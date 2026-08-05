‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 4 de agosto de 2026: el nivel de exigencia aumenta en cada presentación

El 4 de agosto de 2026 se emite el capítulo número 11 de la temporada 11 de Yo me llamo y promete ser una noche llena de emociones: los jurados evalúan más allá del aspecto de los participantes y se centran en su voz para dejarlos avanzar a la siguiente fase.
Después de conseguir tres estrellas verdes o más, los imitadores avanzan a la etapa de “la escuela”, en la que se encuentran con profesores que les enseñan técnicas para cantar aún más parecido al artista que imitan y así convencer a los jurados en las siguientes presentaciones.
Allí también se realiza un ajuste en el aspecto físico de cada participante, por lo que muchos de ellos tienen que realizar ejercicio y hasta maquillarse o cortarse el cabello para ser considerados como el doble exacto de su artista favorito.
Payo de Grupo Frontera se presentó con un look muy interesante, además de una voz que sorprendió, por lo que los jurados lo dejaron avanzar en la competencia.
Lucha Villa no tenía ningún aspecto de la voz de la artista original, por lo que el sombrero no fue suficiente para seguir en el concurso.
Nacho se llevó cuatro estrellas rojas, pese a que lo dejaron cantar a capela. Sin embargo, los jurados le pidieron prepararse y volver en otra oportunidad.
Gloria Trevi salió con una caracterización que emocionó a los jurados, pero el personaje se desdibujó a lo largo de la presentación. Así que consideraron que no debía avanzar.
Blessd logró el voto de confianza de Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán, que lo consideraron como el mejor imitador del reguetonero que han visto. Por su parte, Aurelio Cheveroni no votó a su favor.
Yeison Jiménez no conquistó a los jurados, aunque todos consideraron que tenía muy buena voz, por lo que le pidieron crear su propia carrera.
Marisela fue una de las participantes que se llevó el NO más rápido de la historia, debido a que no afinó ni una sola nota.
Miguel Bosé salió a la tarima con excelentes pasos de baile que dejaron con la boca abierta a los jurados, por lo que el mismo César Escola le dio su voto de confianza. Al igual que Amparo Grisales, que lo dejó avanzar después de dudarlo un poco y Elder Dayán también aprobó su avance.
La reina del flow llegó a la competencia con mucha actitud, aunque eso no fue suficiente para que la dejaran avanzar a la siguiente ronda.