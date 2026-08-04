Carlos Rivera vuelve a Colombia con el ‘¡Vida México! Tour’: fecha, lugar y precios de boletería

Carlos Rivera anunció su regreso a Colombia el 2 de octubre con el '¡Vida México! Tour' en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Europa Press

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Carlos Rivera regresa a Colombia el 2 de octubre de 2026 con el ¡Vida México! Tour, la gira internacional con la que el artista mexicano lleva a distintos escenarios su más reciente producción discográfica, y lo hace en un momento de reconocimiento. El concierto tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá y estará producido por Breakfast Live.

Vida México reúne 15 canciones y un bonus track con colaboraciones de figuras como Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Pepe Aguilar, Marisela y Natalia Lafourcade, y coloca al mariachi como eje de una propuesta contemporánea que celebra la identidad cultural mexicana sin abandonar los géneros tradicionales. La canción Sin Despedida, grabada junto al “Potrillo”, figura entre las nominadas a los Premios Juventud 2026 en la categoría Mejor Canción Pop Balada.

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Vida México reúne 15 canciones y un bonus track con colaboraciones de Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Pepe Aguilar, Marisela y Natalia Lafourcade - crédito @carlosrivera/Instagram

La fecha elegida para el regreso a Colombia tampoco es casual: el 2 de octubre coincide con el inicio de la temporada del Día de Muertos, festividad que inspira el universo conceptual del álbum. Para Rivera, esta celebración no gira en torno a la muerte, sino a la vida, la memoria y el amor por quienes permanecen presentes a través del recuerdo. Esa visión es el eje del proyecto y uno de los mensajes centrales de la gira.

Colombia ocupa un lugar particular en la carrera internacional del intérprete. Carlos Rivera se ha presentado oficialmente en Colombia en una ocasión principal en solitario: el 9 de noviembre de 2023 en el Movistar Arena de Bogotá, con su gira A todas partes. Ese concierto consolidó el vínculo con un público que, a lo largo de los años, ha acompañado de forma constante su trayectoria y ha convertido a Colombia en uno de los mercados más relevantes de Rivera fuera de su país natal.

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Carlos Rivera ya se presentó en solitario en el Movistar Arena de Bogotá en 2023 - crédito @carlosrivera/Instagram

El espectáculo reunirá canciones del nuevo álbum junto a los grandes éxitos de su carrera. Entre los temas del repertorio figuran Recuérdame, Me Muero, Te Esperaba, Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro y Sería Más Fácil, en un recorrido por más de dos décadas de trabajo artístico.

La preventa exclusiva para clientes Movistar estará disponible desde el 4 de agosto de 2026 a las 10:00 a. m. hasta el 6 de agosto a las 9:59 a. m., o hasta agotar existencias. La venta general arranca el 6 de agosto de 2026 a las 10:00 a. m. a través de TuBoleta.

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La fecha del concierto de Carlos Rivera en Colombia coincide con el inicio de la temporada del Día de Muertos, que inspira el concepto de 'Vida México' - crédito cortesía Breakfast Live

Las boletas, cuyos precios no incluyen cargos por servicio, están disponibles en distintas localidades: en la Etapa Lanzamiento, los valores van desde $150.000 hasta $310.000 en el primer piso, y $170.000 en el segundo piso. En Precio Full, las localidades oscilan entre $180.000 y $480.000 en el primer piso —con Tribuna Fan Sur como la opción más alta—, y $200.000 en el segundo piso.

Rivera y su esposa anunciaron que esperan su segundo hijo

Carlos Rivera and Cynthia Deyanira Rodriguez anunciaron en sus redes sociales que esperan a su segunda hija - crédito Ronda Churchill/REUTERS

El anuncio del concierto en Bogotá llega en un momento de celebración también en la vida personal del artista. Hace unas semanas, Rivera y su esposa, Cynthia Rodríguez, confirmaron a través de redes sociales que esperan a su segunda hija, a quien llamarán María.

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La pareja, que ya es madre y padre de León, compartió un mensaje en el que incluyeron al niño como parte de la bienvenida a la bebé en camino.

“Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… María, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León”, escribió Rivera en sus redes sociales.

La publicación generó miles de reacciones y mensajes de felicitación. Desde el nacimiento de León, ambos artistas han compartido algunos momentos de su faceta como padres, aunque han optado por mantener la vida de su hijo lejos de la exposición pública.

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