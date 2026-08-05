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‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 4 de agosto de 2026: el nivel de exigencia aumenta en cada presentación

Los seguidores de la competencia se sorprenden noche a noche con cada emisión en la que los imitadores muestran su talento, por lo que el programa se convierte en tendencia en redes sociales durante la franja ‘prime’

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Noche de sorpresas para los jurados de la competencia - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Noche de sorpresas para los jurados de la competencia - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El 4 de agosto de 2026 se emite el capítulo número 11 de la temporada 11 de Yo me llamo y promete ser una noche llena de emociones: los jurados evalúan más allá del aspecto de los participantes y se centran en su voz para dejarlos avanzar a la siguiente fase.

Después de conseguir tres estrellas verdes o más, los imitadores avanzan a la etapa de “la escuela”, en la que se encuentran con profesores que les enseñan técnicas para cantar aún más parecido al artista que imitan y así convencer a los jurados en las siguientes presentaciones.

Allí también se realiza un ajuste en el aspecto físico de cada participante, por lo que muchos de ellos tienen que realizar ejercicio y hasta maquillarse o cortarse el cabello para ser considerados como el doble exacto de su artista favorito.

01:39 hsHoy

Payo de Grupo Frontera se presentó con un look muy interesante, además de una voz que sorprendió, por lo que los jurados lo dejaron avanzar en la competencia.

Varios aspectos jugaron a su favor - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Varios aspectos jugaron a su favor - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:36 hsHoy

Lucha Villa no tenía ningún aspecto de la voz de la artista original, por lo que el sombrero no fue suficiente para seguir en el concurso.

La imitadora no convenció - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La imitadora no convenció - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:33 hsHoy

Nacho se llevó cuatro estrellas rojas, pese a que lo dejaron cantar a capela. Sin embargo, los jurados le pidieron prepararse y volver en otra oportunidad.

El personaje desdibujó la voz - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El personaje tuvo una segunda oportunidad para convencer a los jurados- crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:27 hsHoy

Gloria Trevi salió con una caracterización que emocionó a los jurados, pero el personaje se desdibujó a lo largo de la presentación. Así que consideraron que no debía avanzar.

El outfit estaba idéntico al de la original - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El outfit estaba idéntico al de la original - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:13 hsHoy

Blessd logró el voto de confianza de Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán, que lo consideraron como el mejor imitador del reguetonero que han visto. Por su parte, Aurelio Cheveroni no votó a su favor.

El participante cantó 'Dos problemas' - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El participante cantó 'Dos problemas' - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:11 hsHoy

Yeison Jiménez no conquistó a los jurados, aunque todos consideraron que tenía muy buena voz, por lo que le pidieron crear su propia carrera.

El participante no se parecía al original - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El participante no se parecía al original - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:09 hsHoy

Marisela fue una de las participantes que se llevó el NO más rápido de la historia, debido a que no afinó ni una sola nota.

La participante no convenció - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La participante no convenció - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:03 hsHoy

Miguel Bosé salió a la tarima con excelentes pasos de baile que dejaron con la boca abierta a los jurados, por lo que el mismo César Escola le dio su voto de confianza. Al igual que Amparo Grisales, que lo dejó avanzar después de dudarlo un poco y Elder Dayán también aprobó su avance.

El look causó impresión - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El look causó impresión - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:03 hsHoy

La reina del flow llegó a la competencia con mucha actitud, aunque eso no fue suficiente para que la dejaran avanzar a la siguiente ronda.

La participante intentó dejarlo todo en el escenario - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La participante intentó dejarlo todo en el escenario - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

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