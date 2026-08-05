Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Vocera del Gobierno de Abelardo de la Espriella se estrenó con pulla a Iván Cepeda y Gustavo Petro: “Colombia necesita una oposición seria”

La vocera acompañó su publicación con un fragmento de una intervención del mandatario en una plaza pública en la noche del 4 de agosto de 2026, en la que Petro habló de un supuesto fraude electoral y planteó dudas sobre la estabilidad del próximo gobierno

Una ilustración de estilo acuarela presenta al presidente electo Abelardo de la Espriella junto a su vocera Carolina Gómez, y en otro panel al presidente Gustavo Petro con el senador Iván Cepeda - crédito
Una ilustración de estilo acuarela presenta al presidente electo Abelardo de la Espriella junto a su vocera Carolina Gómez, y en otro panel al presidente Gustavo Petro con el senador Iván Cepeda - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Carolina Gómez, vocera designada del Gobierno de Abelardo de la Espriella, afirmó que Colombia “necesita una oposición seria” y advirtió que ese rol no será posible mientras el presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda conduzcan ese sector político. “Petro y Cepeda serán todo menos eso”, escribió en sus redes sociales.

Gómez sostuvo que desde la oposición se estaría instalando una narrativa de ruptura institucional: “Anuncian un golpe de Estado y la estrategia empieza en la permanente de confrontación, deslegitimación institucional, calumnias contra el gobierno y tensión política”.

En su mensaje, la funcionaria llamó a no seguir esa dinámica en el debate público. “Los colombianos no debemos caer en el juego sucio de los que nos quieren robar la democracia”, señaló.

PUBLICIDAD

Vocera de Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que no se garantiza una oposición seria en el mandato del abogado - crédito @carogomezsn/X
Vocera de Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que no se garantiza una oposición seria en el mandato del abogado - crédito @carogomezsn/X

La vocera acompañó su publicación con un fragmento de una intervención del mandatario en una plaza pública en la noche del 4 de agosto de 2026, en la que Petro habló de un supuesto fraude electoral y planteó dudas sobre la estabilidad del próximo gobierno.

“Que aquí, lamentablemente, no sucedió por un fraude electoral”, dijo el presidente ante el público, según el video compartido por Gómez. Y agregó: “¿Cuánto tiempo durará los efectos de ese fraude? Ya por ahí hablan, en las oficinas de Marco Rubio, de ‘Abelardo el Breve’. Ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”.

PUBLICIDAD

La joven periodista Carolina Gómez será la encargada de comunicaciones de Abelardo de la Espriella, tras su trayectoria en los medios de comunicación - crédito @carolinagomezsn/Instagram
La joven periodista Carolina Gómez será la encargada de comunicaciones de Abelardo de la Espriella, tras su trayectoria en los medios de comunicación - crédito @carolinagomezsn/Instagram

Abelardo de la Espriella centralizará la comunicación de su Gobierno con el nombramiento de dos voceros

El presidente electo designó a Miller Soto Solano y Carolina Gómez Sánchez como los únicos voceros autorizados de su futuro gobierno, según un comunicado oficial divulgado la noche del 9 de julio. Toda la información institucional del Ejecutivo se canalizará exclusivamente por la Oficina de Vocería Oficial y la Oficina de Prensa, con el objetivo de centralizar y organizar la comunicación del gobierno entrante.

El comunicado aclara que “cualquier información difundida por personas distintas a los voceros oficialmente designados no representa la posición oficial del Gobierno del presidente electo”.

Miller Soto Solano, abogado y doctor en Derecho y Economía de la Empresa, cuenta con experiencia en el ámbito jurídico, académico y en comunicación pública. En la política, fue el concejal más joven de Barranquilla y ha impulsado acciones en favor de personas con movilidad reducida, tras quedar en condición de discapacidad en su adolescencia. También fue candidato al Senado y secretario general de una universidad.

Carolina Gómez Sánchez es abogada, periodista y presentadora. Su trayectoria incluye cargos en medios de comunicación, asesoría en el Ministerio del Interior y dirección ejecutiva en el sector empresarial. Estará a cargo de las comunicaciones del presidente electo, aportando su experiencia en entrevistas y conducción periodística. La administración entrante remarcó su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y el fortalecimiento institucional, en medio de cuestionamientos previos sobre el trato a la prensa por parte del equipo de De la Espriella.

