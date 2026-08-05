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Designación de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA dividió al país político: “Un defensor de la democracia”

El exprocurador General de la Nación es recordado por haber sancionado al actual presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá

Alejandro Ordóñez
Alejandro Ordóñez, próximo embajador de Colombia ante la OEA, fue concejal, procurador y magistrado - crédito Colprensa
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El abogado y exprocurador General de la Nación Alejandro Ordóñez fue designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El exfuncionario tiene una amplia trayectoria en el sector público. Fue concejal de Bucaramanga entre 1986 y 1989, magistrado y presidente del Tribunal Administrativo de Santander entre 1996 y 2000, magistrado del Consejo de Estado entre 2000 y 2008 y presidente del máximo juez de la administración pública entre 2004 y 2005.

Ordóñez ejerció como procurador General de la Nación entre 2009 y 2016, cuando el actual presidente Gustavo Petro fungió como alcalde de Bogotá (2012-2015). El próximo embajador fue el responsable de que Petro permaneciera un tiempo fuera del cargo: lo sancionó.

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En su momento, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría a Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
En su momento, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría a Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

“El exmandatario fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años, debido a que la Procuraduría lo encontró responsable de cometer tres supuestas faltas catalogadas como gravísimas después de ordenar el cambio en el modelo de recolección de basuras del Distrito Capital en el 2013″, precisó el Consejo de Estado en su momento.

Sin embargo, posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción impuesta al hoy jefe de Estado, al considerar que no se configuraron faltas disciplinarias.

Políticos criticaron la designación de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA

Por este hecho y otros, la decisión generó una división de opiniones en el país político colombiano. Por un lado, congresistas del Pacto Histórico y otras colectividades cuestionaron la decisión que tomó Ordóñez en su momento como procurador y las posturas que tiene con respecto a temas de importancia para el país.

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Una de las personas que se pronunció sobre el tema es el representante Erik Velasco, del Pacto Histórico. En su cuenta de X, aseguró que el exfuncionario violó los derechos políticos del hoy presidente de la República.

Nombrar a Alejendro Ordoñez como embajador de Colombia ante la OEA es premiar un tramposo y un fundamentalista antiderechos que violó los derechos políticos del Presidente @petrogustavo para destituirlo cuando fue Alcalde de Bogotá”, precisó.

El representante Erick Velasco, del Pacto Histórico, rechazó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @eravelasco/X
El representante Erick Velasco, del Pacto Histórico, rechazó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @eravelasco/X

Además, critició el hecho de que se oponga al reconocimiento de parejas homosexuales y la posibilidad de que contraigan matrimonia, así como al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. “Además, hizo campaña contra los acuerdos de paz inventándose que tenían “ideología de género””, señaló.

El senador Alex Flórez se unió a los cuestionamientos que surgieron por el nombramiento de Ordóñez. Afirmó que su desginación evidenciaría la presunta naturaliza “inquisitiva” del Gobierno entrante y advirtió sobre la posibilidad de que se establezcan barreras para los derechos de la ciudadanía durante la administración entrante.

“El nombramiento de Alejandro Ordóñez trasciende la política exterior. Es un mensaje para todos los colombianos. La esencia del gobierno de Abelardo de la Espriella será inquisitiva, perseguirá al que piensa diferente y restringirá las libertades de la gente. Será un gobierno antiderechos, en el que utilizarán el fanatismo para cometer todo tipo de atropellos”, indicó.

El senador Alex Flórez Hernández rechazó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @AlexFlorezH/X
El senador Alex Flórez Hernández rechazó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @AlexFlorezH/X

La senadora Jennifer Pedraza también criticó la llegada el exprocurador al Gobierno, Aseguró que su nombramiento es peligroso e inaceptable debido a las decisiones que tomó en el pasado en materia diplomática.

“Ya nos mostró cómo usa la diplomacia: llevó a Colombia al Consenso de Ginebra, impulsó una agenda antiderechos y confrontó al Sistema Interamericano. Que vuelva a ser embajador no es un simple nombramiento: es una amenaza contra la vida y los derechos de las mujeres”, aseveró.

La congresista Jennifer Pedraza rechazó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @JenniferPedraz/X
La congresista Jennifer Pedraza rechazó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @JenniferPedraz/X

Nombramiento de Ordóñez fue celebrado en redes sociales

Contrario a lo expuesto por los políticos de izquierda y de centro, hubo quienes respaldaron y festejaron públicamente la designación de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA. El exrepresentante a la Cámara Jaime Felipe Lozada aseguró que el exfuncionario actúa conforme a sus valores y que sabrá representar los intereses de Colombia desde su labor diplomática.

El exrepresentante Jaime Felipe Lozada rechazó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @jaimeflozada/X
El exrepresentante Jaime Felipe Lozada rechazó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @jaimeflozada/X

Gran designación. El doctor Ordóñez es un hombre de principios, de valores y de una trayectoria pública íntegra, probada y ampliamente reconocida. Estoy seguro de que ejercerá una extraordinaria labor como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), representando con firmeza los intereses del país y la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de derecho”, expresó.

Por otro lado, El expresidente del Congreso Juan Diego Gómez Jiménez afirmó que el exprocurador defiende la democracia y a las instituciones del Estado. Además, aseguró que también respalda a la familia.

El expresidente del Congreso Juan Diego Gómez Jiménez rechazó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @Juandiegogj/X
El expresidente del Congreso Juan Diego Gómez Jiménez rechazó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @Juandiegogj/X

“Me alegra profundamente el nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez, como nuevo embajador de Colombia ante la OEA. El Dr. Ordóñez ha sido siempre un defensor de la democracia, la familia y la institucionalidad. Mis mejores deseos para él en este nuevo reto. @A_ordonezM”, indicó.

De igual manera, Laureano Tirado, que trabajó de la mano con Ordóñez en 2016, cuando se impulsó el Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc-EP, respaldó el nombramiento del exfuncionario y aseguró que su llegada al Gobierno de De la Espriella representaría la reivindicación de la derecha.

El consultor Laureano Tirado rechazó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @LaureanoTirado/X
El consultor Laureano Tirado rechazó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @LaureanoTirado/X

“Hace 10 años, como coordinador del NO en Santander, caminé junto al doctor @A_OrdonezM, en medio de la batalla contra la impunidad de La Habana. No saben la alegría que me genera su nombramiento como embajador en la @OEA_oficial. El maestro Ordóñez, alertó con tiempo todo lo que venía, todos le dieron la espalda, pocos nos quedamos con él. Regresa para reivindicar la derecha”, señaló.

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