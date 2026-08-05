La Dimayor acaba de darle un duro golpe al América de Cali: tomó primera decisión por caso de Yhorman Hurtado

Yhorman Hurtado es blanco de una polémica en el América de Cali por señalamientos de posible inscripción irregular - crédito América de Cali

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América de Cali afronta el primer problema en el segundo semestre de 2026 por cuenta de Yhorman Hurtado, uno de sus refuerzos proveniente del Always Ready de Bolivia, debido a las demandas en contra del club por la posible inscripción irregular del futbolista en la Liga BetPlay y Copa Colombia.

Ante eso, la Dimayor anunció la primera decisión que afectó a los Diablos Rojos, pues el caso entró en estudio por parte del comité disciplinario y, por el momento, parece que las cosas no se ven bien para los dirigidos por David González, pues el resultado sería un golpe enorme para el arranque del campeonato.

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Por lo pronto, el cuadro Escarlata se alista para la tercera jornada de la Liga BetPlay ante Once Caldas, en Manizales, donde un triunfo lo colocará como líder del torneo con nueve puntos, las mismas unidades del Medellín, pero le quitaría el puesto por la diferencia de gol.

“Conductas de suma relevancia”

El exjugador del Tolima es acusado por Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó, rivales contra los que fue inscrito por los vallecaucanos, porque en la misma temporada firmó con tres escuadras que fueron los pijaos hasta enero de 2026, luego pasó por Always Ready en el primer semestre y ahora con los rojos.

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Debido a eso, la Dimayor informó que suspendió a Yhorman Hurtado por siete días, en los que América de Cali no podrá convocarlo, con el objetivo de estudiar el caso expuesto por los capitalinos y los boyacenses, pues piden los tres puntos sobre los escarlatas por inscripción irregular.

“En el caso presente se tiene que los hechos puestos en conocimiento por las denuncias de partido, implican conductas de suma relevancia en el marco de lo previsto en el CDU de la FCF, en la medida que tienen que ver con el desarrollo de la competición Liga BetPlay Dimayor II 2026, es crucial por qué evita un daño irreparable a la competición y a los derechos deportivos del jugador y del Club”, informó el comité disciplinario en su resolución 071 de 2026.

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La Dimayor añadió que “en igual sentido, no es viable que mientras este Comité investiga y obtiene todos los elementos de prueba posibles para decidir de fondo sobre las denuncias presentadas, al jugador en comento se le permita su participación en las competencias del Fútbol Profesional Colombiano, pues como se indicó con la imposición de la medida, el Comité protege la sustancia de la competición y garantizar que la efectividad de una futura resolución no afecte el normal desarrollo de las competencias que giran en torno al FPC”.

“Como consecuencia de lo expuesto, este Comité impondrá la medida provisional, consistente en una suspensión de siete (7) días calendario, en contra de Yhormar David Hurtado Torres, jugador del registro del Club América de Cali S.A.”, señaló la entidad.

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“No van a ser tan bobos los directivos del América”

Después de la goleada 7-0 al Boyacá Chicó en Cali, Yhorman Hurtado salió a hablar sobre las demandas contra el América por la posible inscripción irregular, a lo que el jugador dejó claro que “no pasa nada. Ya se habló con la Dimayor y ellos tienen que solucionar eso. El equipo ya solucionó eso, han hablado también acá los del club”.

“Con todo respeto, me disculpan la palabra, pero no van a ser tan bobos los directivos de América de contratar a un jugador donde saben que te va a afectar después, o que después no pueda jugar. Entonces, estén tranquilos, que eso no va a pasar nada”, dijo el futbolista, citado por El País.

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Hurtado explicó que su traspaso desde Always Ready se realizó sin ningún problema: “Cuando hay transferencia, el jugador puede jugar, eso es lo que no sabe mucha gente y lo explico para que la gente lo sepa. Cuando es transferencia, así hayas jugado en dos equipos, y te transfieren en el tercero, puedes jugar el otro semestre y eso fue lo que pasó conmigo”.