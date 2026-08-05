Jurado de ‘MasterChef Celebrity’ cuestionó el nivel y dejó en riesgo a diez famosos: “El plato de la muerte”

'MasterChef Celebrity Colombia': la exigente prueba con atún entero dejó a la mitad de los concursantes en riesgo de eliminación - crédito cortesía Canal RCN

Guardar

La tensión en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia alcanzó un punto álgido durante la reciente prueba grupal, cuando un reto de alta dificultad técnica puso a prueba la destreza de los participantes con un ingrediente poco habitual en la televisión: un atún entero.

En este episodio, seis equipos conformados por celebridades reconocidas asumieron la tarea de despresar, filetear y elaborar dos platos donde la proteína marina debía ser la protagonista. El desafío, que exigía precisión y control del tiempo, terminó con la mitad de los cocineros sentenciados al reto de eliminación.

La dinámica del concurso, que divide a los participantes en equipos identificados por colores, brindó a cada grupo 45 minutos y acceso libre a la despensa para cumplir con la exigencia del día. El liderazgo de figuras destacadas como Víctor Tarazona (capitán del equipo azul) y Luciano D’Alessandro (al frente del verde) fue clave para la organización, aunque no todos lograron sortear con éxito las dificultades del manejo del atún. La presión del reloj y la complejidad de la técnica expusieron deficiencias notables, especialmente en el uso de los cuchillos y la repartición adecuada de las porciones.

PUBLICIDAD

El equipo azul, bajo la conducción de Tarazona, abrió la ronda de degustaciones. Su primera propuesta recibió comentarios positivos, pero el segundo plato careció de la uniformidad exigida por el jurado. Mientras tanto, el grupo encabezado por D’Alessandro recibió críticas por el grosor irregular de las piezas servidas, lo que evidenció una ejecución técnica insuficiente. Pautips, integrante de otro equipo, también incurrió en errores similares al calcular las dimensiones de las porciones, lo que generó advertencias sobre la correcta aplicación de las técnicas de cocina profesional.

El episodio vivió su momento más tenso cuando el equipo comandado por Emmanuel presentó sus platos. La falta de tiempo impidió que montaran la preparación de forma convencional, lo que obligó a entregar parte del contenido en el vaso de la licuadora directamente sobre el atril. El resultado provocó la reacción inmediata del jurado, en especial del chef Jorge Rausch, quien calificó el emplatado como “horrible”. Esta evaluación, sumada al estrés acumulado, llevó a Emmanuel a manifestar su frustración entre lágrimas por no haber alcanzado el objetivo esperado por el equipo.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos con mayor tensión llegó cuando la presentadora Diana Mina, líder del equipo amarillo, llevó el plato al atril y desde el primer momento fue cuestionado por los jurados por el emplatado y la manera en la que presentaron el atún. “Mira, el atún ya estaba muerto, pero aquí lo acabaron de matar, no me transmitió nada, es un plato plano, y hasta el rábano lo presentaron mal, lo acabaron de matar también. Este es el plato de la muerte”, fueron las apreciaciones de la chef Belén.

Pese a la carga emocional, los jueces, manteniendo su postura técnica, procedieron a valorar todos los platos según criterios de calidad, punto de cocción y presentación. Tras la deliberación, los equipos azul, naranja y blanco lograron la aprobación del jurado y aseguraron su paso a la siguiente fase sin enfrentar riesgo de eliminación. Por el contrario, Iván Marín, Luisa, Marcela, Jimmy, Mariana, Tavo Bernate, Sebastian Villalobos, Robert Farah, Milena López y Diana Mina recibieron el delantal negro, símbolo que obliga a defender su permanencia en la competencia durante el próximo reto de eliminación.

PUBLICIDAD

La presentación del plato en la licuadora generó reacciones en la cocina

La presentación del aguachile en una licuadora por parte del equipo blanco guiado por el actor Emmanuel Restrepo generó controversia en el programa después de que fueran destacados como uno de los grupos con mejor preparación de la noche.

Al momento de presentar el plato, Emmanuel se quebró y en medio de las lágrimas pidió disculpas al jurado por la presentación que fue cuestionada en el atril. Sin embargo, el sabor y la manera en que presentaron el atún los salvó de quedar en riesgo.

Al momento de la deliberación, el equipo blanco fue el último salvado por los jurados. “No me lo esperaba para nada”, dijo la actriz Verónica Orozco, quien fue parte del equipo blanco. “Tengo que admitir que me da vergüenza subir así al balcón habiendo presentado un plato así”, dijo Emmanuel.

PUBLICIDAD

“Quiero decirles que ustedes tuvieron de los platos más sabrosos del reto; la gran falla fue el aguachile en la licuadora”, dijo Jorge Rausch.