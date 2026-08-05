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Canciller de Israel confirmó que estará presente en la posesión de Abelardo de la Espriella

Saar primero viajará a Ecuador, donde buscará fortalecer la cooperación bilateral con ese país

Gideon Saar, primero viajará a Ecuador y luego hará parte de la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
Gideon Saar, primero viajará a Ecuador y luego hará parte de la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
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La asistencia del canciller israelí Gideon Saar a la investidura de Abelardo de la Espriella en Colombia marca un momento clave en la política regional.

Saar acudirá a Cali como representante de su país en el acto de posesión presidencial, eso debido a que De la Espriella, ha asegurado que restablecerá de inmediato las relaciones diplomáticas entre ambos países, tras la ruptura de esos lazos bajo el mandato de Gustavo Petro, motivada por la postura crítica del exmandatario frente a la ofensiva israelí en Gaza.

La nueva administración colombiana, además, tiene previsto trasladar la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Esta decisión, anunciada por De la Espriella, sigue la línea de Estados Unidos y de un reducido grupo de países, y responde a la visión israelí sobre el estatus de la ciudad.

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El viaje de Saar no se limita a Colombia. Antes de llegar al país, el canciller visitará Ecuador, donde será recibido por el presidente Daniel Noboa y firmará instrumentos destinados a ampliar la cooperación bilateral. Este recorrido evidencia el interés de Israel en fortalecer su presencia diplomática en América Latina, especialmente en naciones que muestran respaldo abierto a su política.

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