Aida Victoria Merlano arremetió contra la influenciadora que acusó a J Balvin de infidelidad: “Se acordó que se lo comió”

La barranquillera criticó el hecho de que la mexicana decidiera hablar cinco años después - crédito @teamdeaida/TikTok

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Casi cinco años después de que naciera Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, la influenciadora mexicana Melanie Pavola encendió las redes sociales con una acusación a la que el cantante colombiano no ha respondido: que le fue infiel a su pareja durante el embarazo de la modelo argentina, en un encuentro que habría ocurrido en Nueva York entre 2020 y 2021.

Todo comenzó cuando Pavola publicó en su cuenta verificada de Instagram fotografías antiguas junto al artista en lo que parece ser un camerino, acompañadas de una canción suya y mensajes con doble sentido.

Ante las preguntas de sus seguidores, la modelo no retrocedió: confirmó el relato, lo amplió con un audio y lo remató con dos frases que circularon ampliamente. A quienes le pedían respetar a la pareja, respondió: “Ellos no estaban casados” y más tarde agregó: “Es un infiel”.

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La modelo publicó fotos antiguas junto al cantante, acompañadas de una canción de J Balvin y una frase que encendió las especulaciones - crédito @melaniepavola/ Instagram

En el video que se viralizó, Pavola describió la secuencia con detalle. Según su versión, fue el propio Balvin quien, al terminar el encuentro íntimo, le reveló que Ferrer estaba embarazada y se encontraba también en la ciudad.

“Hacemos lo de nosotros, hacemos el amor, y cuando terminamos me dice: ‘Tengo a Valentina embarazada y también aquí en Nueva York’. En ese momento, agarré mis cosas y me fui”, relató. La modelo afirmó además que, tras alejarse, le escribió un mensaje directo a Ferrer para contarle lo ocurrido y ofrecerle disculpas.

Las reacciones de los usuarios fueron disparejas. Una parte cuestionó la veracidad del relato y señaló que algunas imágenes podrían haber sido generadas con inteligencia artificial. Pavola respondió con más fotografías y aclaró que el cantante la tiene bloqueada en sus redes sociales.

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Los hechos revelados por Melanie Pavola habrían ocurrido durante el embarazo de Valentina Ferrer - crédito @valentinaferrer/IG

Las fotografías publicadas muestran a ambos juntos, pero no permiten establecer cuándo fueron tomadas ni confirmar la naturaleza de la relación. La supuesta infidelidad no ha sido corroborada de forma independiente, y ni Balvin ni Ferrer han emitido pronunciamiento alguno.

Después de que se viralizara la información, quien sí habló fue Aida Victoria Merlano. La creadora de contenido colombiana se sumó al debate durante una transmisión en TikTok que luego circuló en cuentas de entretenimiento, aunque dejó en claro que el chisme llegó a ella sin que lo buscara.

“Un minuto ves a TikTok, me sale un chisme. Eso es una cosa que me encuentra”, arrancó. Explicó que el video sobre la polémica le apareció mientras subía una publicación en Instagram y que, aunque quiso saltarlo, no pudo hacerlo sin retrasar la carga de su propio contenido. “Entonces yo escuché”, admitió.

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De manera jocosa, Merlano se pronunció sobre la supuesta infidelidad de J Balvin arremetiendo contra Melanie Pavola - crédito @aidavictoriam/Instagram

Su postura fue contundente desde el primer momento. Para Merlano, sacar a la luz un episodio de hace cinco años con un niño de por medio no tiene justificación. “¡Ese niño tiene cinco años! Y tú vienes ahora a meterte en ese hogar, ¿pero qué es lo que pasa?”, cuestionó. La colombiana fue más lejos y enmarcó el escándalo en términos que generaron tanto aplausos como críticas: “¡A Colombia la está matando que quieran destruir los hogares!”

El momento que más circuló en redes fue otro, con el tono directo que la caracteriza, Merlano ironizó sobre el momento en que Pavola decidió hacer pública su historia: “Ella estaba un día en el baño orinando. De repente se miró la cuca y se acordó de que se comió el J Balvin. En ese hoy”, dijo, antes de concluir con un escueto “pero definitivamente”.

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El escándalo sigue abierto. Las declaraciones de Pavola permanecen como un testimonio unilateral sin respaldo independiente, mientras la reacción de Merlano convirtió el episodio en un debate más amplio sobre el momento y el propósito de revelar historias del pasado.