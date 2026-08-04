Carlos Vives y Juan Luis Guerra lanzaron el videoclip de ‘Buscando el Mar’, un homenaje a Gabriel García Márquez

El audiovisual de la colaboración entre el colombiano y el dominicano rinde tributo a Gabriel García Márquez - crédito Carlos Vives/YouTube

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Carlos Vives lanzó este martes 4 de agosto el videoclip oficial de la canción Buscando el Mar, tema incluido en su más reciente álbum El Último Disco, Vol. 1 que contó con con la colaboración de Juan Luis Guerra. El estreno ocurre pocos días después de celebrarse los 501 años de la fundación de Santa Marta.

La canción toma como inspiración la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y está concebida como un homenaje al escritor colombiano, con referencias directas al personaje de Macondo en su búsqueda del mar como símbolo de libertad.

El videoclip recorre paisajes emblemáticos del Caribe, con tomas de playas, manglares y costas rocosas. En la producción, Carlos Vives y Juan Luis Guerra aparecen juntos, en un viaje que remite a las raíces culturales de la región y su relación con la naturaleza.

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La canción "Buscando el Mar" se inspira en 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez y homenajea al Nobel colombiano - crédito cortesía Paola España

El audiovisual no solo referencia a Gabo, sino que incluye un homenaje a Egidio Cuadrado, acordeonero de la banda acompañante de Vives, La Provincia, fallecido en 2024 y que vio incluida su última grabación en este tema.

Buscando el Mar se estrenó como sencillo en abril, y representa la primera colaboración grabada entre ambos artistas. Según la revista Rolling Stone, “Carlos Vives y Juan Luis Guerra partieron de ahí para hallar aquello que los hace únicos y que hoy los convierte en dos de los más grandes exponentes de la música en español”.

La publicación Billboard destacó que en Buscando el Mar, ambos “se inspiran en la obra maestra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez para un viaje metafórico lleno de nostalgia, esperanza y conexión”.

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"Buscando el Mar" fue estrenada como sencillo en abril y marcó la primera colaboración grabada entre Carlos Vives y Juan Luis Guerra - crédito cortesía Paola España

Semanas atrás, la propia Billboard Colombia incluyó el álbum El Último Disco, Vol. 1 entre los 15 mejores lanzamientos del primer semestre de 2026, concretamente en la quinta posición.

La producción también incluye también colaboraciones con Niña Pastori en Sombra perdida y con Sergio George en Si yo volviera a nacer. Además de este tema, el comunicado informó que tras el lanzamiento de Te Dedico —posicionado en el puesto número uno de los listados Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard y reconocido en la lista de las mejores canciones de 2026—, se publicó una versión remix junto a Jory Boy, con la fusión de vallenato y elementos urbanos.

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Carlos Vives cantó una salsa en Infobae Mundial, con un guiño a Gardel incluido

El cantante interpretó "Si yo volviera a nacer", uno de los temas que forma parte de 'El Último Disco', grabado junto al pianista y productor Sergio George - crédito Infobae

Durante su visita a Infobae Mundial, el programa de Marcelo Tinelli durante el cubrimiento del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Carlos Vives interpretó Si yo volviera a nacer, una salsa producida por Sergio George que forma parte de El Último Disco, Vol. 1.

Cuando Tinelli lo invitó a dedicarle una canción a Argentina, Vives optó por sorprender al público con ese tema, concebido como una incursión del samario en un género que no forma parte de su registro habitual.

El tema incluye un verso en el que imagina renacer “en el Río de la Plata, rodeado de las muchachas, cantando como Gardel”.

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El propio artista reveló en l que al momento de escribir la letra dudó entre mencionar a Carlos Gardel o a Charly García, motivo por el que decidió echar a la suerte la decisión. “Los metí en una botellita y salió Gardel. Ganó mi abuelo”, dijo, en alusión a la admiración que su abuelo profesaba por el ícono del tango.

La canción fue compuesta por Vives y producida por el pianista y productor Sergio George, y quedó incluida en un álbum grabado en vivo, con toda la banda reunida en el estudio, como parte de un proyecto que se propuso recuperar el formato físico del disco de vinilo.

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