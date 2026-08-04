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EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente Medellín, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo ‘online’ en Ibagué

Dos de los clubes con puntaje perfecto en el inicio del campeonato colombiano, se enfrentan por el liderato en el estadio Manuel Murillo Toro y con dos plantillas muy competitivas

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Tolima vs. Medellín
Deportes Tolima e Independiente Medellín tienen duelo por el liderato de la Liga BetPlay en Ibagué - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Deportes Tolima e Independiente Medellín, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la fecha tres de la Liga BetPlay 2026-II.

El compromiso lo puede ver en televisión a través del canal deportivo Win+ Fútbol, así como por su plataforma digital llamada Win Play, para seguirlo desde cualquier dispositivo.

20:52 hsHoy

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) ha calificado el FPC como la pasión que une a los hinchas - crédito @Dimayor/Instagram

La Liga BetPlay continúa consolidándose como uno de los campeonatos más exigentes físicamente del continente. Así lo confirmó el más reciente estudio del Observatorio de Fútbol CIES, que incluyó a la primera división del fútbol colombiano dentro del grupo de las diez ligas americanas con mayor intensidad de juego.

Leer la nota completa
20:27 hsHoy

Posiciones

  1. América: 6 puntos (+9)
  2. Águilas Doradas: 6 puntos (+2)
  3. Tolima: 6 puntos (+2)
  4. Medellín: 6 puntos (+2)
  5. Bucaramanga: 5 puntos (+1)
  6. Once Caldas: 4 puntos (+4)
  7. Llaneros: 4 puntos (+1)
  8. Atlético Nacional: 3 puntos (+3)
  9. Deportivo Cali: 3 puntos (+1)
  10. Millonarios: 3 puntos (0)
  11. Fortaleza: 2 puntos (0)
  12. Santa Fe: 1 punto (-1)
  13. Alianza : 1 punto (-1)
  14. Deportivo Pereira: 1 punto (-1)
  15. Cúcuta: 1 punto (-4)
  16. Pasto: 0 puntos (-2)
  17. Junior: 0 puntos (-2)
  18. Internacional de Bogotá: 0 puntos (-2)
  19. Jaguares: 0 puntos (-5)
  20. Boyacá Chicó: 0 puntos (-7)
19:56 hsHoy

Así se juega la tercera fecha

Lunes, 3 de agosto

  • Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo

Martes, 4 de agosto

  • Llaneros vs. Fortaleza: 4:10 p.m.
  • Deportes Tolima vs. Independiente Medellín: 6:15 p.m.
  • Millonarios vs. Deportivo Pasto: 8:20 p.m.

Miércoles, 5 de agosto

  • Internacional de Bogotá vs. Jaguares: 6:15 p.m.
  • Once Caldas vs. América de Cali: 8:30 p.m.

Martes, 15 de septiembre

  • Boyacá Chicó vs. Alianza: hora por definir.

Domingo, 27 de septiembre

  • Deportivo Cali vs. Águilas Doradas: 8:10 p.m.

Martes, 29 de septiembre

  • Deportivo Pereira vs. Santa Fe: hora por definir.

Miércoles, 30 de septiembre

  • Atlético Nacional vs. Junior: 8:00 p.m.
19:54 hsHoy

Por su parte, el Independiente Medellín ha mejorado su nivel en el segundo semestre, con respecto a la mala imagen del campeonato anterior, ya consiguió dos triunfos y también se sacudió por la eliminación en la Copa Sudamericana, un golpe duro al proyecto del técnico Luis Amaranto Perea.

19:52 hsHoy

Deportes Tolima lleva dos victorias seguidas en la Liga BetPlay, la reciente ante Alianza por 2-1 y la primera frente al bicampeón Junior, así que el club tiene la capacidad para hacerle frente a las escuadras grandes y desea los tres puntos para quedarse con el liderato.

19:50 hsHoy

El fútbol colombiano llegó a la tercera jornada en un abrir y cerrar de ojos, apenas una semana y media después de dar inicio en el segundo semestre, y se verá un partido interesante entre dos equipos que arrancaron de la mejor manera y pelean por la punta de la tabla.

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