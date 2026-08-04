EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente Medellín, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo ‘online’ en Ibagué

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Deportes Tolima e Independiente Medellín, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la fecha tres de la Liga BetPlay 2026-II.
El compromiso lo puede ver en televisión a través del canal deportivo Win+ Fútbol, así como por su plataforma digital llamada Win Play, para seguirlo desde cualquier dispositivo.
La Liga BetPlay continúa consolidándose como uno de los campeonatos más exigentes físicamente del continente. Así lo confirmó el más reciente estudio del Observatorio de Fútbol CIES, que incluyó a la primera división del fútbol colombiano dentro del grupo de las diez ligas americanas con mayor intensidad de juego.
Posiciones
- América: 6 puntos (+9)
- Águilas Doradas: 6 puntos (+2)
- Tolima: 6 puntos (+2)
- Medellín: 6 puntos (+2)
- Bucaramanga: 5 puntos (+1)
- Once Caldas: 4 puntos (+4)
- Llaneros: 4 puntos (+1)
- Atlético Nacional: 3 puntos (+3)
- Deportivo Cali: 3 puntos (+1)
- Millonarios: 3 puntos (0)
- Fortaleza: 2 puntos (0)
- Santa Fe: 1 punto (-1)
- Alianza : 1 punto (-1)
- Deportivo Pereira: 1 punto (-1)
- Cúcuta: 1 punto (-4)
- Pasto: 0 puntos (-2)
- Junior: 0 puntos (-2)
- Internacional de Bogotá: 0 puntos (-2)
- Jaguares: 0 puntos (-5)
- Boyacá Chicó: 0 puntos (-7)
Así se juega la tercera fecha
Lunes, 3 de agosto
- Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo
Martes, 4 de agosto
- Llaneros vs. Fortaleza: 4:10 p.m.
- Deportes Tolima vs. Independiente Medellín: 6:15 p.m.
- Millonarios vs. Deportivo Pasto: 8:20 p.m.
Miércoles, 5 de agosto
- Internacional de Bogotá vs. Jaguares: 6:15 p.m.
- Once Caldas vs. América de Cali: 8:30 p.m.
Martes, 15 de septiembre
- Boyacá Chicó vs. Alianza: hora por definir.
Domingo, 27 de septiembre
- Deportivo Cali vs. Águilas Doradas: 8:10 p.m.
Martes, 29 de septiembre
- Deportivo Pereira vs. Santa Fe: hora por definir.
Miércoles, 30 de septiembre
- Atlético Nacional vs. Junior: 8:00 p.m.
Por su parte, el Independiente Medellín ha mejorado su nivel en el segundo semestre, con respecto a la mala imagen del campeonato anterior, ya consiguió dos triunfos y también se sacudió por la eliminación en la Copa Sudamericana, un golpe duro al proyecto del técnico Luis Amaranto Perea.
Deportes Tolima lleva dos victorias seguidas en la Liga BetPlay, la reciente ante Alianza por 2-1 y la primera frente al bicampeón Junior, así que el club tiene la capacidad para hacerle frente a las escuadras grandes y desea los tres puntos para quedarse con el liderato.
El fútbol colombiano llegó a la tercera jornada en un abrir y cerrar de ojos, apenas una semana y media después de dar inicio en el segundo semestre, y se verá un partido interesante entre dos equipos que arrancaron de la mejor manera y pelean por la punta de la tabla.