños en la pista.

El evento sísmico provocó una serie de 21 réplicas localizadas en San José del Palmar y Sipí, con magnitudes que oscilaron entre 1,4 y 4,8, indicó el SGC. Estas réplicas ocurrieron durante las primeras cinco horas tras el sismo principal y mantuvieron en alerta a las comunidades de la zona.

Laura Flórez destaca que en Bogotá los sismos son muy raros, por lo que la gente no está acostumbrada ni existen protocolos para estas situaciones. Aunque el epicentro no fue directamente en Bogotá sino cerca, el movimiento se sintió bastante fuerte y causó inquietud - crédito laurafloresmx/IG

Testimonios desde los aeropuertos

La actriz mexicana Laura Flórez relató su experiencia en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá: “Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá con mi hija y acaba de temblar duro. Duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto, por ahí de seis punto cuatro, y en Bogotá casi nunca tiembla”.

PUBLICIDAD

Mientras hablaba sobre la sorpresa de vivir un sismo de tal magnitud en la capital, Flórez subrayó la falta de protocolos: “Lo que me sorprende es que aquí pues no hay protocolo, la gente no está acostumbrada a los temblores. Espero que todo el mundo esté bien acá en Colombia”.

En Pereira, el Aeropuerto de Matecaña resultó gravemente afectado: el techo colapsó y varias paredes se vinieron abajo, según imágenes difundidas por usuarios en redes sociales. Entre los presentes se encontraba el influenciador conocido como Soy Gallego, quien se refugió bajo una mesa junto a un amigo mientras el techo colapsaba.

El propio ‘Soy Gallego’ compartió su testimonio poco después: “Por un momento pensé que hasta aquí llegué, porque se rompió todo, todo se cayó. Yo sentí que hasta ahí iba a llegar”, afirmó en un video publicado en sus redes. Las imágenes mostraban la fachada dañada del aeropuerto y la magnitud del caos vivido durante el sismo.

El Gallego está describiendo su experiencia en el aeropuerto de Pereira, donde vivió el fuerte movimiento telúrico. Se aprecia una estructura de techo de color rojo. El material documenta el impacto de un suceso inesperado - crédito soy_gallego/IG

Réplicas y evaluación de daños posteriores

El evento sísmico provocó una serie de 21 réplicas localizadas en San José del Palmar y Sipí, con magnitudes que oscilaron entre 1,4 y 4,8, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Estas réplicas ocurrieron durante las primeras cinco horas tras el sismo principal y mantuvieron en alerta a las comunidades de la zona.

El SGC precisó que la intensidad máxima reportada fue de 7, lo que corresponde a daño severo en la escala utilizada por la entidad. Las réplicas posteriores mantuvieron la tensión en la región, aunque con magnitudes menores y profundidades inferiores a 100 kilómetros.

La mañana del 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia, con epicentro en el departamento de Chocó y una profundidad de 103 kilómetros. El movimiento telúrico dejó un saldo de 111 muertos y decenas de heridos, además de cuantiosos daños materiales. El sismo fue sentido en varias regiones del país y también en zonas de Panamá y Venezuela.

En total, la emergencia dejó afectaciones significativas en viviendas, centros de atención, escuelas y la conectividad aérea, según el balance preliminar presentado por el Gobierno. El proceso de evaluación y atención a los damnificados continuará en los próximos días, a la espera de nuevos reportes oficiales sobre la evolución de la situación.

Temas Relacionados

Temblor ColombiaSismo ColombiaActriz mexicanaSoy GallegoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Valle del Cauca declaró calamidad pública por seis meses tras daños ocasionados por el fuerte temblor de magnitud 7,4

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1.03.01-1070 de 2026, tras el aval del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, para agilizar ayudas, activar protocolos y coordinar la respuesta institucional

Valle del Cauca declaró calamidad pública por seis meses tras daños ocasionados por el fuerte temblor de magnitud 7,4

El Ejército Nacional desplegó cinco pelotones especializados para atender la emergencia por el fuerte temblor en Colombia

El Ministerio de Defensa indicó que las unidades del Comando de Ingenieros Militares se desplegaron en Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales y Cali con equipos de extracción, caninos, camillas y apoyo terrestre y aéreo

El Ejército Nacional desplegó cinco pelotones especializados para atender la emergencia por el fuerte temblor en Colombia

Terremoto en Colombia obligó a los bancos a cerrar oficinas en varios departamentos: qué opciones hay para retirar dinero

Miles de usuarios reciben información sobre atención virtual y líneas telefónicas mientras las entidades determinan cuándo será seguro reabrir las sucursales bancarias

Terremoto en Colombia obligó a los bancos a cerrar oficinas en varios departamentos: qué opciones hay para retirar dinero

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Gobierno confirmó fondos para la emergencia en Chocó y lanzó subsidios de arriendo para 1.300 familias afectadas

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y se confirmó el fallecimiento de más de 110 personas

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Gobierno confirmó fondos para la emergencia en Chocó y lanzó subsidios de arriendo para 1.300 familias afectadas

Nueva EPS activa plan de atención tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia y refuerza vigilancia en zonas afectadas

La entidad mantiene bajo monitoreo su red de servicios para detectar posibles interrupciones y pidió a los ciudadanos hacer un uso responsable de las urgencias durante la emergencia

Nueva EPS activa plan de atención tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia y refuerza vigilancia en zonas afectadas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Así vivieron los famosos el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto: “Casi se me sale el bebé”

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Deportes

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

Conmebol aplazó los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por el terremoto en Colombia

América y Atlético Nacional invitaron a sus hinchas a donar para los damnificados por el terremoto en Colombia: así lo puede hacer

Luis Díaz, Real Madrid, Rigoberto Urán y otras personalidades del deporte se solidarizaron con las víctimas del sismo en Colombia

Por sismo de 7.4 que afectó a varias ciudades de Colombia, Dimayor aplazó todos los partidos de la semana del 10 al 14 de agosto: “El fútbol puede esperar”