Vocera del Gobierno de Abelardo de la Espriella se estrenó con pulla a Iván Cepeda y Gustavo Petro: “Colombia necesita una oposición seria”

Una ilustración de estilo acuarela presenta al presidente electo Abelardo de la Espriella junto a su vocera Carolina Gómez, y en otro panel al presidente Gustavo Petro con el senador Iván Cepeda - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Carolina Gómez, vocera designada del Gobierno de Abelardo de la Espriella, afirmó que Colombia “necesita una oposición seria” y advirtió que ese rol no será posible mientras el presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda conduzcan ese sector político. “Petro y Cepeda serán todo menos eso”, escribió en sus redes sociales.

Gómez sostuvo que desde la oposición se estaría instalando una narrativa de ruptura institucional: “Anuncian un golpe de Estado y la estrategia empieza en la permanente de confrontación, deslegitimación institucional, calumnias contra el gobierno y tensión política”.

En su mensaje, la funcionaria llamó a no seguir esa dinámica en el debate público. “Los colombianos no debemos caer en el juego sucio de los que nos quieren robar la democracia”, señaló.

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Vocera de Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que no se garantiza una oposición seria en el mandato del abogado - crédito @carogomezsn/X

La vocera acompañó su publicación con un fragmento de una intervención del mandatario en una plaza pública en la noche del 4 de agosto de 2026, en la que Petro habló de un supuesto fraude electoral y planteó dudas sobre la estabilidad del próximo gobierno.

“Que aquí, lamentablemente, no sucedió por un fraude electoral”, dijo el presidente ante el público, según el video compartido por Gómez. Y agregó: “¿Cuánto tiempo durará los efectos de ese fraude? Ya por ahí hablan, en las oficinas de Marco Rubio, de ‘Abelardo el Breve’. Ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”.

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La joven periodista Carolina Gómez será la encargada de comunicaciones de Abelardo de la Espriella, tras su trayectoria en los medios de comunicación - crédito @carolinagomezsn/Instagram

Abelardo de la Espriella centralizará la comunicación de su Gobierno con el nombramiento de dos voceros

El presidente electo designó a Miller Soto Solano y Carolina Gómez Sánchez como los únicos voceros autorizados de su futuro gobierno, según un comunicado oficial divulgado la noche del 9 de julio. Toda la información institucional del Ejecutivo se canalizará exclusivamente por la Oficina de Vocería Oficial y la Oficina de Prensa, con el objetivo de centralizar y organizar la comunicación del gobierno entrante.

El comunicado aclara que “cualquier información difundida por personas distintas a los voceros oficialmente designados no representa la posición oficial del Gobierno del presidente electo”.

Miller Soto Solano, abogado y doctor en Derecho y Economía de la Empresa, cuenta con experiencia en el ámbito jurídico, académico y en comunicación pública. En la política, fue el concejal más joven de Barranquilla y ha impulsado acciones en favor de personas con movilidad reducida, tras quedar en condición de discapacidad en su adolescencia. También fue candidato al Senado y secretario general de una universidad.

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Carolina Gómez Sánchez es abogada, periodista y presentadora. Su trayectoria incluye cargos en medios de comunicación, asesoría en el Ministerio del Interior y dirección ejecutiva en el sector empresarial. Estará a cargo de las comunicaciones del presidente electo, aportando su experiencia en entrevistas y conducción periodística. La administración entrante remarcó su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y el fortalecimiento institucional, en medio de cuestionamientos previos sobre el trato a la prensa por parte del equipo de De la Espriella.

Con este comunicado, se confirmó la llegada de Miller Soto y Carolina Gómez al equipo del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella - crédito @defensoresco/X

Investigación periodística reveló que la vocera del Gobierno de De la Espriella no es abogada

La Revista Raya realizó una investigación sobre la formación académica y la experiencia profesional de Sandra Carolina Gómez Sánchez, designada como vocera por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Según documentos obtenidos por el medio, la hoja de vida pública de Gómez Sánchez indica que es profesional en Derecho.

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Sin embargo, la Pontificia Universidad Javeriana confirmó que “Sandra Carolina Gómez Sánchez estuvo matriculada en la Universidad desde el tercer periodo de 2014 hasta el tercer periodo académico de 2021, adscrita al programa de Derecho y no ha obtenido el título correspondiente. Su estado en la Universidad es inactiva”.

Además, la investigación revela que Gómez Sánchez no presentó las pruebas Ecaes (Saber Pro), requisito obligatorio para graduarse como profesional en Colombia. El Consejo Superior de la Judicatura también informó que la vocera designada no está inscrita como abogada. En Substack, Gómez Sánchez se presenta como “abogada por profesión” y “periodista por vocación”.

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