El corazón de la mujer habla antes de un infarto: la falta de aire y el mareo están entre las señales de alerta

Estas son las señales de alerta que las mujeres presentan antes de un infarto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Aunque muchas personas asocian los infartos y otras enfermedades del corazón con los hombres, la realidad es que las mujeres también enfrentan un alto riesgo cardiovascular.

De hecho, las enfermedades cardiovasculares representan una de las principales causas de mortalidad femenina en el mundo, por lo que conocer sus síntomas, adoptar hábitos saludables y acudir a controles médicos periódicos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Con el fin de fortalecer la prevención y promover una mayor conciencia sobre la salud del corazón femenino, la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión realizó un nuevo llamado a las mujeres para reconocer los factores de riesgo y actuar de manera oportuna ante cualquier señal de alarma.

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“Muchas mujeres no identifican que pueden estar sufriendo un problema cardíaco porque los síntomas no siempre son los mismos que presentan los hombres. Esto hace que consulten tarde y aumente el riesgo de complicaciones”, explicó el doctor Luis Moya Jiménez, presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión.

Expertos recomiendan atender las señales del cuerpo y evitar que sea demasiado tarde para cuidarse - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los síntomas pueden ser diferentes en las mujeres, de acuerdo con la entidad que pidió a las colombianas prestar atención a cada una de las señales que su cuerpo envía, debido a que hasta un simple mareo podría terminar en algo más grave.

Si bien el dolor intenso en el pecho es uno de los signos más conocidos de un infarto, en las mujeres pueden presentarse manifestaciones menos evidentes, entre ellas:

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Dolor o presión en el pecho que puede aparecer y desaparecer.

Dolor en la espalda, cuello, mandíbula o uno o ambos brazos.

Dificultad para respirar.

Fatiga extrema sin causa aparente.

Náuseas, vómito o indigestión.

Mareo o sensación de desmayo.

Sudoración fría.

Ante cualquiera de estos síntomas, especialmente si aparecen de forma repentina, es fundamental buscar atención médica inmediata.

Factores de riesgo que no deben ignorarse

Las mujeres deben prestar especial atención a factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, entre los que se encuentran antecedentes por padecimientos como:

Hipertensión arterial.

Colesterol elevado.

Diabetes.

Sobrepeso u obesidad.

Sedentarismo.

Tabaquismo.

Estrés crónico.

Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.

Cambios hormonales asociados con la menopausia.

Asimismo, algunas condiciones propias de la mujer, como la hipertensión durante el embarazo, la preeclampsia o la diabetes gestacional, también incrementan el riesgo cardiovascular en etapas posteriores de la vida.

Un leve mareo puede ser señal de que algo no está bien con su corazón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo cuidar el corazón?

En medio de sus recomendaciones, la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión recomienda a las mujeres incorporar hábitos saludables que ayudan a reducir el riesgo cardiovascular entre los que se destacan:

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Controlar periódicamente la presión arterial, el colesterol y la glucosa.

Mantener una alimentación balanceada rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas saludables.

Realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana.

Evitar el consumo de cigarrillo y limitar el consumo de alcohol.

Dormir entre siete y ocho horas diarias.

Aprender a manejar el estrés mediante actividades recreativas, ejercicio o técnicas de relajación.

Asistir a chequeos médicos periódicos, incluso cuando no existan síntomas, pues las revisiones de los médicos podrían detectar algún problema a futuro.

A veces, el dolor de pecho no es uno de los primeros síntomas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La prevención salva vidas

Los especialistas de la entidad recordaron que hasta el 80% de los eventos cardiovasculares prematuros pueden prevenirse mediante el control de los factores de riesgo y un estilo de vida saludable.

“Las mujeres suelen priorizar el bienestar de su familia y muchas veces dejan su propia salud en segundo plano. Es importante entender que cuidar el corazón también es un acto de amor propio. Detectar a tiempo los factores de riesgo y adoptar hábitos saludables puede prevenir un infarto o un accidente cerebrovascular”, concluyó el doctor Luis Moya Jiménez sobre .