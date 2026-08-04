Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II

El mediocentro jugó varios partidos bajo el mando del argentino Fabián Bustos, actual técnico de Millonarios-crédito @testigosdelkitu-ESPN y Pluto TV/X

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Millonarios llega a este compromiso con el objetivo de ratificar la recuperación que mostró en la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo dirigido por Fabián Bustos comenzó el campeonato con una derrota por 1-0 frente a Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín, pero reaccionó en su siguiente presentación al vencer como visitante a Junior, vigente campeón del fútbol colombiano, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Por su parte, Deportivo Pasto atraviesa un inicio complicado en el campeonato. El conjunto nariñense perdió 3-2 en su visita a Independiente Medellín durante la primera fecha y, posteriormente, cayó 2-1 frente a Águilas Doradas en condición de local, resultados que lo mantienen sin puntos tras dos jornadas y en el último lugar de la tabla de posiciones.

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Millonarios y Deportivo Pasto se enfrentarán este 4 de agosto a partir de las 8:20 p.m. en el estadio Nemesio Camacho el Campín - crédito Millonarios/Dimayor

Nuevo fichaje del Deportivo Pasto

El argentino Franco Ezequiel Leys fue anunciado como nuevo fichaje del Deportivo Pasto - crédito Deportivo Pasto

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Posibles alineaciones del partido

Millonarios:

Javier Burrai; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Jhomier Guerrero, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García, Sebastián Valencia; Andrey Estupiñán y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos

Deportivo Pasto:

Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Julián Quiñones, Enrique Serje, Joyce Ossa, Yéiler Góez, Hárrinson Mancilla, Diego Chávez; Santiago Córdoba, Jorge Obregón y Jóider Micolta. D.T.: Jonathan Risueño

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Últimos cinco partidos de Millonarios y Deportivo Pasto

Millonarios

01 de agosto 2026 : Junior 0-1 Millonarios (Liga BetPlay)

25 de julio 2026 : Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga (Liga BetPlay)

18 de julio 2026 : Millonarios 0-1 Colo-Colo (Amistoso / Internacional)

11 de julio 2026 : Universitario 2-0 Millonarios (Amistoso / Internacional)

29 de mayo 2026: Atlético FC 1-8 Millonarios (Copa Colombia)

Deportivo Pasto

01 de agosto de 2026 : Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas

28 de julio 2026 : Bogotá 0-3 Deportivo Pasto

25 de julio 2026 : Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto

21 de julio 2026 : Deportivo Pasto 0-1 Bogotá

13 de mayo 2026: Deportivo Pasto 0-2 Deportes Tolima [ : Deportivo Pasto 0-2 Deportes Tolima [ 1

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Convocados del Deportivo Pasto para el partido ante Millonarios

Deportivo Pasto y sus convocados para enfrentar a Millonarios - crédito Deportivo Pasto

Ederson Cabezas

Giovanni Banguera

Julián Quiñones

Joyce Ossa

Nicolás Gil

Santiago Jiménez

Mateo Garavito

Enrique Serje

Hervin Coyes

Hárrinson Mancilla

Yéiler Góez

Frank Martínez

Diego Chávez

Joider Micolta

Mayer Gil

Andrés Ibargüen

Santiago Córdoba

Jorge Obregón

Patrick Preciado

Jhon Méndez

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Estos son los convocados de Millonarios para el partido ante Deportivo Pasto

Estos son los convocados de Millonarios para enfrentar a Deportivo Pasto - crédito Millonarios

Javier Burrai

Diego Alejandro Díaz

Andrés Llinás

Danovis Banguero

Nicolás Barrero

Sergio Mosquera

Martín

Jorge Arias

Jhomier Guerrero

Sebastián Valencia

David Mackalister Silva

Daniel Ruiz

Carlos Darwin Quintero

Rodrigo Ureña

Mateo García

Sebastián Del Castillo

Leonardo Castro

Rodrigo Contreras

Andrey Estupiñán

Kevin Palacios Angulo

Francisco Chaverra

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Así se jugará la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Cúcuta Deportivo le sacó un empate al Bucaramanga por 1-1, en la tercera fecha de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

3 de agosto de 2026

Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga

Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol

4 de agosto de 2026

Llaneros FC vs. Barranquilla FC

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Bello Horizonte de Villavicencio

Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Deportes Tolima vs. Independiente Medellín

Hora: 6:15 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Millonarios vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: El Campín de Bogotá

Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol

5 de agosto de 2026

Once Caldas vs. América de Cali

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Palogrande de Manizales

Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Bogotá FC vs. Jaguares

Hora: 6:15 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá

Transmisión de TV: Win Sports y Win+ Fútbol

15 de septiembre de 2026

Boyacá Chicó vs. Alianza FC

Hora: Por definir

Estadio: La Independencia de Tunja

27 de septiembre de 2026

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: Deportivo Cali de Palmira

29 de septiembre de 2026

Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe

Hora: Por definir

Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira

30 de septiembre de 2026

Atlético Nacional vs. Junior FC

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín