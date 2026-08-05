José Félix Lafaurie salió salpicado en confesión del paramilitar Saúl Severini, de las AUC: “Se tenía que votar por él para la presidencia de Fedegán”

El exjefe paramilitar aseguró que Hernando Asmar transmitió la instrucción de votar por José Félix Lafaurie para la presidencia de Fedegán - crédito @jflafaurie/X

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Aunque el exjefe paramilitar Saúl Severini, creador del frente Pivijay de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), había permanecido oculto por más de 15 años, al punto de creerse muerto, el cabecilla del paramilitarismo encendió el ventilador al decidir hablar ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) tras su captura en 2025.

De hecho, en la mañana del miércoles 5 de agosto se conoció su confesión ante la justicia especial en la que, además de reconocer su responsabilidad en el asesinato de más de dos centenares de víctimas, expuso una presunta red de pactos y crímenes que involucraron a ganaderos, políticos y militares en el sur del Magdalena.

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Las declaraciones de Severini ante la JEP, reveladas por Caracol Radio, detallaron su rol en la expansión de las AUC y su responsabilidad directa en 229 homicidios. En sus audiencias, el exparamilitar no solo aceptó estos hechos, sino que entregó nombres precisos de quienes, según él, facilitaron y financiaron la llegada del paramilitarismo a la región.

Sin embargo, el hombre sorprendió a los magistrados al salpicar a José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, con el paramilitarismo. Según sus palabras, la elección de Lafaurie como líder del gremio habría sido una orden directa de Salvatore Mancuso, jefe del Estado Mayor de las AUC en 2004.

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La confesión de Saúl Severini señaló una presunta red de pactos y crímenes con ganaderos, políticos y militares en Magdalena - crédito Andrés Torres/Colprensa

“Me consta que el señor Lafaurie fue elegido por las AUC. Yo estuve en el Centro de Convenciones de Cartagena para su elección. La orden para los ganaderos era que se tenía que votar por él para la presidencia de Fedegán. La orden la dio el señor Salvatore Mancuso y a mí me llegó la razón por medio del ganadero Hernando Asmar”, señaló el excabecilla a la JEP.

El exparamilitar detalló que, en Magdalena, José Gamarra Sierra le ayudó a conseguir los votos requeridos para Lafaurie, mientras que en Cesar la tarea recayó sobre Celso ‘Chechito’ Castro Gnecco.

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Según Severini, la relación entre Lafaurie y las autodefensas era tan estrecha que él y su hermano Carlos Severini habrían actuado como choferes del dirigente ganadero, facilitando su traslado para reunirse con Mancuso en Ralito, acompañado por Neyla Soto, alias ‘La Sombrerona’.

Severini relató que en agosto de 2004, tras la elección de Lafaurie, recibió nuevamente una comunicación de Asmar solicitando el traslado del entonces presidente de Fedegán hacia Ralito. El propio excabecilla paramilitar afirmó que gestionó el encuentro, partiendo desde Montería y llegando a la residencia de ‘La Sombrerona’, donde Lafaurie supuestamente se reunió con Mancuso.

Severini declaró que José Gamarra Sierra reunió apoyos para Lafaurie en Magdalena y que Celso Chechito Castro Gnecco hizo lo propio en Cesar - crédito Colprensa

“En el mes de agosto del año 2004, después de ser elegido (Lafaurie), me llega nuevamente una razón del señor Hernando Asmar, para solicitarme que trasladara al señor José Félix Lafaurie a la población de Ralito”, declaró Severini en los videos revelados por Caracol Radio.

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Estas afirmaciones se suman a otros testimonios que vinculan a Lafaurie con las autodefensas. El mismo Salvatore Mancuso y Benito Osorio, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, ya habían declarado sobre la supuesta participación de Lafaurie en decisiones estratégicas del paramilitarismo, como el impulso a la candidatura de Mario Iguarán a la Fiscalía General.

“No recuerdo cómo lo contacté, creo que fue por medio de mi hermano, que era su amigo. Personalmente lo llevé a Ralito en el mes de diciembre del mismo año. Nos encontramos en el hotel Sinú, ubicado en la ciudad de Montería, donde debe reposar el registro (...). De allí salimos para Ralito, llegamos a la casa de alias Sonia, y allí se reunió con el señor Salvatore Mancuso”, comentó Severini.

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Las declaraciones de Severini se sumaron a los testimonios de Salvatore Mancuso y Benito Osorio sobre presuntos vínculos de Lafaurie con las autodefensas - crédito Colprensa

Ante las revelaciones, José Félix Lafaurie aseguró no tener conocimiento de la versión de Severini, además de negar cualquier encuentro con él y posterior traslado a un encuentro con Salvatore Mancuso.

Además, Lafaurie aseguró únicamente conoce al hermano del exjefe paramilitar y que todo podría tratarse de una estrategia de Severini para ganar beneficios en la JEP declarando mentiras en su contra. “Un criminal que busca negociar sobre mentiras” comentó el presidente de Fedegán en diálogo con Caracol Radio.