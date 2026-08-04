Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios llega a este compromiso con el objetivo de ratificar la recuperación que mostró en la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo dirigido por Fabián Bustos comenzó el campeonato con una derrota por 1-0 frente a Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín, pero reaccionó en su siguiente presentación al vencer como visitante a Junior, vigente campeón del fútbol colombiano, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Por su parte, Deportivo Pasto atraviesa un inicio complicado en el campeonato. El conjunto nariñense perdió 3-2 en su visita a Independiente Medellín durante la primera fecha y, posteriormente, cayó 2-1 frente a Águilas Doradas en condición de local, resultados que lo mantienen sin puntos tras dos jornadas y en el último lugar de la tabla de posiciones.
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Nuevo fichaje del Deportivo Pasto
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Posibles alineaciones del partido
Millonarios:
Javier Burrai; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Jhomier Guerrero, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García, Sebastián Valencia; Andrey Estupiñán y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos
Deportivo Pasto:
Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Julián Quiñones, Enrique Serje, Joyce Ossa, Yéiler Góez, Hárrinson Mancilla, Diego Chávez; Santiago Córdoba, Jorge Obregón y Jóider Micolta. D.T.: Jonathan Risueño
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Últimos cinco partidos de Millonarios y Deportivo Pasto
Millonarios
- 01 de agosto 2026: Junior 0-1 Millonarios (Liga BetPlay)
- 25 de julio 2026: Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga (Liga BetPlay)
- 18 de julio 2026: Millonarios 0-1 Colo-Colo (Amistoso / Internacional)
- 11 de julio 2026: Universitario 2-0 Millonarios (Amistoso / Internacional)
- 29 de mayo 2026: Atlético FC 1-8 Millonarios (Copa Colombia)
Deportivo Pasto
- 01 de agosto de 2026: Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas
- 28 de julio 2026: Bogotá 0-3 Deportivo Pasto
- 25 de julio 2026: Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto
- 21 de julio 2026: Deportivo Pasto 0-1 Bogotá
- 13 de mayo 2026: Deportivo Pasto 0-2 Deportes Tolima [1]
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Convocados del Deportivo Pasto para el partido ante Millonarios
- Ederson Cabezas
- Giovanni Banguera
- Julián Quiñones
- Joyce Ossa
- Nicolás Gil
- Santiago Jiménez
- Mateo Garavito
- Enrique Serje
- Hervin Coyes
- Hárrinson Mancilla
- Yéiler Góez
- Frank Martínez
- Diego Chávez
- Joider Micolta
- Mayer Gil
- Andrés Ibargüen
- Santiago Córdoba
- Jorge Obregón
- Patrick Preciado
- Jhon Méndez
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Estos son los convocados de Millonarios para el partido ante Deportivo Pasto
- Javier Burrai
- Diego Alejandro Díaz
- Andrés Llinás
- Danovis Banguero
- Nicolás Barrero
- Sergio Mosquera
- Martín
- Jorge Arias
- Jhomier Guerrero
- Sebastián Valencia
- David Mackalister Silva
- Daniel Ruiz
- Carlos Darwin Quintero
- Rodrigo Ureña
- Mateo García
- Sebastián Del Castillo
- Leonardo Castro
- Rodrigo Contreras
- Andrey Estupiñán
- Kevin Palacios Angulo
- Francisco Chaverra
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Así se jugará la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II
3 de agosto de 2026
Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
- Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol
4 de agosto de 2026
Llaneros FC vs. Barranquilla FC
- Hora: 4:10 p. m.
- Estadio: Bello Horizonte de Villavicencio
- Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol
Deportes Tolima vs. Independiente Medellín
- Hora: 6:15 p. m.
- Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
- Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol
Millonarios vs. Deportivo Pasto
- Hora: 8:20 p. m.
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol
5 de agosto de 2026
Once Caldas vs. América de Cali
- Hora: 8:30 p. m.
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol
Bogotá FC vs. Jaguares
- Hora: 6:15 p. m.
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol
15 de septiembre de 2026
Boyacá Chicó vs. Alianza FC
- Hora: Por definir
- Estadio: La Independencia de Tunja
27 de septiembre de 2026
Deportivo Cali vs. Águilas Doradas
- Hora: 8:10 p. m.
- Estadio: Deportivo Cali de Palmira
29 de septiembre de 2026
Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe
- Hora: Por definir
- Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira
30 de septiembre de 2026
Atlético Nacional vs. Junior FC
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
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