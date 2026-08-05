Quién es Nate Morris, el nominado de Trump que defiende en el Senado de Estados Unidos su nombramiento como embajador en Colombia: sería el primer diplomático en el cargo desde 2022

Inició primera audiencia en el Senado para determinar nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia - crédito Daniel Cole/Reuters

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La nominación de Nate Morris como nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia entra este miércoles 5 de agosto de 2026 en su primer examen formal en el Senado, un paso que puede devolver a Washington un jefe de misión en Bogotá con rango de embajador por primera vez desde la salida de Philip Goldberg en julio de 2022 y abrir un canal político de alto nivel con el gobierno que asumirá en Colombia este viernes 7 de agosto de 2026.

La audiencia se celebra apenas dos días antes de la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, una coincidencia de calendario que muestra la intención de la administración de Donald Trump y del Congreso de acelerar el nombramiento. Si el proceso avanza, el nuevo enviado podrá empezar a trabajar desde el primer día con la próxima administración colombiana.

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La comparecencia es ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, presidida por el legislador republicano James Risch. Al final de la sesión, el panel puede votar para recomendar la candidatura a la plenaria, aunque el trámite también puede aplazarse si algún senador objeta la nominación o si Morris no logra el apoyo de la mayoría de los 22 integrantes de la comisión.

La audiencia definirá si la nominación pasa al pleno del Senado

El nuevo enviado, si el proceso avanza, empezará a trabajar desde el primer día con la próxima administración colombiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ese paso es el requisito previo para que el pleno del Senado vote la designación. Si la Comisión de Relaciones Exteriores aprueba el nombre, Nate Morris necesitará después una mayoría simple para convertirse en el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia.

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La audiencia también examinará su experiencia para el cargo, su conocimiento de la relación bilateral y sus posiciones sobre varios asuntos de la agenda entre los dos países. Entre ellos figuran la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el comercio, la migración y la relación con el nuevo gobierno colombiano.

El proceso frente al legislativo estadounidense comienza con una declaración del nominado y continúan con una ronda de preguntas de los senadores. Aunque la mayoría de las nominaciones diplomáticas suelen avanzar sin grandes tropiezos, cualquier integrante del panel puede retrasar el proceso con objeciones o con pedidos de información adicional.

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¿Quién es Nate Morris?

Morris no ha ocupado cargos en el servicio exterior estadounidense. Su trayectoria pública se construyó en el sector privado como fundador de Rubicon, una empresa de tecnología y gestión de residuos que alcanzó una valoración multimillonaria y llegó a cotizar en bolsa, y como director de Morris Industries, un conglomerado privado con sede en Lexington, Kentucky.

La nominación lo ubica al frente de una de las plazas diplomáticas más relevantes de Washington en América Latina. También lo haría en un contexto político distinto en Colombia, ya con Abelardo De La Espriella en la Casa de Nariño.

El rasgo central de Morris no es una carrera en diplomacia, sino su cercanía con Donald Trump. En los últimos años se convirtió en uno de los aliados más próximos del presidente dentro del Partido Republicano y en una voz activa del movimiento MAGA.

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Esa relación quedó expuesta este año, cuando preparaba una candidatura para reemplazar al senador de Kentucky Mitch McConnell. Morris retiró esa aspiración después de que Trump le pidiera abandonar la contienda para asumir una responsabilidad dentro de su administración.

Al anunciar la nominación, Trump lo definió como un “gran empresario” y un “fuerte guerrero MAGA”, y destacó su formación en la Universidad de Oxford. Morris respondió que servir al país cuando el presidente lo solicita es un deber y prometió impulsar en el exterior la agenda de la actual administración.

Su designación encaja con una pauta más amplia del segundo gobierno de Trump: la preferencia por empresarios, aliados políticos y figuras de confianza para puestos diplomáticos de primera línea. Más que un diplomático profesional, Morris aparece así como un representante político del círculo más cercano al presidente.

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Su eventual confirmación devolvería a la relación entre Washington y Bogotá un representante con rango de embajador después de cuatro años, en un momento en que ambos gobiernos se preparan para una nueva etapa política tras el cambio de mando en Colombia.

Trump ya había intentado cubrir la vacante con otro candidato

A comienzos de 2025, el presidente estadounidense había nominado al abogado y empresario de Florida Daniel Newlin para encabezar la misión diplomática - crédito @NewlinLaw/X

La postulación de Nate Morris es el segundo intento de la administración Trump para llenar esa vacante en Bogotá. A comienzos de 2025, el presidente estadounidense había nominado al abogado y empresario de Florida Daniel Newlin para encabezar la misión diplomática.

Esa candidatura nunca llegó a una audiencia de confirmación ni fue sometida a votación en la comisión. Al terminar el periodo legislativo, el trámite expiró y tuvo que ser retirado.

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Esta sería la delegación de Estados Unidos que asistiría a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

La representación de EE. UU. incluiría funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la DEA y el Congreso - crédito Infobae-Itzallana

Mientras se define si Nate Morris quedará en el cargo, se conoció la posible lista de funcionarios que conformarán la delegación de Estados Unidos que viajará a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

La delegación estaría encabezada por Todd Blanche, fiscal general adjunto de Estados Unidos. También asistirían Hugo Guevara, encargado de Negocios ad interim de la Embajada de Estados Unidos en Colombia; Steve Witkoff, asistente del presidente y enviado especial para las Misiones de Paz; y Kristine Blanche, esposa del alto funcionario.

La representación estadounidense incluiría además al senador Bernie Moreno y al representante a la Cámara Mario Díaz-Balart, dos congresistas republicanos que han participado activamente en asuntos relacionados con América Latina.

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En la lista también aparecen Sara Carter Bailey, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas; Terrance Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés); Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente de Estados Unidos; Viviana Bovo, asesora senior de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y Kris Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan y agregado judicial.