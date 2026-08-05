Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Aida Victoria Merlano arremetió contra la influenciadora que acusó a J Balvin de infidelidad: “Se acordó que se lo comió”

La influenciadora colombiana ironizó en una transmisión en vivo sobre las acusaciones de Melanie Pavola, quien asegura haber tenido un encuentro con el cantante en Nueva York mientras Valentina Ferrer estaba embarazada de su hijo Río

La barranquillera criticó el hecho de que la mexicana decidiera hablar cinco años después - crédito @teamdeaida/TikTok

Guardar

Casi cinco años después de que naciera Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, la influenciadora mexicana Melanie Pavola encendió las redes sociales con una acusación a la que el cantante colombiano no ha respondido: que le fue infiel a su pareja durante el embarazo de la modelo argentina, en un encuentro que habría ocurrido en Nueva York entre 2020 y 2021.

Todo comenzó cuando Pavola publicó en su cuenta verificada de Instagram fotografías antiguas junto al artista en lo que parece ser un camerino, acompañadas de una canción suya y mensajes con doble sentido.

Ante las preguntas de sus seguidores, la modelo no retrocedió: confirmó el relato, lo amplió con un audio y lo remató con dos frases que circularon ampliamente. A quienes le pedían respetar a la pareja, respondió: “Ellos no estaban casados” y más tarde agregó: “Es un infiel”.

PUBLICIDAD

La modelo publicó fotos antiguas junto al cantante, acompañadas de una canción de J Balvin y una frase que encendió las especulaciones - crédito @melaniepavola/ Instagram
La modelo publicó fotos antiguas junto al cantante, acompañadas de una canción de J Balvin y una frase que encendió las especulaciones - crédito @melaniepavola/ Instagram

En el video que se viralizó, Pavola describió la secuencia con detalle. Según su versión, fue el propio Balvin quien, al terminar el encuentro íntimo, le reveló que Ferrer estaba embarazada y se encontraba también en la ciudad.

“Hacemos lo de nosotros, hacemos el amor, y cuando terminamos me dice: ‘Tengo a Valentina embarazada y también aquí en Nueva York’. En ese momento, agarré mis cosas y me fui”, relató. La modelo afirmó además que, tras alejarse, le escribió un mensaje directo a Ferrer para contarle lo ocurrido y ofrecerle disculpas.

Las reacciones de los usuarios fueron disparejas. Una parte cuestionó la veracidad del relato y señaló que algunas imágenes podrían haber sido generadas con inteligencia artificial. Pavola respondió con más fotografías y aclaró que el cantante la tiene bloqueada en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Valentina Ferrer
Los hechos revelados por Melanie Pavola habrían ocurrido durante el embarazo de Valentina Ferrer - crédito @valentinaferrer/IG

Las fotografías publicadas muestran a ambos juntos, pero no permiten establecer cuándo fueron tomadas ni confirmar la naturaleza de la relación. La supuesta infidelidad no ha sido corroborada de forma independiente, y ni Balvin ni Ferrer han emitido pronunciamiento alguno.

Después de que se viralizara la información, quien sí habló fue Aida Victoria Merlano. La creadora de contenido colombiana se sumó al debate durante una transmisión en TikTok que luego circuló en cuentas de entretenimiento, aunque dejó en claro que el chisme llegó a ella sin que lo buscara.

“Un minuto ves a TikTok, me sale un chisme. Eso es una cosa que me encuentra”, arrancó. Explicó que el video sobre la polémica le apareció mientras subía una publicación en Instagram y que, aunque quiso saltarlo, no pudo hacerlo sin retrasar la carga de su propio contenido. “Entonces yo escuché”, admitió.

De manera jocosa, Merlano aclaró que no se refería a su actual pareja Juan David Tejada - crédito @aidavictoriam/Instagram
De manera jocosa, Merlano se pronunció sobre la supuesta infidelidad de J Balvin arremetiendo contra Melanie Pavola - crédito @aidavictoriam/Instagram

Su postura fue contundente desde el primer momento. Para Merlano, sacar a la luz un episodio de hace cinco años con un niño de por medio no tiene justificación. “¡Ese niño tiene cinco años! Y tú vienes ahora a meterte en ese hogar, ¿pero qué es lo que pasa?”, cuestionó. La colombiana fue más lejos y enmarcó el escándalo en términos que generaron tanto aplausos como críticas: “¡A Colombia la está matando que quieran destruir los hogares!”

