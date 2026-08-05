‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 4 de agosto de 2026: el nivel de exigencia aumenta en cada presentación

Noche de sorpresas para los jurados de la competencia - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El 4 de agosto de 2026 se emite el capítulo número 11 de la temporada 11 de Yo me llamo y promete ser una noche llena de emociones: los jurados evalúan más allá del aspecto de los participantes y se centran en su voz para dejarlos avanzar a la siguiente fase.

Después de conseguir tres estrellas verdes o más, los imitadores avanzan a la etapa de “la escuela”, en la que se encuentran con profesores que les enseñan técnicas para cantar aún más parecido al artista que imitan y así convencer a los jurados en las siguientes presentaciones.

Allí también se realiza un ajuste en el aspecto físico de cada participante, por lo que muchos de ellos tienen que realizar ejercicio y hasta maquillarse o cortarse el cabello para ser considerados como el doble exacto de su artista favorito.