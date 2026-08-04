Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II

El estadio Nemesio Camacho “El Campín” será epicentro del compromiso entre bogotanos y pastusos, a partir de las 08:20 p.m., por la tercera fecha

El mediocentro jugó varios partidos bajo el mando del argentino Fabián Bustos, actual técnico de Millonarios-crédito @testigosdelkitu-ESPN y Pluto TV/X
Guardar

Millonarios llega a este compromiso con el objetivo de ratificar la recuperación que mostró en la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo dirigido por Fabián Bustos comenzó el campeonato con una derrota por 1-0 frente a Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín, pero reaccionó en su siguiente presentación al vencer como visitante a Junior, vigente campeón del fútbol colombiano, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Por su parte, Deportivo Pasto atraviesa un inicio complicado en el campeonato. El conjunto nariñense perdió 3-2 en su visita a Independiente Medellín durante la primera fecha y, posteriormente, cayó 2-1 frente a Águilas Doradas en condición de local, resultados que lo mantienen sin puntos tras dos jornadas y en el último lugar de la tabla de posiciones.

PUBLICIDAD

Millonarios y Deportivo Pasto se enfrentarán este 4 de agosto a partir de las 8:20 p.m. en el estadio Nemesio Camacho el Campín - crédito Millonarios/Dimayor
Millonarios y Deportivo Pasto se enfrentarán este 4 de agosto a partir de las 8:20 p.m. en el estadio Nemesio Camacho el Campín - crédito Millonarios/Dimayor

Nuevo fichaje del Deportivo Pasto

El argentino Franco Ezequiel Leys fue anunciado como nuevo fichaje del Deportivo Pasto - crédito Deportivo Pasto
El argentino Franco Ezequiel Leys fue anunciado como nuevo fichaje del Deportivo Pasto - crédito Deportivo Pasto

/colombia/deportes/2026/08/04/tecnico-de-atletico-nacional-lucas-gonzalez-elogio-al-juvenil-juan-manuel-rengifo-recordando-a-james-rodriguez-lo-vamos-a-cuidar/

/colombia/deportes/2026/08/04/polemica-en-el-clasico-bucaramanga-vs-cucuta-el-delantero-jaime-peralta-habria-agredido-a-un-trabajador-de-la-logistica/

/colombia/deportes/2026/08/04/asi-juega-leonai-souza-el-sorpresivo-nuevo-fichaje-de-millonarios-para-la-liga-betplay/

/colombia/deportes/2026/08/04/colapso-muro-en-los-alrededores-del-estadio-de-bucaramanga-antes-del-partido-contra-el-cucuta-cuatro-personas-resultaron-heridas/

Posibles alineaciones del partido

Millonarios:

Javier Burrai; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Jhomier Guerrero, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García, Sebastián Valencia; Andrey Estupiñán y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos

Deportivo Pasto:

Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Julián Quiñones, Enrique Serje, Joyce Ossa, Yéiler Góez, Hárrinson Mancilla, Diego Chávez; Santiago Córdoba, Jorge Obregón y Jóider Micolta. D.T.: Jonathan Risueño

/colombia/deportes/2026/07/30/le-salio-competencia-al-g8-equipos-del-futbol-colombiano-formaron-el-b7-para-la-discusion-de-los-derechos-de-television/

/colombia/deportes/2026/07/30/raul-giraldo-le-habria-mentido-a-la-hinchada-del-deportivo-independiente-medellin-sobre-su-renuncia-esta-es-la-prueba/

Últimos cinco partidos de Millonarios y Deportivo Pasto

Millonarios

  • 01 de agosto 2026: Junior 0-1 Millonarios (Liga BetPlay)
  • 25 de julio 2026: Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga (Liga BetPlay)
  • 18 de julio 2026: Millonarios 0-1 Colo-Colo (Amistoso / Internacional)
  • 11 de julio 2026: Universitario 2-0 Millonarios (Amistoso / Internacional)
  • 29 de mayo 2026: Atlético FC 1-8 Millonarios (Copa Colombia)

