Once Caldas vs. América de Cali: hora y dónde ver a los Diablos Rojos y el Blanco Blanco en la Liga BetPlay

Once Caldas y América jugarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 3d e la Liga BetPlay - crédito Colprensa / Once Caldas

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La Liga BetPlay avanza en la tercera jornada del segundo semestre de 2026, la cual ya dejó algunas sorpresas en sus primeros compromisos, cambio de líder y conjuntos que quedaron mal parados para la siguiente fecha, pese a que hasta ahora arranca el campeonato colombiano.

Once Caldas y América de Cali jugarán uno de los duelos con mayor interés, debido a que se enfrentan el poder ofensivo de los dirigidos por David González, ante el proceso de Hernán Darío Herrera, que tiene al conjunto de Manizales en camino a volver a los torneos internacionales en 2027.

De otro lado, cabe recordar que la Dimayor hizo una serie de modificaciones a la programación de las siguientes jornadas del campeonato colombiano, una de las razones fue por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali y con horarios confirmados.

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Hora y dónde ver Once Caldas vs. América de Cali

América de Cali visita a Once Caldas este miércoles desde las 20:30 en el estadio Palogrande de Manizales, en un partido de la tercera jornada del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II. El encuentro se verá por la señal paga de Win + Fútbol y en la plataforma Win Play.

El equipo caleño llega con dos victorias: 2-0 ante Internacional de Bogotá en El Campín y 7-0 frente a Chicó en el Pascual Guerrero. Once Caldas, por su parte, venció 5-1 a Cúcuta Deportivo en su debut como local e igualó 2-2 con Independiente Santa Fe como visitante.

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Once Caldas es uno de los clubes con mayor regularidad en la temporada 2026 de la Liga BetPlay - crédito Once Caldas

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera avanzan a toda marcha en la temporada, pues en el primer semestre alcanzaron los cuartos de final, en los que cayeron en penales frente a Junior, y hace poco eliminaron a Envigado en la primera fase de la Copa Colombia.

El técnico de América de Cali, David González, atribuyó el buen inicio a la confianza y al entendimiento dentro del plantel tras la goleada ante Boyacá Chicó: “Nos hemos aprendido a conocer, nos hemos aprendido a saber qué nos gusta dentro del terreno de juego, a dónde prefiero los pases, a dónde puedo armar sociedades y eso se está notando en los partidos”.

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15 Goles en 26 partidos para Yeison Guzmán con la camiseta de América - crédito América de Cali

González también señaló que el trabajo táctico les dio más recursos: “Creo que en eso hemos avanzado mucho como equipo, nos hemos convertido en más equipo y eso al final en la cancha se nota ... A esos jugadores talentosos hay que muchas veces dejarlos fluir, pero además de eso, ellos empiezan a entender que cuando uno deja un espacio, el otro lo debe ocupar y que hay espacios que siempre deben estar ocupados”.

Cambios en la programación

La Dimayor confirmó una serie de cambios en la programación de la Liga BetPlay II-2026, con ajustes en partidos de las fechas 1, 3, 4 y 9, además de un encuentro de la Copa BetPlay en la primera ronda.

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La entidad atribuyó las reprogramaciones a “situaciones de fuerza mayor” ajenas a su planificación. Según explicó, hubo tres motivos puntuales: demoras en obras del estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, eventos y conciertos en Tunja que afectan la disponibilidad del estadio La Independencia, y medidas logísticas y de seguridad por la posesión presidencial en Cali.

Uno de los principales ajustes es el partido pendiente de la fecha uno entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, que se jugará el miércoles 9 de septiembre a las 8:00 p. m. en el estadio La Independencia.

Este fue el anuncio de la Dimayor sobre el recibido de varias ofertas por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano - crédito Dimayor

Para la fecha tres, Inter de Bogotá vs. Jaguares quedó para el miércoles 5 de agosto a las 6:15 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo. Deportivo Cali vs. Águilas Doradas se disputará el domingo 27 de septiembre a las 8:10 p. m. en el estadio Deportivo Cali, mientras que Boyacá Chicó vs. Alianza FC pasó al martes 15 de septiembre en La Independencia y Pereira vs. Santa Fe al martes 29 de septiembre en el Hernán Ramírez Villegas, ambos con horario por confirmar.

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En la fecha cuatro, Pasto recibirá a Deportivo Cali el sábado 8 de agosto a las 8:30 p. m. en el estadio Departamental Libertad. Para el domingo 9 de agosto quedaron Alianza FC vs. Bucaramanga a las 4:05 p. m. y América de Cali vs. Atlético Nacional a las 8:15 p. m.; el lunes 10 de agosto se jugará Águilas Doradas vs. Llaneros a las 4:00 p. m.

La fecha nueve también fue modificada: América de Cali vs. Alianza FC se jugará el jueves 3 de septiembre a las 6:00 p. m. en el Pascual Guerrero, y Boyacá Chicó vs. Once Caldas quedó para el sábado 5 de septiembre a las 6:00 p. m. en Tunja.

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Con respecto a la Copa BetPlay, el partido de fase 1B entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena fue reprogramado para el miércoles 5 de agosto a las 7:00 p. m. en el estadio El Campín.