El momento que más circuló en redes fue otro, con el tono directo que la caracteriza, Merlano ironizó sobre el momento en que Pavola decidió hacer pública su historia: “Ella estaba un día en el baño orinando. De repente se miró la cuca y se acordó de que se comió el J Balvin. En ese hoy”, dijo, antes de concluir con un escueto “pero definitivamente”.

El escándalo sigue abierto. Las declaraciones de Pavola permanecen como un testimonio unilateral sin respaldo independiente, mientras la reacción de Merlano convirtió el episodio en un debate más amplio sobre el momento y el propósito de revelar historias del pasado.

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoJ BalvinInfidelidadColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Faustino Asprilla criticó al Millonarios de Fabián Bustos: “No le ha ganado a nadie”

El cuadro “Embajador” se olvidó de su mala pretemporada ante Universitario del Perú, ante Colo-Colo de Chile y su mal debut en la Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga

Faustino Asprilla criticó al Millonarios de Fabián Bustos: “No le ha ganado a nadie”

Gobierno Petro tomó decisión que afecta al aeropuerto José María Córdova, que sirve a Medellín: se quedaría sin nueva pista

La exclusión del terminal de Rionegro del paquete de trece iniciativas 2026-2035 reduce el acceso a dinero estatal y pone en duda la segunda pista y otra infraestructura, pese al aumento del tráfico aéreo

Gobierno Petro tomó decisión que afecta al aeropuerto José María Córdova, que sirve a Medellín: se quedaría sin nueva pista

Por alerta de explosivos en Cali y un posible atentado durante la posesión de Abelardo de la Espriella se pronunció la gobernadora del Valle: “Hay una seguridad establecida”

La mandataria del Valle del Cauca respondió a la advertencia de Gustavo Petro sobre una presunta amenaza para la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto y pidió esperar confirmaciones oficiales

Por alerta de explosivos en Cali y un posible atentado durante la posesión de Abelardo de la Espriella se pronunció la gobernadora del Valle: “Hay una seguridad establecida”

Inés María Zabaraín y los hijos de Jorge Alfredo Vargas manifestaron su apoyo al presentador señalado de presunto acoso sexual: “Nunca dudé de ti”

La también periodista y presentadora ha permanecido al lado de su esposo, que no aceptó la imputación de cargos, en medio de las denuncias de cuatro víctimas

Inés María Zabaraín y los hijos de Jorge Alfredo Vargas manifestaron su apoyo al presentador señalado de presunto acoso sexual: “Nunca dudé de ti”

Exlíder de la Primera Línea acusó al Gobierno de Petro de ‘engañar’ a los jóvenes: “No se cumplió”

Cinco años después del estallido de 2021, la activista de Puerto Resistencia dijo que las ofertas hechas durante la campaña no se materializaron y que quienes se movilizaron en Cali terminaron sin oportunidades

Exlíder de la Primera Línea acusó al Gobierno de Petro de ‘engañar’ a los jóvenes: “No se cumplió”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Jurado de ‘MasterChef Celebrity’ cuestionó el nivel y dejó en riesgo a diez famosos: “El plato de la muerte”

Jurado de ‘MasterChef Celebrity’ cuestionó el nivel y dejó en riesgo a diez famosos: “El plato de la muerte”

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

Compararon a Yina Calderón con Lina Tejeiro en redes sociales por la polémica en ‘MasterChef Celebrity’: así respondió la DJ

Angélica Blandón compartió sus impresiones sobre ‘MasterChef Celebrity’: “Me hubiese gustado mostrar un poco esos inventos que tenía en mi cabeza”

Lina Tejeiro reveló el mes de nacimiento de su hijo en medio de la polémica por su comportamiento en ‘MasterChef Celebrity’

Deportes

Faustino Asprilla criticó al Millonarios de Fabián Bustos: “No le ha ganado a nadie”

Faustino Asprilla criticó al Millonarios de Fabián Bustos: “No le ha ganado a nadie”

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Millonarios ganó su segundo partido seguido en liga después de cinco meses: así fue la victoria ante Deportivo Pasto

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

Tres gigantes de Europa buscaron a Radamel Falcao García como fichaje de peso: estos son los equipos