Deportivo Pasto

  • 01 de agosto de 2026: Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas
  • 28 de julio 2026: Bogotá 0-3 Deportivo Pasto
  • 25 de julio 2026: Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto
  • 21 de julio 2026: Deportivo Pasto 0-1 Bogotá
  • 13 de mayo 2026: Deportivo Pasto 0-2 Deportes Tolima [1]

/colombia/deportes/2026/08/02/jugador-del-independiente-medellin-confeso-que-no-ha-terminado-el-bachiller-y-ya-es-profesional-en-el-futbol/

/colombia/deportes/2026/08/03/se-acabo-el-aroma-del-perfume-teofilo-gutierrez-anuncio-su-retiro-del-futbol-profesional-con-un-partido-de-despedida/

/colombia/deportes/2026/08/03/america-de-cali-gano-7-0-por-primera-vez-en-su-historia-los-datos-que-deja-esta-goleada-ante-boyaca-chico/

Convocados del Deportivo Pasto para el partido ante Millonarios

Deportivo Pasto y sus convocados para enfrentar a Millonarios - crédito Deportivo Pasto
Deportivo Pasto y sus convocados para enfrentar a Millonarios - crédito Deportivo Pasto
  • Ederson Cabezas
  • Giovanni Banguera
  • Julián Quiñones
  • Joyce Ossa
  • Nicolás Gil
  • Santiago Jiménez
  • Mateo Garavito
  • Enrique Serje
  • Hervin Coyes
  • Hárrinson Mancilla
  • Yéiler Góez
  • Frank Martínez
  • Diego Chávez
  • Joider Micolta
  • Mayer Gil
  • Andrés Ibargüen
  • Santiago Córdoba
  • Jorge Obregón
  • Patrick Preciado
  • Jhon Méndez

/colombia/deportes/2026/08/03/win-sports-tiene-competencia-para-los-derechos-de-television-del-futbol-profesional-colombiano-asi-lo-aseguro-la-dimayor/

Estos son los convocados de Millonarios para el partido ante Deportivo Pasto

Estos son los convocados de Millonarios para enfrentar a Deportivo Pasto - crédito Millonarios
Estos son los convocados de Millonarios para enfrentar a Deportivo Pasto - crédito Millonarios
  • Javier Burrai
  • Diego Alejandro Díaz
  • Andrés Llinás
  • Danovis Banguero
  • Nicolás Barrero
  • Sergio Mosquera
  • Martín
  • Jorge Arias
  • Jhomier Guerrero
  • Sebastián Valencia
  • David Mackalister Silva
  • Daniel Ruiz
  • Carlos Darwin Quintero
  • Rodrigo Ureña
  • Mateo García
  • Sebastián Del Castillo
  • Leonardo Castro
  • Rodrigo Contreras
  • Andrey Estupiñán
  • Kevin Palacios Angulo
  • Francisco Chaverra

/colombia/deportes/2026/08/03/lucas-gonzalez-defendio-la-alineacion-de-atletico-nacional-ante-jaguares-tras-las-criticas-por-el-alto-promedio-de-edad-del-equipo-titular/

m/colombia/deportes/2026/08/03/analisis-arbitral-de-las-jugadas-polemicas-en-la-segunda-fecha-de-la-liga-betplay-2026-ii-el-penal-que-le-quitaron-a-once-caldas/

/colombia/deportes/2026/08/04/asi-quedo-la-tabla-de-reclasificacion-luego-de-los-triunfos-de-atletico-nacional-y-america-santa-fe-se-hunde/

/colombia/deportes/2026/08/04/el-ranking-de-las-ligas-mas-exigentes-de-america-segun-cies-asi-quedo-ubicado-el-futbol-profesional-colombiano/

Así se jugará la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Bucaramanga vs. Cúcuta
Cúcuta Deportivo le sacó un empate al Bucaramanga por 1-1, en la tercera fecha de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

3 de agosto de 2026

Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo

  • Hora: 8:00 p. m.
  • Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol

4 de agosto de 2026

Llaneros FC vs. Barranquilla FC

  • Hora: 4:10 p. m.
  • Estadio: Bello Horizonte de Villavicencio
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Deportes Tolima vs. Independiente Medellín

  • Hora: 6:15 p. m.
  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Millonarios vs. Deportivo Pasto

