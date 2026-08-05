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Inravisión le salió al paso a los señalamientos sobre supuesta negativa a producir y transmitir la posesión de Abelardo de la Espriella

El sistema de medios públicos, a través de su gerente, se desmarcó de las controversias suscitadas por no tener a cargo la logística para llevar la señal del acto protocolario, que se llevará a cabo en Cali

Inravisión - Abelardo de la Espriella
El sistema de medios públicos Inravisión se refirió a la polémica por no producir la transmisión de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente - crédito Ministerio de las TIC - suministrada a Infobae Colombia
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Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos Inravisión, afirmó el martes 4 de agosto de 2026 que la entidad sí ofreció producir y transmitir la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el viernes 7 de agosto, luego de que el presidente electo anunció en un comunicado que la producción técnica de la transmisión quedará en manos de equipos de RCN Televisión.

Morris, en uno de los espacios matutinos de Señal Colombia, explicó que Inravisión puso a disposición “sus equipos técnicos y periodísticos de televisión y radio” para el cubrimiento del acto. El pronunciamiento llegó después de que el equipo designado por De la Espriella notificó al sistema que no haría el evento, al existir -según se pudo conocer- desconfianza por el apoyo político a Gustavo Petro.

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De esta manera, el gerente agregó que Inravisión mantendrá abierta la posibilidad de emitir la señal que defina el equipo del mandatario entrante. Según Morris, el objetivo es cumplir su misión de “garantizar el acceso de la ciudadanía a los acontecimientos de interés nacional” y asegurar la difusión de un acto de Estado como la transmisión de mando presidencial, de cara a esta nueva administración.

De la misma manera, el periodista, amigo personal del saliente mandatario, sostuvo que el sistema que tiene capacidad técnica y humana para producir este tipo de eventos y recordó que, durante el Gobierno del Cambio, recibió inversiones para fortalecer su infraestructura. En ese balance, el gerente de Inravisión mencionó que actualmente cuenta con tres unidades móviles para cumplir con las exigencias.

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