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Faustino Asprilla criticó al Millonarios de Fabián Bustos: “No le ha ganado a nadie”

El cuadro “Embajador” se olvidó de su mala pretemporada ante Universitario del Perú, ante Colo-Colo de Chile y su mal debut en la Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga

El exdelantero colombiano fue contundente con su crítica al proceso deportivo bajo el mando del extécnico del Universitario del Perú-crédito @ESPNColombia/X
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El 4 de agosto de 2026, Millonarios venció por 2-0 al Deportivo Pasto en el estadio El Campín de Bogotá, con los goles de Andrés Llinás al minuto 29 y de Leonardo Castro al 63, por la fecha 3 de la Liga BetPlay.

Tras la segunda victoria en línea que consiguió el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos, el tema de debate pasó por la exigencia de los rivales en este comienzo del segundo semestre en el campeonato colombiano, y el cual fue el tema de debate en el programa de Equipo F90 de Espn Colombia sobre sí el rendimiento del cuadro Azul ilusionaba a sus hinchas, y convencía a la prensa para volver a ganar la estrella, situación que no ocurre desde el 24 de junio de 2023.

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Por este motivo, Faustino Asprilla fue contundente con su respuesta en afirmar que aún el cuadro bogotano no convence desde su estilo de juego y a los rivales que enfrentó, y espera que siga avanzando el campeonato en medio del debate junto a Martín “El Toro” Arzuaga, Francisco Vélez, Diana Rincón y Óscar Córdoba.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Millonarios venció por 2-0 al Deportivo Pasto en el estadio El Campín-crédito Cristian Bayona/Colprensa

En la apertura del debate sobre el rendimiento colectivo de Millonarios, Asprilla fue corto pero contundente con su respuesta sobre el presente de Millonarios:

“No le ha ganado a nadie”, dijo.

Luego de dicha respuesta, los panelistas del programa argumentaron en contra de lo dicho por Asprilla que la victoria reciente ante Junior de Barranquilla representa una victoria fundamental para el proceso de Bustos ya que le ganó al campeón de Colombia, el 1 de agosto de 2026 en el estadio Romelio Martínez.

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Además de la respuesta de Asprilla, la periodista Diana Rincón complementó que la situación de Fabián Bustos en el puesto de la dirección técnica del cuadro Azul cambió, ya que la derrota ante Bucaramanga junto a la mala pretemporada que hicieron previo al comienzo del campeonato:

“Pero así como la semana pasada no era para sacar al técnico y crucificarlos como lo estaban haciendo, creo que en esta oportunidad tampoco hay que aplaudirlos”.

A ello, se sumó Arzuaga destacando y contraponiéndose a la visión de Asprilla sobre que Millonarios le ganó al campeón:

“Pero acaba de ganarle y campeón”.

Fabián Bustos y su concepto tras la victoria ante el Deportivo Pasto

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El técnico argentino destacó la victoria de su equipo, argumentando que durante todo el partido fue muy superior-crédito Cristian Bayona/Colprensa

En la rueda de prensa posterior a la victoria de Millonarios, Fabián Bustos resaltó que el triunfo en el estadio El Campín obedece a una mejoría del equipo durante los entrenamientos y la ejecución de lo hecho durante la semana en el campo de juego.

“Vamos mejorando, vamos creciendo y obviamente hay muchas cosas por mejorar, pero estamos contentos porque estamos siendo un equipo muy sólido”, dijo.

Bustos explicó que los cambios realizados durante el juego ante Deportivo Pasto también tuvieron su reconocimiento por parte de la hinchada, destacando la importancia de la unión entre el equipo y los fanáticos que acompañan en El Campín:

“Todos los cambios salieron aplaudidos y cuando hacían una jugada en campo de juego se veía el respaldo. El hincha siempre quiere resultados y estamos enfocados en conseguirlos para darles lo que ellos quieren para estar dentro de los ocho y para lo que viene. Les decimos gracias y que sigan apoyando”.

Leonai Souza
Leonai Souza llegaría a Millonarios en medio de dudas por su nivel actual y poco conocimiento del fútbol colombiano - crédito @leonai_souza/Instagram

Acerca del fichaje del volante brasileño Leonai Souza, Bustos destacó las cualidades del jugador que dirigió en el Barcelona de Ecuador durante la temporada 2023:

“Es un volante con mucha dinámica, lo conozco bien y sé todo lo que puede aportarnos; sus principales características son la dinámica y la intensidad en la mitad de la cancha; lo cual a nosotros nos viene bárbaro porque queremos que el equipo sea más agresivo en esa zona del campo”, dijo.

Finalmente, Bustos resaltó lo que puede aportar Souza en el campo de juego, y en las posiciones en las cuales puede jugar:

“De marca y también como mixto, siempre hay que tener alternativas, sobre todo en un lugar del campo donde son más reiteradas las amonestaciones y sanciones; y lamentablemente también los problemas físicos; por eso con la llegada de Leo además de todo lo que nos puede aportar futbolísticamente, nos genera más competencia con Mateo García, Rodrigo Ureña, Stiven Vega y los otros chicos que tenemos ahí; su llegada la veo muy positiva desde todo punto de vista”, explicó.

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