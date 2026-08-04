EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente Medellín, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo ‘online’ en Ibagué

Deportes Tolima e Independiente Medellín tienen duelo por el liderato de la Liga BetPlay en Ibagué - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Deportes Tolima e Independiente Medellín, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la fecha tres de la Liga BetPlay 2026-II.

El compromiso lo puede ver en televisión a través del canal deportivo Win+ Fútbol, así como por su plataforma digital llamada Win Play, para seguirlo desde cualquier dispositivo.