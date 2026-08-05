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Nominado de Trump para la embajada en Bogotá aseguró que el 94% de la cocaína que llega a EE. UU. proviene de Colombia

Durante su audiencia de confirmación ante el Senado, Nate Morris afirmó que fortalecer la lucha contra el narcotráfico será una prioridad de la relación bilateral con Colombia y defendió una política de “tolerancia cero” frente a las drogas y la migración ilegal

Ilustración en acuarela de Nate Morris en un atril con micrófono, vistiendo traje oscuro. Detrás, banderas de Colombia y Estados Unidos, y mapas con rutas y paquetes - crédito
Nate Morris compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos como candidato a embajador en Colombia, donde expuso las prioridades que impulsará si es confirmado, entre ellas la seguridad, el comercio y el fortalecimiento de la cooperación bilateral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Nate Morris, nominado por el presidente Donald Trump para convertirse en el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia, compareció este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde delineó las prioridades que impulsará si recibe la confirmación del Congreso.

Durante su intervención aseguró que el 94% de la cocaína que afecta a las comunidades estadounidenses tiene origen en Colombia, por lo que la lucha contra el narcotráfico será uno de los principales ejes de la relación bilateral.

En su declaración de apertura, Morris sostuvo que la política exterior de la administración Trump estará enfocada en fortalecer la presencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental y calificó la representación diplomática en Bogotá como “uno de los puestos más estratégicos del mundo”.

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“Si soy confirmado, trabajaré con el nuevo Gobierno en tres prioridades: detener el flujo de drogas y la migración ilegal; ampliar las oportunidades económicas; y servir a los estadounidenses que viven y viajan a Colombia”, afirmó.

La audiencia cobra especial relevancia porque, de recibir el aval del Senado, Morris pondría fin a casi cuatro años sin un embajador estadounidense en Bogotá. Desde 2022, la misión diplomática ha sido dirigida por encargados de negocios y actualmente está encabezada por el diplomático de carrera Jarahn Hillsman.

Antinarcóticos - Colombia
Durante su intervención ante el Senado, Morris sostuvo que aproximadamente el 94 % de la cocaína que afecta a las comunidades estadounidenses se origina en Colombia, argumento con el que defendió reforzar la cooperación antidrogas entre ambos países - crédito Policía Nacional

“El 94% de la cocaína proviene de Colombia”

Durante su comparecencia, Morris aseguró que la cooperación en materia de seguridad será una prioridad de su gestión.

“Aproximadamente el 94% de la cocaína que está devastando a las comunidades estadounidenses se origina en Colombia. Colombia también es un país de origen, destino y tránsito de la migración ilegal”, señaló.

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Añadió que trabajará con la administración Trump para aplicar una política de “tolerancia cero” frente al narcotráfico y la migración irregular.

“Eso significa fortalecer nuestra cooperación en la lucha contra el narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales, apoyar los esfuerzos de Colombia para mejorar la seguridad ciudadana y garantizar que las redes criminales violentas no amenacen la estabilidad de la región ni la seguridad del pueblo estadounidense”, manifestó.

Defensa del comercio y competencia con China

El empresario republicano también destacó la importancia económica de Colombia para Washington y aseguró que buscará mantener a Estados Unidos como el principal socio comercial del país.

“Colombia es uno de los pocos países de Sudamérica donde Estados Unidos sigue siendo hoy el principal socio comercial. Haré todo lo posible para que siga siendo así, defendiendo a las empresas estadounidenses e impulsando la seguridad energética, con un objetivo: crear empleo y oportunidades económicas de largo plazo para los estadounidenses”, afirmó.

La competencia geopolítica entre Estados Unidos y China marcaría una nueva etapa de la relación con Colombia, según lo expuesto por Nate Morris durante su audiencia de confirmación - crédito Reuters
La competencia geopolítica entre Estados Unidos y China marcaría una nueva etapa de la relación con Colombia, según lo expuesto por Nate Morris durante su audiencia de confirmación - crédito Reuters

En ese mismo contexto lanzó una advertencia sobre la competencia geopolítica con China.

“Las empresas y la inversión estadounidense serán la primera opción por encima de China o de cualquier otro competidor, siempre”, aseguró.

En su intervención reveló que Morris también afirmó durante la audiencia que el presidente electo Abelardo de la Espriella le expresó un “compromiso absoluto” para retirar a Colombia del memorando de entendimiento de la Ruta de la Seda impulsada por China, una declaración que resumió con la frase: “O es Estados Unidos o es China”.

Un empresario sin carrera diplomática

Morris, de 46 años, fue nominado por Trump para encabezar la embajada en Bogotá. Durante su intervención destacó su trayectoria empresarial y explicó que fundó una de las mayores compañías de gestión de residuos de Estados Unidos.

“Fundé una de las empresas de gestión de residuos más grandes del país. La hice crecer desde una línea de crédito de 10.000 dólares hasta llevarla a cotizar en la Bolsa de Nueva York”, dijo.

Nate Morris compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos como candidato a embajador en Colombia - crédito Reuters
Nate Morris compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos como candidato a embajador en Colombia - crédito Reuters

Agregó que como fundador y director ejecutivo creó miles de empleos y sostuvo que esa experiencia marcará su estilo como embajador.

“Construir mi empresa me enseñó que el éxito depende de la rendición de cuentas, la transparencia y, sobre todo, del trabajo duro. Esos son los principios que llevaré a la Embajada en Bogotá si soy confirmado”, afirmó.

También recordó los vínculos históricos entre Kentucky y Colombia.

“La historia entre el estado de Kentucky y la República de Colombia se remonta a 1823, cuando el primer enviado estadounidense a Colombia provenía de Kentucky. Si soy confirmado, seré el quinto kentuckiano en ocupar esta embajada y me siento orgulloso de continuar esa tradición”, expresó.

Al concluir su presentación, Morris pidió el respaldo de los senadores para su nominación.

“Si soy confirmado, serviré con integridad, disciplina y un compromiso inquebrantable con la seguridad, la prosperidad y los intereses estratégicos de Estados Unidos”, concluyó.

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