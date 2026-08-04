Se volcó bus escolar en Antioquia: más de 20 estudiantes resultaron heridos

Las autoridades investigan si el volcamiento del bus en Apartadó se produjo por una falla en los frenos, por la vía mojada por las lluvias o por una combinación de factores - crédito Redes sociales/X

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El accidente en la zona rural de Apartadó involucró a un bus escolar que transportaba a estudiantes de la Institución Educativa El Reposo.

La emergencia ocurrió al volcarse el vehículo en una pendiente, dejando a más de 20 menores lesionados y generando una rápida movilización de los organismos de socorro.

La mayoría de los estudiantes afectados evolucionó de manera positiva tras recibir atención médica en distintos centros asistenciales de la región.

Según los reportes oficiales, 17 menores fueron dados de alta y siete permanecen hospitalizados bajo observación o tratamiento, mientras que uno fue sometido a una intervención quirúrgica y sigue en seguimiento médico.

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El accidente se registró en la vía San Martín-Tres Esquinas, en el corregimiento El Reposo, cuando el bus cubría la ruta habitual hacia el colegio. Las versiones preliminares apuntan a una posible falla en el sistema de frenos durante el descenso por una pendiente, lo que habría causado la pérdida de control y el posterior volcamiento a un costado de la carretera.

En respuesta inmediata, los habitantes del sector auxiliaron a los estudiantes antes de la llegada de los equipos de emergencia. Luego, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y varias ambulancias atendieron y trasladaron a los heridos a centros médicos como la Clínica Panamericana, Fundadores, Chinita, Urabá y Promedan.

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