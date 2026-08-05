Hallan calcinado en Santander el vehículo de un empresario desaparecido en Antioquia: aún se desconoce el paradero del hombre

Las autoridades de Santander confirmaron el hallazgo de la camioneta calcinada de Luis Fernando Quiroz Muñoz, empresario de la construcción de Antioquia desaparecido hace más de diez días - crédito X

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Las autoridades de Santander confirmaron el hallazgo de la camioneta completamente calcinada de Luis Fernando Quiroz Muñoz, un reconocido empresario de la construcción de Antioquia que lleva más de diez días desaparecido.

El vehículo apareció en una trocha rural del municipio de Cimitarra, a cientos de kilómetros de su destino inicial y sin rastro alguno del propietario. Según reportes iniciales de El Colombiano, la noticia movilizó a unidades policiales y organismos de investigación de Antioquia y Santander, mientras la familia del empresario mantiene la búsqueda activa.

La desaparición: cronología y ruta seguida

Luis Fernando Quiroz Muñoz, de 56 años, salió de su residencia en el barrio La Castellana de Medellín el viernes 24 de julio. Informó a sus familiares que se dirigía al corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo, para negociar la compra de un lote.

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Tras salir en la mañana de ese día, se perdió toda comunicación con él. De acuerdo con la reconstrucción oficial, la camioneta de Quiroz Muñoz tomó inicialmente la autopista Medellín-Bogotá, transitó por Doradal y continuó su trayecto por la llamada Ruta del Sol.

La camioneta de Luis Fernando Quiroz Muñoz apareció en una trocha rural de Cimitarra, lejos del destino inicial hacia Doradal en Puerto Triunfo - crédito X

El seguimiento mediante el sistema GPS del vehículo permitió a los investigadores rastrear la trayectoria hasta una vereda de Cimitarra, donde el automotor fue localizado completamente consumido por las llamas. El coronel Néstor Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander, detalló que el paso del vehículo quedó registrado en el peaje de Puerto Parra, aunque no existen imágenes que permitan establecer quién conducía en ese momento.

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El medio citado informó que la investigación incluye el análisis de videos de seguridad que podrían mostrar el momento en que presuntos criminales interceptaron al empresario en Doradal.

Hipótesis: ¿señuelo comercial o desaparición forzada?

La línea principal de investigación apunta a que la supuesta negociación de un lote habría sido utilizada como señuelo para raptar a Quiroz Muñoz. Familiares y allegados sostienen que hombres armados lo interceptaron y lo obligaron a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un destino desconocido.

El Colombiano reportó que, hasta el momento, no se han producido llamadas de extorsión ni se ha solicitado rescate a la familia, lo que ha acrecentado la incertidumbre sobre el móvil del caso.

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La Fiscalía, la Policía y la familia mantienen la búsqueda de Luis Fernando Quiroz Muñoz mientras analizan videos de seguridad y rastrean a personas que se habrían reunido con él en Doradal - crédito X

El comandante Arévalo Montenegro indicó: “Estamos en el proceso investigativo alrededor de lo que pudo ocurrir con el vehículo incinerado y la persona que salió desde Medellín. El propietario está reportado como desaparecido”. Según la información oficial recogida por el medio local, el empresario habría sostenido una reunión con al menos dos personas en Doradal, entre ellas una mujer, que también son buscadas por las autoridades.

Impacto en la familia y búsqueda activa

La desaparición de Luis Fernando Quiroz Muñoz generó angustia entre sus familiares, que insisten en que cualquier persona que posea información sobre su paradero se comunique con la Unidad de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía (teléfono 590 3108, extensiones 41665, 41709 y 41825, o celular 318 532 4474).

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Un rasgo particular que podría ayudar en la identificación es una cicatriz quirúrgica en la rodilla derecha, secuela de una fractura anterior. Hasta el momento, ni la Policía Nacional ni la Fiscalía General de la Nación han confirmado si el hallazgo del vehículo corresponde a un acto de violencia premeditado o si existen otros móviles en estudio.

Luis Fernando Quiroz Muñoz salió de Medellín el 24 de julio para negociar la compra de un lote en Doradal y desde entonces se perdió toda comunicación con él - crédito X

El caso de Quiroz Muñoz ha puesto en alerta a las autoridades de Antioquia y Santander, que coordinan esfuerzos para esclarecer los hechos y localizar al empresario. La investigación abarca el recorrido por varios departamentos —incluyendo Cundinamarca y Caldas— y que, por ahora, la principal pista continúa siendo el vehículo incinerado en Cimitarra.

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“No sabemos por qué fue la incineración en Santander”, declaró el coronel Arévalo Montenegro en una comunicación citada por el mismo medio, al tiempo que reiteró el compromiso institucional para esclarecer el caso.