  • Hora: 8:20 p. m.
  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol

5 de agosto de 2026

Once Caldas vs. América de Cali

  • Hora: 8:30 p. m.
  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Bogotá FC vs. Jaguares

  • Hora: 6:15 p. m.
  • Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol

15 de septiembre de 2026

Boyacá Chicó vs. Alianza FC

  • Hora: Por definir
  • Estadio: La Independencia de Tunja

27 de septiembre de 2026

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

  • Hora: 8:10 p. m.
  • Estadio: Deportivo Cali de Palmira

29 de septiembre de 2026

Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe

  • Hora: Por definir
  • Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira

30 de septiembre de 2026

Atlético Nacional vs. Junior FC

  • Hora: 8:00 p. m.
  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Temas Relacionados

Millonarios vs PastoEN VIVOLiga BetPlayDonde vergolColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tolima vs. Independiente Medellín EN VIVO online, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo del partido en Ibagué

Dos de los clubes con puntaje perfecto en el inicio del campeonato colombiano, se enfrentan por el liderato en el estadio Manuel Murillo Toro y con dos plantillas muy competitivas

Tolima vs. Independiente Medellín EN VIVO online, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo del partido en Ibagué

Tolima se quedará esperando por el techo para el estadio Manuel Murillo Toro: Alcaldía de Ibagué no tiene recursos

La alcaldesa Johana Aranda explicó las razones por las que aún no se aprueba el plan para una de las obras más esperadas por los aficionados del Pijao

Tolima se quedará esperando por el techo para el estadio Manuel Murillo Toro: Alcaldía de Ibagué no tiene recursos

La selección Colombia confirmó el partido amistoso ante Perú en la fecha FIFA de septiembre y octubre

El primer compromiso de esa fecha internacional para la Tricolor será ante México el 26 de septiembre de 2026

La selección Colombia confirmó el partido amistoso ante Perú en la fecha FIFA de septiembre y octubre

Portero del Cúcuta Deportivo no se quedó callado y se desquitó ante las críticas: “Se dijeron muchas mentiras”

Federico Abadía habló acerca de los comentarios hacia el equipo Motilón previo al clásico frente al Bucaramanga, en la tercera fecha de la Liga BetPlay en Santander

Portero del Cúcuta Deportivo no se quedó callado y se desquitó ante las críticas: “Se dijeron muchas mentiras”

José Pékerman respaldó a Néstor Lorenzo y explicó por qué Colombia aún está lejos de ganar un Mundial

El exseleccionador argentino defendió la importancia de sostener los procesos deportivos, recordó las consecuencias de los cambios constantes en el banquillo y destacó el trabajo que realiza el actual técnico de la Tricolor desde su llegada

José Pékerman respaldó a Néstor Lorenzo y explicó por qué Colombia aún está lejos de ganar un Mundial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Shakira recreó famoso meme que conquistó a sus fans: así actualizó la foto de 1997 que la hizo legendaria

Shakira recreó famoso meme que conquistó a sus fans: así actualizó la foto de 1997 que la hizo legendaria

Carlos Rivera vuelve a Colombia con el ‘¡Vida México! Tour’: fecha, lugar y precios de boletería

Jessi Uribe y Paola Jara presentarán su espectáculo ‘Despecho a 2 Voces’ en Bogotá: todo lo que debe saber

Lina Tejeiro reveló cuál fue la fuerte frase que le dijo a Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’ y que no salió al aire

Lamine Yamal está en Colombia: la estrella de la selección de España eligió Cartagena para sus vacaciones

Deportes

Yerry Mina habló del futuro de la selección Colombia y recordó su duelo con ‘el Dibu’ Martínez: “Lo quiero enfrentar”

Yerry Mina habló del futuro de la selección Colombia y recordó su duelo con ‘el Dibu’ Martínez: “Lo quiero enfrentar”

Tolima vs. Independiente Medellín EN VIVO online, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo del partido en Ibagué

Tolima se quedará esperando por el techo para el estadio Manuel Murillo Toro: Alcaldía de Ibagué no tiene recursos

La selección Colombia confirmó el partido amistoso ante Perú en la fecha FIFA de septiembre y octubre

Portero del Cúcuta Deportivo no se quedó callado y se desquitó ante las críticas: “Se dijeron muchas mentiras”