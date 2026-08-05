Definen si en Bogotá los pagos con Bre-B tendrán o no retención en el impuesto de industria y comercio: “Está punto de cometer el mismo error”

Bre-B es la infraestructura pública de pagos inmediatos desarrollada por el Banco de la República. Su operación permite transferencias entre entidades financieras y billeteras digitales en pocos segundos con números de celular o llaves - crédito Banco de la República

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Colombia Fintech alertó de una posible inclusión de retención en el impuesto de industria y comercio (ICA) sobre pagos hechos con Bre-B en Bogotá dentro del proyecto de reforma tributaria de la ciudad que presentó el alcalde Carlos Fernando Galán. La asociación pidió revisar la iniciativa por el riesgo de afectar los pagos digitales.

Esta advirtió que la medida está incluida en el artículo 25 del proyecto. Por eso, el presidente de esta, Gabriel Santos, pidió que el lenguaje de ese punto se actualice para que quede claro que no habrá impuestos adicionales sobre Bre-B. Sostuvo que la ciudad corre el riesgo de repetir un debate que ya había surgido a escala nacional.

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“Bogotá está punto de cometer el mismo error que en su momento intentó cometer el Gobierno nacional, ampliando las retenciones o los pagos de impuestos a Bre-B”, anotó.

Santos vinculó esa advertencia con la estrategia de ciudad inteligente y con la expansión de los pagos digitales. “Esta propuesta nos aleja del propósito de esta reforma tributaria de convertir a Bogotá en una ciudad inteligente”, afirmó.

Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, dijo que "esta medida podría desincentivar la adopción de pagos digitales, especialmente entre los pequeños comercios, y alejar a la ciudad de su objetivo de promover la innovación, la formalización y el crecimiento económico" - crédito Colombia Fintech

De igual forma, defendió a Bre-B como una infraestructura de diseño público y expuso varias cifras de adopción. “Bre-B no es un bien privado, es un bien de diseño público que hoy en día cuenta con más de 110 millones de llaves, 35 millones de usuarios, más de 3,5 millones de comercios y le ha robado cerca del 40% de las transacciones al efectivo, transacciones que antes iban de los $10.000 a los $50.000”, precisó.

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También anotó que el sistema ya tiene una penetración amplia en el país. “Cerca del 80% de los colombianos está utilizando este moderno sistema de pagos”, dijo.

Señaló además que Bre-B es usado por más de 35 millones de personas y 3,5 millones de comercios. Para la asociación, esas cifras muestran que la herramienta se usa en operaciones cotidianas de millones de colombianos. También pidió revisar la propuesta para evitar medidas que puedan desincentivar el uso de los pagos digitales.

Santos reclamó precisión sobre el artículo 25. “Llamamos de manera urgente la atención de la Alcaldía Mayor de Bogotá para que modernice, actualice el lenguaje contenido en el artículo 25 de la propuesta de reforma tributaria, para que quede diáfáneamente claro que no se le va a poner impuestos adicionales a Bre-B”.

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“De manera categórica, gravar Bre-B es un error”, sentenció.

Trascendió que el artículo 25 de la reforma tributaria de Bogotá impone reteICA a cualquier "instrumento de pago" - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

Aclaración de Hacienda sobre la reforma tributaria

La respuesta de la Alcaldía de Bogotá llegó por medio de la secretaria Distrital de Hacienda, Ana María Cadena, que negó que la reforma contemple una retención del ICA sobre esos pagos. “En Bogotá no vamos a cobrar ICA por el pago con Bre-Ve ni con ninguna billetera virtual”, respondió por medio de un video en redes sociales.

Cadena también dijo que la propuesta apunta en la dirección contraria para los negocios más pequeños. “De hecho, en nuestro acuerdo por una ciudad inteligente eliminamos la retención de ICA que hoy pagan los pequeños comerciantes cuando reciben pagos con tarjeta débito o crédito”, insistió.

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Reiteró que no habrá retenciones sobre esas transacciones digitales. “No vamos a hacer retenciones a las transacciones por Bre-B ni las billeteras digitales. Es más, queremos eliminar el ReteICA que hoy se les hace a los pequeños comercios cuando reciben pagos con tarjetas débito y crédito”, agregó.

Ana María Cadena, secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá, dijo que "no vamos a hacer retenciones a las transacciones por Bre-B ni a las billeteras digitales". Según ella, se busca "eliminar el ReteICA que hoy se les hace a los pequeños comercios cuando reciben pagos con tarjetas débito y crédito" - crédito @CadenaAnaMa/X

Asimismo, explicó que las observaciones del sector llevaron a revisar la redacción del articulado. “Agradecemos los comentarios que nos permiten mejorar la redacción del artículo para que no quede duda. Ya estamos trabajando con los ponentes en los ajustes a la redacción”, añadió.

Cadena destacó en que la intención de la Administración distrital es reducir la carga tributaria de los pequeños comerciantes que reciben pagos electrónicos. No busca crear nuevos mecanismos de retención.

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La funcionaria añadió que “la noticia es: con nuestra propuesta, los más pequeños comerciantes no volverán a pagar la retención de industria y comercio al recibir pagos con tarjetas y Bre-B y las demás billeteras virtuales seguirán en las condiciones actuales. Es decir, no tendrán ninguna retención del ICA en Bogotá”.