Defensores de la Patria confirmó llegada de Miller Soto y Carolina Gómez
Con este comunicado, se confirmó la llegada de Miller Soto y Carolina Gómez al equipo del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella - crédito @defensoresco/X

Investigación periodística reveló que la vocera del Gobierno de De la Espriella no es abogada

La Revista Raya realizó una investigación sobre la formación académica y la experiencia profesional de Sandra Carolina Gómez Sánchez, designada como vocera por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Según documentos obtenidos por el medio, la hoja de vida pública de Gómez Sánchez indica que es profesional en Derecho.

Sin embargo, la Pontificia Universidad Javeriana confirmó que “Sandra Carolina Gómez Sánchez estuvo matriculada en la Universidad desde el tercer periodo de 2014 hasta el tercer periodo académico de 2021, adscrita al programa de Derecho y no ha obtenido el título correspondiente. Su estado en la Universidad es inactiva”.

Además, la investigación revela que Gómez Sánchez no presentó las pruebas Ecaes (Saber Pro), requisito obligatorio para graduarse como profesional en Colombia. El Consejo Superior de la Judicatura también informó que la vocera designada no está inscrita como abogada. En Substack, Gómez Sánchez se presenta como “abogada por profesión” y “periodista por vocación”.

Temas Relacionados

VoceraAbelardo de la EspriellaOposiciónGustavo Petro y Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Expresidente de filial de Ecopetrol realizó nuevas revelaciones sobre Verónica Alcocer: debía mover unas hojas de vida

Luis Enrique Rojas afirmó que fue contactado por una tercera persona cuando se había desatado una disputa con Ricardo Roa que incluyó denuncias de seguimientos y contratos cuestionados

Expresidente de filial de Ecopetrol realizó nuevas revelaciones sobre Verónica Alcocer: debía mover unas hojas de vida

José Félix Lafaurie salió salpicado en confesión del paramilitar Saúl Severini, de las AUC: “Se tenía que votar por él para la presidencia de Fedegán”

Ante los magistrados de la JEP, el exjefe del frente Pivijay afirmó que Salvatore Mancuso supuestamente dispuso el respaldo de los ganaderos para la jefatura de Fedegán en 2004 y citó a Hernando Asmar como enlace

José Félix Lafaurie salió salpicado en confesión del paramilitar Saúl Severini, de las AUC: “Se tenía que votar por él para la presidencia de Fedegán”

Canciller de Israel confirmó que estará presente en la posesión de Abelardo de la Espriella

Saar primero viajará a Ecuador, donde buscará fortalecer la cooperación bilateral con ese país

Canciller de Israel confirmó que estará presente en la posesión de Abelardo de la Espriella

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: congresistas y representantes de organismos de seguridad y justicia de Estados Unidos asistirán a Cali

El gobierno de Donald Trump designó a un equipo de alto nivel para que el 7 de agosto acompañen la investidura presidencial

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: congresistas y representantes de organismos de seguridad y justicia de Estados Unidos asistirán a Cali

Esta sería la delegación de Estados Unidos que asistiría a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

La comitiva incluiría altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump, congresistas y representantes de organismos de seguridad y justicia

Esta sería la delegación de Estados Unidos que asistiría a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Mario Cimarro le envió fuerte mensaje a Caracol Televisión por segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’: “Borren todo eso”

Mario Cimarro le envió fuerte mensaje a Caracol Televisión por segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’: “Borren todo eso”

Creador de contenido reveló cuáles son las cinco cosas que se deberían comprar para el hogar sin importar el costo: “Valen cada centavo”

Polémica entre creadoras de contenido por dificultades durante la feria Colombiamoda: “Ser influencer no es un trabajo difícil”

Jurado de ‘MasterChef Celebrity’ cuestionó el nivel y dejó en riesgo a diez famosos: “El plato de la muerte”

Aida Victoria Merlano arremetió contra la influenciadora que acusó a J Balvin de infidelidad: “Se acordó que se lo comió”

Deportes

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 5 de agosto

Para qué no los dejaran por fuera, esta es la razón por la cual Santa Fe se metió al grupo del G8 por los derechos de televisión del fútbol colombiano: “Ya se la hicieron”

Faustino Asprilla criticó al Millonarios de Fabián Bustos: “No le ha ganado a nadie”

Millonarios ganó su segundo partido seguido en liga después de cinco meses: así fue la victoria ante Deportivo Pasto