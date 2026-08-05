Asociación de Ateos de Bogotá le pidió al alcalde Galán no aprobar el “Día de la Oración” en Bogotá: en qué consiste la polémica

El alcalde Galán definirá si sanciona o no el proyecto que se gestionó en el Concejo de Bogotá - créditos Cristian Bayona / Colprensa | @AATEOSBTA/X | Lina Gasca/Colprensa

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La Asociación de Ateos de Bogotá solicitó al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que se abstenga de sancionar el Proyecto de Acuerdo 153 de 2026, que busca institucionalizar el Día de la Oración en el Distrito Capital.

Desde la colectividad se considera que la aprobación de esta iniciativa vulnera la laicidad del Estado colombiano y atenta contra la neutralidad religiosa establecida en la Constitución.

Esta petición se conoció por medio de un comunicado que se emitió el martes 4 de agosto de 2026, y que se difundió desde la cuenta de X de la colectividad (@AATEOSBTA).

En la misiva se advierte que la aprobación del proyecto, avalado por el Concejo de Bogotá, contravendría los artículos 1, 18 y 19 de la Constitución Política de 1991.

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Según la Asociación de Ateos de Bogotá, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en concreto la sentencia C-350 de 1994, establece que el Estado debe mantener una postura neutral en asuntos de fe y no puede promover o institucionalizar prácticas religiosas, aun si se presentan como simbólicas, voluntarias o incluyentes.

El comunicado se emitió el 4 de agosto vía X por parte de la Asociación Ateos Bogotá - crédito @AATEOSBTA/X

Qué señala el Proyecto de Acuerdo 153 de 2026 aprobado por el Concejo de Bogotá

El artículo 1 del proyecto declara el 4 de julio como Día Distrital de la Oración, con el objetivo de promover la reflexión y el respeto por la libertad de conciencia y creencias.

El artículo 2 contempla que la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte deben destinar espacios públicos para actividades conmemorativas.

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Por consiguiente, desde la Asociación se sostiene que esta medida convierte al Distrito en promotor de una práctica religiosa y representa una discriminación simbólica hacia quienes no profesan ninguna fe.

“Invitar a las personas a hacer oración es potestad de las iglesias, los pastores, los sacerdotes o líderes religiosos, y nunca del Estado a través de acuerdos, ordenanzas, resoluciones o decretos”, señala el comunicado.

Por ende, desde la organización se recalcó que la institucionalización de este día podría abrir la puerta a que el poder público se identifique con expresiones religiosas particulares, lo que contraviene el principio de laicidad.

- crédito @AATEOSBTA/X

Por todo lo anterior, la Asociación de Ateos de Bogotá anunció que, si el acuerdo es sancionado y entra en vigor, presentará una acción de nulidad simple ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de que los jueces se pronuncien sobre la constitucionalidad y legalidad de la medida.

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Al cierre de su comunicado, desde la organización se reafirmó su compromiso con la libertad religiosa plena, el pluralismo y la separación estricta entre el Estado y cualquier confesión.

“La laicidad no es hostilidad hacia la fe; es la garantía de que ninguna fe o práctica ritual se imponga a través del poder público”, concluye el documento.