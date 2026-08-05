El mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II se cerrará en esta fecha: quedan pocos días

Son pocos los días para que la Dimayor cierre el mercado de fichajes en la Liga BetPlay 2026-II - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El mercado de fichajes del fútbol colombiano, en el segundo semestre de 2026, estuvo movido por las contrataciones de varios equipos, pues algunos eran figuras en el exterior o en el campeonato local, así como las bajas de deportistas que decidieron dar el paso al ámbito internacional.

Se acerca la fecha del cierre del periodo de transferencias en la Liga BetPlay 2026-II, el cual se dará en los próximos días y son varias las escuadras que aceleran las últimas contrataciones para completar sus nóminas, pues se tiene un máximo de 25 hombres inscritos.

Pese a eso, se abrirá otra ventana para los clubes que no alcanzaron a fichar jugadores en el actual mercado de fichajes, será en unas cuantas semanas, pero con un obstáculo que dificulta que se encuentren deportistas en buenas condiciones físicas y con continuidad para jugar en el fútbol colombiano.

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¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes?

Julio fue el mes en el que más movimientos se dieron en el periodo de transferencias en el fútbol colombiano, pues todos los equipos arrancaron pretemporada y aquellos que cambiaron de técnico comenzaron el análisis para saber lo que necesitaban en sus plantillas.

El mercado de fichajes de la Liga BetPlay se cerrará el lunes 10 de agosto, apenas finalice la cuarta fecha del campeonato local, por lo que será una jornada de muchas emociones y suspenso no solo en el campo de juego, sino en las oficinas y teléfonos de los 20 clubes.

Este es el trofeo de la Liga BetPlay, que será peleado por Junior y Tolima entre el 12 y 16 de diciembre - crédito Junior FC

Ese es el día indicado por la Dimayor, la cual puede ampliarlo si lo ve necesario, pero por el momento no se tiene información de que la fecha sea modificada, así que queda menos de una semana para ver contrataciones en los conjuntos de la primera división para completar las plantillas.

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Después de esa fecha, los equipos de la Liga BetPlay no pueden inscribir más jugadores, ya que deben completar sus 25 cupos profesionales, más cinco para juveniles menores de 20 años, y afrontar de esa manera todo el segundo semestre de 2026 hasta diciembre, cuando se reabre el mercado.

Millonarios no empezó bien el segundo semestre y genera dudas sobre los objetivos de salir campeón en Liga y Copa Colombia - crédito Colprensa

Cabe recordar que la cantidad máxima de jugadores fue un tema de mucho debate en el fútbol colombiano porque, según algunos directivos, limitó los proyectos de casi todas las escuadras y afectó seriamente a quienes participaron en torneos internacionales, por la falta de suplentes para afrontar más de una competencia.

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Un nuevo mercado se avecina

Un punto a tener en cuenta es que los equipos de la Liga BetPlay no tienen permitido contratar jugadores de otras escuadras del campeonato, en caso de que fueran inscritos y convocados a alguno de los primeros partidos, porque la Dimayor no permite que un deportista participe en dos escuadras en el mismo campeonato.

Debido a eso, si algún club no pudo fichar más jugadores en este mercado de fichajes, se abrirá otra ventana en septiembre de 2026, la cual durará una semana y solo será apta para aquellas escuadras a las que les queden cupos por llenar, pero bajo una fuerte restricción.

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Los equipos grandes del Fútbol Profesional Colombiano han reforzado posiciones puntuales en busca de la estrella de navidad a final de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo se pueden contratar a deportistas que se encuentren sin equipo, los llamados “agentes libres”, y es un mercado conocido porque casi todos esos deportistas no vienen en las mejores condiciones por problemas físicos, falta de ritmo, bajo nivel o antecedentes disciplinarios.

Finalmente, son muy pocas las escuadras que se arriesgan en este mercado de futbolistas libres, además de que requiere un análisis extenso para saber el deportista que puede estar bien para el fútbol colombiano y afrontar el cierre de temporada de la mejor manera, pues en esas fechas ya se está a mitad de Liga BetPlay y rondas finales de Copa Colombia.

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