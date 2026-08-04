Shakira recreó famoso meme que conquistó a sus fans: así actualizó la foto de 1997 que la hizo legendaria

La imagen circula a diario a través de las diferentes plataformas digitales - crédito @Shakifan_Mexico / X

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Shakira se volvió tendencia en las redes sociales al recrear su meme viral, pues volvió a posar sentada en un escritorio con la misma sonrisa de la foto que circula desde hace años en redes sociales. La cantante publicó la nueva imagen en la jornada del 4 de agosto de 2026 y la actualización se viralizó rápidamente, generando todo tipo de reacciones en pocos minutos.

La artista barranquillera repitió la pose de una fotografía tomada en 1997 por el fotorreportero Óscar Berrocal en la redacción del diario El Heraldo de Barranquilla. Esa imagen original la mostraba como si trabajara frente a un computador y, con los años, se convirtió en meme.

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La artista retomó la escena asociada a su imagen pública y acompañó la publicación con una frase que emocionó a sus fanáticos, por lo que sus seguidores reaccionaron de inmediato, algunos le expresaron su apoyo y otros centraron sus comentarios en lo joven que se ve a pesar del paso del tiempo.

La cantante reconocida a nivel mundial aprovechó su popularidad para escribir lo siguiente: “Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”.

La famosa descrestó a sus seguidores al recrear la imagen viral - crédito Shakira / Instagram

Entre los comentarios de respuesta a su publicación se encuentran algunos como: “No puedes ser más icónica mí Shaki. Te amamos!”, “Ella siempre rompiendo el internet genial total”, “Renovaste el meme, ya era hora” y “La Shaki de 2026 recreando sus propios memes vintage y todavía saliendo más icónica”.

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Sin embargo, hubo otros internautas que se centraron en el look de la artista con reacciones entre las que se destacan: “Cómo que es meme actualizado? Pensé que era la misma foto”, “El único cambio que veo es el cabello. Shakira está igualita de hermosa” “Ella demostrándonos que para ella el tiempo no pasa, absolutamente hermosa rubia o pelinegra nuestra Shakira”.

El club de fans de cada país se emocionó por la actualización de la imagen - crédito @ShakiraPeru / X

Cómo nació la imagen original del meme

La foto que dio origen al meme surgió cuando Shakira visitó la redacción de El Heraldo de Barranquilla. Tras la entrevista, el equipo decidió retratarla en distintos puntos del periódico y de ahí salió la escena de la cantante como si trabajara frente a un computador.

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El fotógrafo tomó la imagen en una oficina de la sección dominical “Pelaos”, un espacio que trataba temas de jóvenes, barrios y artistas, y la idea era mostrar a la cantante como si enviara un mensaje o escribiera algo para los muchachos, de acuerdo con un relato difundido por el medio El Colombiano.

Shakira no solo triunfa en la música, sino en las redes sociales -crédito TIMOTHY A. CLARY / AFP

Por qué la foto se volvió viral con los años

Unos 20 años después, la fotografía empezó a circular con fuerza en redes sociales. La imagen dio pie a comentarios sobre la moda, la tecnología de la época e incluso la simbología religiosa por la presencia de una imagen del Divino Niño en el escritorio.

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Paola Hincapié, experta en tendencias, explicó en el diario El Colombiano que no hay una respuesta única para entender por qué una foto así se vuelve meme: “Realmente es la expresión, lo que significa, es alguien que lo empezó a usar, pegó y desde el tema emocional y lo que representa se hizo viral, hasta ligado al humor, pero no hay un secreto para que algo se vuelva meme, es muy difícil”.

El propio Óscar Berrocal contó en varias entrevistas que siempre le sorprendió la cantidad de análisis alrededor de esa toma. También dijo que le resultaba curioso que una de sus imágenes más comentadas no fuera, a su juicio, su mejor fotografía que capturó en esa época.

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La nueva publicación de Shakira volvió a captar el interés de esa historia desde sus redes sociales. Así, una vieja escena que recreó sin muchas expectativas volvió al centro de la conversación digital.