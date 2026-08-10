Actriz mexicana contó cómo vivió el fuerte sismo en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá: “Aquí no hay protocolos para evacuar”

Residents dig through the debris of a collapsed building after an earthquake, in Cali, Colombia August 10, 2026. REUTERS/Camilo Rodriguez

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El recuento oficial tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana del lunes 10 de agosto revela un escenario de daños severos y víctimas en diferentes regiones del país.

Las autoridades confirmaron que más de 12.000 personas reportaron haber sentido el temblor, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y también fue percibido en Panamá y Venezuela, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Además, el presidente Abelardo De La Espriella ofreció un primer balance de la emergencia: 111 fallecidos, 87 heridos y 1.575 viviendas averiadas se contabilizan entre los daños más relevantes. Además, se reportaron 37 viviendas completamente destruidas y el colapso de 61 edificios.

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Los efectos en la infraestructura incluyeron 18 centros de salud, 52 centros educativos y 17 centros comunitarios afectados, así como 18 vías y 6 aeropuertos inhabilitados para vuelos comerciales, además de otra terminal con daños en la pista.

El evento sísmico provocó una serie de 21 réplicas localizadas en San José del Palmar y Sipí, con magnitudes que oscilaron entre 1,4 y 4,8, indicó el SGC. Estas réplicas ocurrieron durante las primeras cinco horas tras el sismo principal y mantuvieron en alerta a las comunidades de la zona.

Laura Flórez destaca que en Bogotá los sismos son muy raros, por lo que la gente no está acostumbrada ni existen protocolos para estas situaciones. Aunque el epicentro no fue directamente en Bogotá sino cerca, el movimiento se sintió bastante fuerte y causó inquietud - crédito laurafloresmx/IG

Testimonios desde los aeropuertos

La actriz mexicana Laura Flórez relató su experiencia en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá: “Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá con mi hija y acaba de temblar duro. Duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto, por ahí de seis punto cuatro, y en Bogotá casi nunca tiembla”.

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Mientras hablaba sobre la sorpresa de vivir un sismo de tal magnitud en la capital, Flórez subrayó la falta de protocolos: “Lo que me sorprende es que aquí pues no hay protocolo, la gente no está acostumbrada a los temblores. Espero que todo el mundo esté bien acá en Colombia”.

En Pereira, el Aeropuerto de Matecaña resultó gravemente afectado: el techo colapsó y varias paredes se vinieron abajo, según imágenes difundidas por usuarios en redes sociales. Entre los presentes se encontraba el influenciador conocido como Soy Gallego, quien se refugió bajo una mesa junto a un amigo mientras el techo colapsaba.

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El propio ‘Soy Gallego’ compartió su testimonio poco después: “Por un momento pensé que hasta aquí llegué, porque se rompió todo, todo se cayó. Yo sentí que hasta ahí iba a llegar”, afirmó en un video publicado en sus redes. Las imágenes mostraban la fachada dañada del aeropuerto y la magnitud del caos vivido durante el sismo.

El Gallego está describiendo su experiencia en el aeropuerto de Pereira, donde vivió el fuerte movimiento telúrico. Se aprecia una estructura de techo de color rojo. El material documenta el impacto de un suceso inesperado - crédito soy_gallego/IG

Réplicas y evaluación de daños posteriores

El evento sísmico provocó una serie de 21 réplicas localizadas en San José del Palmar y Sipí, con magnitudes que oscilaron entre 1,4 y 4,8, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Estas réplicas ocurrieron durante las primeras cinco horas tras el sismo principal y mantuvieron en alerta a las comunidades de la zona.

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El SGC precisó que la intensidad máxima reportada fue de 7, lo que corresponde a daño severo en la escala utilizada por la entidad. Las réplicas posteriores mantuvieron la tensión en la región, aunque con magnitudes menores y profundidades inferiores a 100 kilómetros.

La mañana del 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia, con epicentro en el departamento de Chocó y una profundidad de 103 kilómetros. El movimiento telúrico dejó un saldo de 111 muertos y decenas de heridos, además de cuantiosos daños materiales. El sismo fue sentido en varias regiones del país y también en zonas de Panamá y Venezuela.

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En total, la emergencia dejó afectaciones significativas en viviendas, centros de atención, escuelas y la conectividad aérea, según el balance preliminar presentado por el Gobierno. El proceso de evaluación y atención a los damnificados continuará en los próximos días, a la espera de nuevos reportes oficiales sobre la evolución de la situación.