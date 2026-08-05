Expresidente de filial de Ecopetrol realizó nuevas revelaciones sobre Verónica Alcocer: debía mover unas hojas de vida

Expresidente de Hocol aseguró que Manel Grau le ofreció apoyo de la Primera Dama para mover fichas en Ecopetrol y evitar su salida - crédito Colprensa

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Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol S.A., filial de Ecopetrol, aseguró que el empresario catalán Manel Grau le ofreció apoyo de la primera dama Verónica Alcocer para conservar su cargo a cambio de mover una o dos hojas de vida, en marzo de 2025. Este episodio se suma a correos enviados a Ricardo Roa, dirigente de la petrolera estatal desde abril de 2023 hasta julio de 2026, por Eva Ferrer para buscar financiación de un proyecto que contemplaba un patrocinio de más de $2.000.000.000.

Sin embargo, la petrolera negó oficialmente el 10 de julio de 2026 cualquier nexo de Grau con designaciones en la compañía y sostuvo que esos cargos fueron ocupados por profesionales dotados de experticia técnica, informó El Tiempo. La publicación había revelado meses atrás que Alcocer tenía influencia en al menos una de las filiales del grupo y que su amigo catalán movía fichas para ubicar gente en la empresa.

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Esa versión, según el diario, ya había quedado respaldada por un audio en el que se escucha a Grau pedir hojas de vida para dos puestos: gerente de crudo en Bogotá y jefe de la oficina de Ecopetrol en Singapur.

Luis Enrique Rojas dijo que le ofrecieron respaldo político a cambio de mover hojas de vida

Luis Enrique Rojas afirmó que fue contactado por una tercera persona cuando se había desatado una disputa con Ricardo Roa que incluyó denuncias de seguimientos y contratos cuestionados - crédito Luis Enrique Rojas/LinkedId

Luis Enrique Rojas dijo, en entrevista con El Tiempo, que Grau lo contactó por medio de una tercera persona, cuya identidad se reserva, para ofrecerle el respaldo de la primera dama y evitar su salida de la presidencia de Hocol. El contacto ocurrió cuando ya se había desatado una disputa entre Rojas y Ricardo Roa que incluyó denuncias de seguimientos y contratos cuestionados.

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Según relató y ratificó ante la Fiscalía General de la Nación, después de esa llamada Grau lo citó en el apartamento que, afirmó, Ricardo Roa tiene arrendado en la calle 105, cerca de un local del restaurante Al agua patos. Allí, conforme a su testimonio, le planteó que Verónica Alcocer apoyaría su permanencia a cambio de que moviera una o dos hojas de vida dentro de la filial.

Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol, testificó que la defensa de Roa utilizó información interna de Ecopetrol y Hocol sin autorización oficial - crédito Asociación Colombiana de Petróleo y Gas/Colprensa

Rojas describió así ese encuentro: “Después de la llamada, Grau me citó al apartamento que Ricardo Roa le tiene alquilado en la calle 105, cerca de un local de ‘Al agua patos’, y me dijo que la primera dama apoyaría que yo me quedara a cambio de que yo moviera una o dos hojas de vida en Hocol. Yo le respondí que siempre y cuando aplicaran y llenaran requisitos”.

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Su versión tiene peso en el expediente porque Rojas es testigo central del ente acusador y víctima dentro del proceso que se sigue contra Ricardo Roa por tráfico de influencias. En un caso sobre la compra de su apartamento 901 y la intermediación del expolicía Juan Guillermo Mancera. En ese mismo capítulo, se pide indagar un contrato millonario de suministro de alimentos sobre el que el diario había informado.

Eva Ferrer admitió que escribió a Roa por un proyecto ligado al aniversario de la ONU

La primera dama de la nación Verónica Alcocer se refirió a los señalamientos hechos por la ciudadana española Eva Ferrer en su contra - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

Entre altos ejecutivos de la petrolera también empezaron a circular correos que Eva Ferrer, exfuncionaria del Gobierno y antigua colaboradora cercana de la primera dama, envió en 2025 para pedir financiación de un proyecto país. Esos mensajes cobraron relevancia después de la filtración de audios en los que Ferrer habla de supuestos negocios, testaferros e influencia de Verónica Alcocer en Ecopetrol.

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Uno de los correos conocidos por el medio citado está fechado el 25 de abril de 2025. En ese mensaje, enviado desde su cuenta personal, Ferrer remitió información sobre “Colombia, más allá de la memoria”, una iniciativa presentada como una manera de agradecimiento del país al mundo por el apoyo humano, político y económico a la paz, en el marco del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En ese momento, según el diario, se hablaba de un patrocinio de poco más de $2.000.000.000 con recursos de la petrolera. Ferrer respondió al medio que ese primer mensaje fue enviado a título personal y que en esa etapa no estaban involucrados ni el Gobierno de Gustavo Petro ni la primera dama.

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Su explicación fue esta: “Yo se lo presenté (el proyecto) al Presidente, porque esto lo he ido moviendo de diferentes maneras, y le dije que no necesito recursos, necesito apoyo político. Yo le escribí a Laura Sarabia; yo le escribí al ministro de Apoyo Político, nadie contestaba, y hay un momento en que me llaman de Naciones Unidas y me dicen: ‘Es ya o ya’. Entonces me entrevisto con Angie Rodríguez, y le digo: Estoy en esto, estoy buscando equipo, porque no sé quiénes van a trabajar conmigo, y yo creo que esto será mucho más fácil darle sentido de Gobierno”.

Ferrer añadió que más tarde retomó la propuesta desde un cargo oficial. “Luego, me reintegré al gobierno como asesora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y retomé la propuesta desde un punto de vista institucional, mucho más grande. En ese momento le envié unos correos a Ricardo Roa sobre el tema”, señaló la española, tras asegurar que renunció a ese cargo el 20 de julio de 2026.

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