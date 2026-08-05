Jorge Alfredo Vargas se pronunció tras audiencia de imputación por presunto acoso sexual: “Solo hasta hoy conocí los hechos por los que se me señala”

Caracol Televisión terminó la vinculación laboral de Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de acoso sexual - crédito @jorgeavargas67/Instagram

Guardar

El presentador y periodista Jorge Alfredo Vargas se pronunció a través de un video publicado en sus redes sociales sobre las acusaciones que surgieron en su contra por presunto acoso sexual. Esto, después de que se llevara a cabo una audiencia en imputación de cargos en su contra por ese delito ante el Juzgado 41 de Control de Garantías de Bogotá.

De acuerdo con las declaraciones que dio, solo hasta que se unió a la diligencia pudo conocer en detalle los casos que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, en los cuales se le señalada de haber generado hostigamientos de carácter sexual en contra de algunas compañeras de trabajo mientras hizo parte de Caracol Televisión.

PUBLICIDAD

“Durante 137 días guardé silencio. No fue un silencio fácil, fue un silencio doloroso mientras veía cómo se afectaban mi nombre y mi familia. Decidí hablar por una razón muy concreta. Solo hasta hoy, solo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala. Quiero hacer énfasis en esto. Durante estos ciento treinta y siete días no conocí de manera concreta las acusaciones en mi contra”, detalló.

En ese sentido, indicó que uno de los principios que rigen su vida y que no está en discusión es el derecho que tiene toda persona de acudir a la justicia cuando así lo requiera. Sin embargo, insistió que las personas que son señaladas de alguna conducta que va en contra de la ley tienen también el derecho de defenderse con todas las garantías.

PUBLICIDAD

En su caso, eso implica el conocer los hechos que se indagan y, con base en ello, preparar los argumentos que servirán para su defensa. “A partir de hoy ejerceré mi defensa acompañado de mi equipo de abogados y convencido de que soy inocente, con absoluto respeto, total respeto por el proceso, por la justicia y por todas las personas involucradas”, detalló.

Añadió: “A Inés María, a Laura, a Sofía y a Felipe, gracias. Gracias por creerme, por abrazarme, por acogerme y por sostenerme todos estos meses. A la familia y a los amigos de verdad, gracias por estar siempre. Y a ustedes gracias por escucharme”.

PUBLICIDAD

En desarrollo...